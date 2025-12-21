ETV Bharat / state

சென்னையில் மெகா கேரல் பவனி... 3 ஆயிரம் 'கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா'க்கள் ஆடி பாடி மகிழ்ந்தனர்

இந்தியாவில் கிறிஸ்துவ மிஷினரி உள்நுழைந்த பிறகு தான் பல நல்ல சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன என்று அமைச்சர் நாசர் கூறினார்.

பேரணியின் போது குதிரை வண்டியில் பயணித்த அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்
பேரணியின் போது குதிரை வண்டியில் பயணித்த அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 21, 2025 at 10:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சுமார் 3 ஆயிரம் பேர் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடமணிந்து நடனமாடி தங்களது மகழ்ச்சியை தெரிவித்து பேரணியாக சென்றனர்.

வடசென்னையில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு அனைத்திந்திய கிறிஸ்தவ சபைகளின் கூட்டமைப்பு சார்பில் 3 ஆயிரம் 'கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா'க்கள் பங்கேற்ற கேரல் பவனி எனும் பேரணி இன்று நடைபெற்றது. சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை, மூலக்கொத்தளம் பகுதியில் இருந்து வியாசர்பாடியில் உள்ள சர்ச் வரை இந்த பேரணி நடந்தது. இதில், அனைத்திந்திய கிறிஸ்தவ சபைகளின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் பி.மோகன்தாஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பேரணியில், சிறுபாண்மை நலத்துறை அமைச்சர் ஆவடி சா.மு.நாசர், பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பங்கேற்றனர்.

அத்துடன், 'ஏசு அழைக்கிறார்' அமைப்பு சார்பில் சாமுவேல் பால் தினகரன், அனைத்திந்திய கிறிஸ்தவ சபைகளின் கூட்டமைப்பின் பொதுசெயலாளர் ஜான் எப்.காலேப், துணை தலைவர் பிரின்ஸ்லி மோகன்தாஸ் மற்றும் டிஎஸ் குழுமத்தை சேர்ந்த டி.எஸ்.சவுந்தரபாண்டியன் ஆகியோர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இதில் சுமார் 3 ஆயிரம் பேர் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடமணிந்து நடனமாடி தங்களது மகழ்ச்சியை தெரிவித்து பேரணியாக சென்றனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் நாசர், '' காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை அமைந்துள்ள நம் இந்திய நாடு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் நாடாகும். இதில் மத்திய பாஜக அரசு மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் பாஜகவின் திட்டம் எங்கு செயல்படுத்தப்பட்டாலும் தமிழகத்தில் பாஜகவின் திட்டம் செல்லுபடியாகாது. தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியில் தான் சிறுபான்மை அமைப்பினர் பாதுகாப்பாக இருந்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் கிறிஸ்துவ மிஷினரி உள்நுழைந்த பிறகு தான் பல நல்ல சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. தமிழகத்தில் உள்ள புகழ் பெற்ற முல்லை பெரியாறு அணை தமிழர் அல்லாத, இந்து அல்லாத, கிறஸ்துவரான பென்னி குவிக் என்பவரால் கட்டப்பட்டது. இதுபோல சாதி, மத வேறுபாடு இல்லாமல் பல சம்பவங்கள் அனைவரின் ஒற்றுமையால் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.'' என அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் மற்றும் ஜீசஸ் கால்ஸ் அமைப்பை சேர்ந்த சாமுவேல் பால் தினகரன் ஆகியோர் கொடியசைத்து வைத்து பேரணியை துவக்கி வைத்தனர். பேரணியில் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் குதிரை வண்டியில் பயணம் செய்தபடி பங்கேற்றார்.

இதையும் படிங்க: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு 'மதச்சார்பின்மை' என்ற வார்த்தை பொருந்தாது - நயினார் நாகேந்திரன்

TAGGED:

CHENNAI CHRISTMAS EVENT
SANTA CLAUS
MINISTER NASAR
கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா
CHENNAI MEGA CHRISTMAS CAROLS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.