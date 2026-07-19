நீட் தேர்விற்கு எதிராக காங்கிரஸ் சார்பில் மிகப்பெரிய போராட்டம் - அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் உறுதி
மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 19, 2026 at 5:14 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்விற்கு எதிராக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், "நீட் உள்ளிட்ட தேர்வுகளின் வினாத்தாள் கசிவு குறித்து ராகுல் காந்தி ஆய்வு நடத்தினார். மாணவர்களின் கருத்துக்களைக் கேட்டறிந்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் சமத்துவம், சமூக நீதி, சுயாட்சி ஆகியவற்றிற்கு எதிரான கல்வி முறை உள்ளது. 10 மற்றும் 12- ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அடிப்படையில் உயர் கல்வியை மாணவ, மாணவிகள் தேர்ந்தெடுத்தனர். 2016-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு நீட் நுழைவுத் தேர்வைக் கொண்டு வந்தனர்.
இதனால் கிராமப்புற மாணவர்கள் கல்வியில் பாதிப்படையும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனால் வருங்காலத்தில் நீட் தேர்வுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும். பல கோடி ரூபாய் செலவுச் செய்து நீட் தேர்வை நடத்துவதால் என்ன பயன்? கிராமப்புற மாணவர்கள் அதிக கட்டணங்களைச் செலவிட முடியாத நிலை உள்ளது.
இது முழுவதும் தனியாருக்கு தாரைவார்க்கும் நடவடிக்கையாக தான் உள்ளது. நீட் தேர்வை நாங்கள் அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கவில்லை; மாணவர்கள் நலன் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பது தான் எங்கள் நோக்கம். எனவே, நீட் தேர்விற்கு எதிராக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ், "டேராடூன் பகுதியில் ராகுல் காந்திக்காகக் கூடிய கூட்டம் குறித்து சில ஊடகங்கள் பெரிதாக செய்தி வெளியிடவில்லை. தமிழ்நாட்டின் மொழிக்கொள்கையில் தவெகவின் நிலைப்பாட்டை முதலமைச்சர் விஜய், பல்வேறு முறை கூறிவிட்டார். இருமொழிக் கொள்கை தான் தங்கள் நிலைப்பாடு என்று வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துவிட்டார். நாள்தோறும் இதையே முதலமைச்சர் பேசிக் கொண்டிருக்க முடியுமா? அவரது நிலைப்பாட்டை அவர் பதிவுச் செய்துவிட்டார்" என்றார்.
இந்த நிகழ்வின் போது காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள், சார்பு அணியின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.