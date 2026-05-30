மதுபோதையில் பெண்களிடம் அத்துமீறல் - அசாம் இளைஞரை அடித்தே கொன்ற பொதுமக்கள்

மது போதையில் இருந்த பிரசென்ஜித் தாஸ் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக 3 பேரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்

வெங்கல் காவல் நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 30, 2026 at 4:17 PM IST

திருவள்ளூர்: பெண்களிடம் மது போதையில் தகராறு செய்ததாக அசாம் மாநில இளைஞரை, ஊர் மக்கள் அடித்தே கொன்ற கொடூரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், வெங்கல் கிராமத்தை அடுத்த ராமராஜகண்டிகை பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில் 2 பெண்கள் தனியாக இருந்தபோது அங்கு மது போதையில் வந்த வடமாநில இளைஞர் ஒருவர், குடிக்க தண்ணீர் கேட்டுள்ளார். இளைஞர் மதுபோதையில் இருப்பதை அறிந்த பெண்கள், அவருக்கு தண்ணீர் தர மறுத்ததாக தெரிகிறது. இதனால் கோபமடைந்த அந்த இளைஞர், அந்த பெண்களின் வாக்குவாதம் செய்து, தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அந்த பெண்கள் உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து அங்கு வந்த உறவினர்களும், ஊர்மக்களும் அந்த இளைஞரை சரமாரியாகத் தாக்கி உள்ளனர். இதில், அந்த இளைஞர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து வெங்கல் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து, போலீசார் விரைந்து சென்று இளைஞரின் சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவ மனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

பின்னர் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அந்த இளைஞர் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், "உயிரிழந்தவர் பெயர் பிரசென்ஜித் தாஸ். இவருடன் 5 பேர், அசாமில் இருந்து வேலை தேடி திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு வந்துள்ளனர். அங்கு வாடகைக்கு அறை எடுத்து தங்கியுள்ளனர்.

இநிநலையில், மது போதையில் இருந்த பிரசென்ஜித் தாஸ், ஒரு வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் தண்ணீர் கேட்பது போல் அவரிடம் தவறாக நடக்க முயற்சித்துள்ளார். இதையடுத்து அந்த பெண் வீட்டுக்குள் சென்று கதவை தாழிட்டுக் கொண்டார்.

அப்போது, பிரசென்ஜித் தாஸ் கத்தியால் ஜன்னலை உடைக்க முயற்சி செய்துள்ளார். இதையடுத்து அந்த பெண், தனது உறவினர்களுக்குத் தகவல் கொடுக்கவே அவர்கள் ஊர்மக்களுடன் வந்து பிரசென்ஜித் தாஸை தாக்கி உள்ளனர். இதில் பிரசென்ஜித் தாஸ் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, 3 பேரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்" என்று தெரிவித்தனர்.

