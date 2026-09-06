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ஆந்திரா போலீசால் தேடப்பட்டு வந்த நிதி மோசடி குற்றவாளி சென்னை விமான நிலையத்தில் பிடிபட்டார்

வரதராஜுவின் ஆவணங்களை பரிசோதித்த போது அவருக்கு எதிராக ஆந்திர மாநில பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 7:10 AM IST

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சென்னை: ஆந்திரா மாநில பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டு வந்த பண மோசடி வழக்கு குற்றவாளி, வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் செல்ல முயன்றபோது சென்னை விமான நிலையத்தில் குடியுரிமை அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார்.

ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த வரதராஜு (35) என்பவர் மீது பண மோசடி தொடர்பான வழக்கில் ஆந்திர மாநில பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் அவர் தலைமறைவாக இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து அவரை தேடப்படும் தலைமறைவு குற்றவாளியாக அறிவித்த ஆந்திரா காவல்துறை, அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்து வரதராஜு வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் செல்வதை தடுக்கும் வகையில் லுக் அவுட் சுற்றறிக்கை பிறப்பித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் வரதராஜு சனிக்கிழமை அதிகாலை சென்னையில் இருந்து கத்தார் தலைநகர் தோஹா-வுக்கு கத்தார் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் செல்ல வந்திருந்தார். சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பயணிகளின் பாஸ்போர்ட் மற்றும் பயண ஆவணங்களை குடியுரிமை அதிகாரிகள் கணினி மூலம் பரிசோதித்து வந்தனர்.

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அப்போது வரதராஜுவின் ஆவணங்களை பரிசோதித்த போது, அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த ஆந்திர மாநில பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார், அவரைத் தேடி வருவதும், அவருக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து வரதராஜுவின் விமானப் பயணத்தை தடுத்து நிறுத்திய குடியுரிமை அதிகாரிகள், அவரை பிடித்து குடியுரிமை அலுவலகத்தில் உள்ள தனி அறையில் வைத்ததுடன், ஆந்திர மாநில பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.

தகவலறிந்த ஆந்திர மாநில பொருளாதார குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு விரைந்து வந்தனர். மேலும், வரதராஜுவை கைது செய்து ஆந்திராவுக்கு அழைத்துச் செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த பண மோசடி வழக்கு குற்றவாளி வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் செல்ல முயன்றபோது சென்னை விமான நிலையத்தில் பிடிபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

CHENNAI AIRPORT
நிதி மோசடி குற்றவாளி
சென்னை விமான நிலையம்
FINANCIAL FRAUD
MAN ARREST WHO FINANCIAL FRAUD

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