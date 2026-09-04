மனைவியின் வேலை பறிபோனதால் ஆத்திரம் - அரசுப்பள்ளி காலை உணவு சாம்பாரில் சாணி பவுடர் கலக்க தூண்டிய நபர் கைது
காவல்துறையினர் கைதானவரை சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
Published : September 4, 2026 at 12:12 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலத்தில் மனைவியின் வேலை பறிபோன ஆத்திரத்தில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு தயாரிக்கும் காலை உணவு சாம்பாரில் சாணி பவுடரை கலக்கத் தூண்டிய நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே சிக்கரசம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ராம பையலூர் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் அமைந்துள்ளது. இந்த பள்ளியில் தமிழ்நாடு அரசின் காலை உணவு திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது.
இன்று காலை தயார் செய்யப்பட்ட சாம்பாரின் தரம் குறித்து அறிவதற்காக பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர் ரேவதி அதை சுவைத்து பார்த்தபோது சாம்பாரில் கசப்புத் தன்மை இருந்ததால் அவருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இது குறித்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் குமுதாவிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் சத்தியமங்கலம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரின் அறிவுரையின் பேரில் சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, சத்தியமங்கலம் காவல்துறையினர் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் அந்த அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் விசாரணை மேற்கொண்டனர். ஆசிரியருக்கு வழங்கபட்ட சாம்பார் அதிக அளவில் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்பட்டதால் போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. அது தொடர்பாக காலை உணவு திட்ட சமையலர் பொன்னம்மாவிடம் விசாரித்தபோது அவர் அதிகமாக மஞ்சள் தூள் கலக்கவில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், ஆசிரியருக்கு சுவைத்து பார்ப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட சாம்பாரில் மட்டும் சாணி பவுடர் கலந்தது தெரிய வந்தது. ஆசிரியருக்கு சாம்பாரை கொண்டுவந்து கொடுத்தது யார்? என்பது குறித்து விசாரித்தபோது, ஒரு மாணவி கொடுத்தது தெரியவந்தது.
அந்த மாணவியிடம் விசாரித்ததில், ராம பையலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் (வயது 48) என்பவர் அவரை தூண்டிவிட்டு சாணி பவுடரை காலை உணவில் கலக்க கூறியது தெரியவந்தது. மேலும், ஆறுமுகம் காலை உணவிற்கான சாம்பாரில் சாணி பவுடரை கலக்குமாறு தெரிவித்ததாகவும், ஆனால், அந்த மாணவி ஆசிரியர் சுவைத்து பார்ப்பதற்காக வழங்கப்படும் சிறிதளவு சாம்பாரில் மட்டும் சாணி பவுடரை கலந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
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இதனையடுத்து போலீசார் ஆறுமுகத்தை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், ஆறுமுகத்தின் மனைவி ஆலம்மாள் என்பவர் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் காலை உணவுத் திட்டத்திற்காக உணவு சமைக்கும் சமையல் பணி மேற்கொண்டு வந்ததாகவும், அவர் சரிவர சமைக்காததால் அவருக்கு பதிலாக வேறு சமையலரை நியமித்ததால் ஆத்திரமடைந்த ஆறுமுகம் இச்செயலில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து காவல்துறையினர் ஆறுமுகத்தை கைது செய்து சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் தயாரிக்கப்படும் காலை உணவில் சாணி பவுடர் கலக்க தூண்டப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.