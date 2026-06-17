கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் வெற்றிகரமாக நிறுவப்பட்ட அணு உலை அழுத்தக்கலன்
இந்தியா- ரஷ்யா நாடுகளின் நட்பின் அடையாள சின்னமாக கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் உள்ளது என்றால் மிகையாகாது.
Published : June 17, 2026 at 9:53 PM IST
திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் அணு மின்நிலையத்தின் ஐந்தாவது அலகில் மிக முக்கியமான மைல்கல்லான அணு உலை அழுத்தக்கலன் வெற்றிகரமாக நிறுவப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் தலா 1,000 மெகாவாட் மின்சார உற்பத்தி திறன் கொண்ட இரண்டு அணு உலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும் மூன்று, நான்கு, ஐந்து மற்றும் ஆறு ஆகிய அலகுகளின் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில் ஐந்தாவது அலகில் அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை வாரியத்திடம் இருந்து அனுமதிப் பெற்ற பிறகு அணு உலைக் கட்டிடத்திற்குள் பிரம்மாண்டமான அணு உலை அழுத்தக்கலன் தற்போது நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த அழுத்தக்கலனை இந்தியாவின் பிரபல கட்டுமான நிறுவனமான எல்&டி நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்த அழுத்தக்கலனுடன் எல்&டி பொறியாளர்கள் குழு புகைப்படங்களை எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, அணு உலை மற்றும் நீராவி வழங்கல் அமைப்புகளை நிறுவும் பணிகள் தற்போது தொடங்கியுள்ளன. சுமார் 320 டன் எடையுள்ள இந்த அழுத்தக்கலன் சிறப்பு கனரகத் திறன் கொண்ட கிரேன் மூலம் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி நிலைநிறுத்தப்பட்டது. இது அணுமின் நிலையத்தின் 'இதயம்' போன்றது. இதனுள்ளே தான் அணுப் பிளவு வினை நடைபெறும்.
கூடங்குளம் வளாகம் தலா 1,000 மெகாவாட் திறன் கொண்ட ஆறு அலகுகளை உள்ளடக்கியது. அலகுகள் 1 மற்றும் 2 ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ளன. இந்த இரண்டு அலகுகளும் 2024- ஆம் ஆண்டு மே மாதம் நிலவரப்படி 130 பில்லியன் யூனிட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்துள்ளன. இதன் மூலம் சுமார் 112 மில்லியன் டன் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு வெளியேற்றம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
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அலகுகள் 3 மற்றும் 4 கட்டுமானப் பணிகள் மேம்பட்ட நிலையில் உள்ளன. அலகுகள் 5 மற்றும் 6 கட்டுமானத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் உள்ளன. 6 அலகுகளும் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பின் கூடங்குளம் வளாகத்தின் மொத்த உற்பத்தித் திறன் 6,000 மெகாவாட்டாக உயரும். இது இந்தியாவின் "விக்சித் பாரத்" (வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா) மற்றும் தூய்மையான எரிசக்தி இலக்குகளை அடைவதில் மிக முக்கியப் பங்காற்றும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் இந்தியா- ரஷ்யா நாடுகளின் பங்களிப்புடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது; இந்தியா- ரஷ்யா நாடுகளின் நட்புறவுக்கு இந்த அணுமின் நிலையம் எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.