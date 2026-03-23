ETV Bharat / state

நத்தம் அருகே காணாமல் போன இளைஞர்: கல்குவாரியில் சடலமாக மீட்பு

கருப்பசாமியின் உடலை கைப்பற்றி திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்த போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இளைஞரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்குவாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 10:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: நத்தம் அருகே 10 நாட்களுக்கு முன்பு காணாமல் போன இளைஞரின் உடல், கல்குவாரியில் அழுகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே உள்ள செந்துறையில் இருந்து பிள்ளையார் நத்தம் செல்கிற சாலையில் சரளைப்பட்டி என்ற கிராமம் அமைந்திருக்கிறது. இந்த கிராமத்தில் ஸ்ரீரங்கம் திமுக எம்எல்ஏவின் மகன் விஜயபாரதிக்கு சொந்தமான கல்குவாரி உள்ளது. இந்த பகுதியில் சரளைப்பட்டியைச் சேர்ந்த மூக்கன் என்பவரின் மகன் கருப்பசாமி (25), மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சுற்றி திரிந்துள்ளார்.

கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு கருப்பசாமி காணாமல் போய்விட்டதாக கூறி அவருடைய உறவினர்கள், கல்குவாரி பகுதிக்குச் சென்று அவரை தேடியுள்ளனர். ஆனால் அங்கு அவர் கிடைக்கவில்லை என தெரிகிறது. இந்நிலையில், நேற்று (மார்ச் 22) குவாரியில் எம். சாண்ட் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் மணல் அள்ளும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது தரைப்பகுதியிலிருந்து 10 அடி ஆழத்தில் கருப்பசாமியின் உடல் அழுகிய நிலையில் கிடந்ததை கண்டறிந்தனர். இதுகுறித்து கருப்பசாமியின் உறவினர்களுக்கு தெரியவரவே, உடனடியாக அந்த பகுதிக்கு சென்று குவாரியை முற்றுகையிட்டனர். அவர்களுடன் நாம் தமிழர் கட்சியினரும் இணைந்து கொண்டனர்.

இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த திண்டுக்கல் ஊரக டிஎஸ்பி சங்கர், நத்தம் காவல் ஆய்வாளர் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் சரளைப்பட்டி கல்குவாரிக்குச் சென்று விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, கருப்பசாமியின் உறவினர்களிடமும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தனர். பின்னர் கருப்பசாமியின் உடலை கைப்பற்றி திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், 10 நாட்களுக்கு முன்பு காணாமல் போன கருப்பசாமியின் உடல் எப்படி கல்குவாரிக்குள் வந்தது? கல்குவாரியில்தான் அவர் இறந்தாரா? இறப்பின் பின்னணியில் ஏதேனும் காரணம் இருக்கிறதா? கருப்பசாமி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதால், அவர் தற்செயலாக இறந்தாரா? அல்லது யாரேனும் கொலை செய்து கல்குவாரியில் வீசிவிட்டு சென்றார்களா? என்பது குறித்த பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

MENTALLY CHALLENGED YOUTH
NATHAM YOUNG MAN DEATH
MENTALLY CHALLENGED MAN DEATH
DEADBODY IN QUARRY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.