பாலம் கட்டுமான பணியில் அலட்சியமா? பள்ளத்தில் விழுந்து ஒருவர் உயிரிழப்பு!

பாலம் கட்டுமான பணிக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் விழுந்துள்ள பைக்
பாலம் கட்டுமான பணிக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் விழுந்த பைக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 6, 2025 at 7:19 PM IST

ஈரோடு: பாலம் கட்டுமானப் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் விழுந்து ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குளி அருகே குன்னம்பகுதி பகுதியை சேர்ந்தவர் யோகநாதன். ஓட்டுநராக வேலை பார்க்கும் இவருக்கு சுகந்தி என்பவருடன் திருமணமாகி, ஒரு மகன் உள்ளார். இந்நிலையில், யோகநாதனின் தங்கை உடல்நலக் குறைவு காரணமாக பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதனால், நேற்று (நவ. 5) மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தனது தங்கையை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு சென்ற யோகநாதன், இரவு 10 மணிக்கு மேல் கிணிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தனது மாமனார் வீட்டிற்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, நெட்டச்செல்லாம்பாளையம் சாலையில் பாலம் அமைக்க தோண்டப்பட்டிருந்த குழியில் எதிர்பாராதவிதமாக இரு சக்கர வாகனத்துடன் விழுந்துள்ளார்.

அதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். அதனைக் கண்ட அதிர்ச்சி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பெருந்துறை காவல் துறையினர், ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த யோகநாதன் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

விபத்தில் உயிரிழந்த நபர்
விபத்தில் உயிரிழந்த நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, பாலம் கட்டுமானப் பணிக்கு பள்ளம் தோண்டப்பட்ட நிலையில், அதில் எந்தவித தடுப்புகளும் இல்லாமல் இருந்தது என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர். அதனால், விபத்து தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: ராஜஸ்தானில் இருந்து சப்ளையான போதை மாத்திரை.. முக்கிய புள்ளியை தட்டித் தூக்கிய போலீஸ்!

முதல்கட்ட விசாரணையில், மேட்டுப்புதூர் ஊராட்சியில் 5 இடத்தில் சிறிய பாலம் கட்டுமான பணிகள் மற்றும் புதிய தார் சாலை அமைக்கும் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தத்தை பிரகாஷ் என்பவர் எடுத்து செய்து வருகிறார் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், பால வேலை நடந்த பகுதியில் தடுப்புகள் இல்லாமல் இருந்தது தொடர்பாக அவரிடம் விசாரணை நடத்த உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே, மாநகராட்சியின் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறும் இடத்தில் ‘பால வேலை நடக்கிறது அல்லது பணி நடைபெறுகிறது’ என்ற எச்சரிக்கை பலகை மற்றும் பேரிகார்ட் உள்ளிட்ட எந்த வித பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இல்லை எனவும், அதனால் தான் விபத்து ஏற்பட்டு யோகநாதன் உயிரிழந்ததாகவும் தெரிவித்த அவரது உறவினர்கள், உரிய இழப்பீடு வழங்கும் வரை யோகநாதனின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பள்ளத்தில் விழுந்து உயிரிழப்பு
ஈரோடு
