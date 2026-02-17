ETV Bharat / state

கோவை சோகத்தில் முடிந்த மோதல்; பலத்த காயமடைந்த காட்டு யானை உயிரிழப்பு

மோதலின்போது யானையின் தந்தம் பலமாக குத்தியதில் மற்றொரு யானைக்கு அதிக ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

உயிரிழந்த காட்டு யானை
உயிரிழந்த காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 7:49 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பில்லூர் அணை பகுதியில் இரு காட்டு யானைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு ஆண் யானை பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள பில்லூர், மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகள் கேரளா வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளன. மேலும் யானைகள் வலசை செல்லக்கூடிய முக்கிய பகுதியாக மேட்டுப்பாளையம் கல்லாறு வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் அக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் கேரள வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் யானைகள் பில்லூர், மேட்டுப்பாளையம் கல்லாறு வனப்பகுதி வழியாக கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் சந்திப்பான முத்தங்கா வனப் பகுதிக்கு செல்வது வழக்கம்.

இதன் காரணமாக மேட்டுப்பாளையம், ஆனைகட்டி பகுதிகளில் எப்போதும் யானைகளின் நடமாட்டம் காணப்படும். இந்நிலையில், கடந்த ஒரு வாரமாக பில்லூர் அணை அப்பகுதியில் சுற்றி வந்த ஆண் யானைக்கும், அதே பகுதியில் உள்ள மற்றொரு ஆண் யானைக்கும் இடையே நேற்றிரவு மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதில் சுமார் 40 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் யானை படுகாயம் அடைந்து உயிரிழந்துள்ளது. கீழ் பில்லூர் பகுதியில் நீரோடையில் உயிரிழந்த ஆண் யானையின் சடலத்தை பார்த்த கிராமவாசிகள் மேட்டுப்பாளையம் வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர்.

உயிரிழந்த காட்டு யானை (கோப்புப்படம்)
உயிரிழந்த காட்டு யானை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை அடுத்து மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகர் சசிகுமார் தலைமையிலான வனத்துறையினர் மற்றும் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் வனக் கால்நடை மருத்துவர் விஜயராகவன் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் கீழ் பில்லூர் பகுதிக்கு சென்று உயிரிழந்த யானையின் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்தனர்.

இதில், மோதலின்போது யானையின் தந்தம் பலமாக குத்தியதில் மற்றொரு யானைக்கு அதிக ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு இருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும் மற்றொரு யானை தாக்கியதில் உயிரிழந்த யானையின் தந்தம் உடைந்து கிடந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் அந்தப் பகுதியிலேயே யானையின் உடலை அடக்கம் செய்தனர்.

இது குறித்து கீழ் உள்ளூர் ஆதிவாசி மக்கள் கூறுகையில், '' கடந்த 10 நாட்களுக்கு மேலாக ஒற்றை ஆண் யானை இந்த பகுதியில் சுற்றி வந்தது. நேற்று இரவு இரண்டு யானைகள் பிளிரும் சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டுக் கொண்டே இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று காலை நீரோடைக்கு சென்ற கிராமவாசிகள் யானை ஒன்று உயிரிழந்து கிடப்பதை பார்த்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன்பேரில் வனத்துறையினர் வந்து யானை உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்துள்ளனர். பில்லூர் அணைப்பகுதியில் எப்போதும் நீர் இருப்பதால் குடிநீர் தேவைக்காக வனப்பகுதியில் இருந்து வரும் யானைகள் இந்த பகுதியில் அவ்வப்போது முகாமிடுவது வழக்கம். அவ்வாறு தண்ணீர் குடிக்க வந்த யானைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்த யானை உயிரிழந்திருக்கலாம்'' என தெரிவித்தனர்.

