வீட்டின் முன் விளையாடிய 5 வயது சிறுவனை கொன்ற சிறுத்தை; வடமாநில தம்பதிக்கு நேர்ந்த சோகம்
இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு தான் ரேஞ்சர் தொழிலாளர்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் தொழிலாளர்கள் இதை மறந்துவிட்டு இருட்டிய பிறகும் குழந்தைகளை வெளியே விளையாட அனுமதிப்பதாக பரவலாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
Published : December 6, 2025 at 10:58 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அடுத்த வால்பாறையில் வீட்டின் முன் விளையாடிய 5 வயது சிறுவனை கவ்வி சென்ற சிறுத்தை தேயிலை தோட்ட புதரில் கொன்றுபோட்டது. நீண்ட நேரம் தேடுதல் பணிக்கு பிறகு சிறுவனின் உடல் மீட்கப்பட்டு, வால்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அடுத்த வால்பாறை பகுதியில் ஏராளமான தேயிலை தோட்டங்கள் உள்ளன. அந்தவகையில் தனியார் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஐயர்பாடி தேயிலைத் தோட்டத்தில் 4 வீடுகளை கொண்ட தொழிலாளர் குடியிருப்பு உள்ளது. இந்த குடியிருப்பில் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராஜ்புல் அலி மற்றும் ஷாஜிதா தம்பதி தங்கி தேயிலை தோட்டத்தில் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இன்று (டிசம்பர் 6) இரவு 7.15 மணியளவில் ராஜ்புல் அலியின் மகள் மற்றும் இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் வீட்டின் முன்பாக விளையாடிக்கொண்டு இருந்தனர். அவர்களது பெற்றோர் வீட்டிற்குள் வேலை செய்து இருந்தனர். அப்போது திடீரென அங்கு வந்த ஒரு சிறுத்தை 5 வயது ஆன சைஃபுல் ஆலம் என்ற சிறுவன் மீது பாய்ந்து பிடித்து தேயிலை தோட்டத்துக்குள் கவ்வி இழுத்து சென்றது. விளையாடிக்கொண்டு இருந்த குழந்தைகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டு பக்கத்து வீட்டு பெண் ஓடி வந்து, பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து உடனடியாக தேயிலை தோட்ட அதிகாரிக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
தேயிலை தோட்ட அதிகாரி ரேஞ்சருக்கு அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் வனத்துறையை சேர்ந்த குழு உடனடியாக சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு வந்து சிறுவனை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். நீண்ட நேரம் தேடுதல் பணிக்கு பின்னர், சிறுவனின் உடல் தேயிலை தோட்ட புதரில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சிறுவனின் உடல் மீட்கப்பட்டு, வால்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
கடந்த 2025 ஜூன் மாதம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த சிறுமியை சிறுத்தை கவ்வி சென்றது. நீண்ட நேரம் தேடுதலுக்கு பிறகு சிறுமியை சடலமாக மட்டுமே மீட்க நேர்ந்தது. இதையடுத்து வனத்துறையினர் கூண்டு வைத்து சிறுத்தையை பிடித்து, அடர்ந்த வனப் பகுதியில் கொண்டு சென்று விட்டிருந்தனர்.
இவ்வாறாக சிறுவர்களை சிறுத்தை கொல்லும் சம்பவங்களால் அங்கு தங்கி உள்ள வடமாநில தொழிலாளர்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர். இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்பாக அனைத்து எஸ்டேட் பகுதிகளிலும் உள்ள எஸ்டேட் ஊழியர்களிடையே விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: திருப்பரங்குன்றத்தில் கலவரம் செய்வதற்காக 50 பேருக்கு பயிற்சி: சபாநாயகர் அப்பாவு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
மேலும் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் எஸ்டேட் மேலாளர்களுடன் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு எஸ்டேட் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த எஸ்டேட்டிலும் ரேஞ்சர் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு தான் தொழிலாளர்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் தேயிலை தோட்டங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் இதை மறந்து விட்டு இருட்டிய பிறகும் குழந்தைகளை வெளியே விளையாட அனுமதிப்பதாக பரவலாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.