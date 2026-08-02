முஸ்லீம்கள் வசிக்காத ஊரில் இந்துக்கள் நடத்தும் 'கந்தூரி விழா' - மதநல்லிணக்க பூமியாக விளங்கும் நெல்லை கிராமம்
விழாவில் உள்ளூரை சேர்ந்த இந்துக்களும், வெளியூர்களில் இருந்து வந்திருந்த முஸ்லீம்களும் கொடிக்கம்பத்தை புனித நீரால் கழுவி, சந்தனம் தெளித்து மாலையிட்டு மரியாதை செலுத்தினர்.
Published : August 2, 2026 at 6:00 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், முஸ்லீம்கள் வசிக்காத ஒரு கிராமத்தில் இந்துகள் ஒன்று சேர்ந்து 'கந்தூரி விழா'வை ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றனர்.
நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே உள்ளது விஜயநாராயணம் கிராமம். இங்கு இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இங்கு ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் 16- ஆம் தேதி மேத்தப் பிள்ளை அப்பா தர்கா கந்தூரி விழா கொண்டாடப்படுகிறது.
பொதுவாகவே முஸ்லீம்களின் கந்தூரி விழா, பிறை கணக்கிட்டு முஸ்லீம் மதப்படி கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். ஆனால் இங்கு மட்டும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி மாதம் 16-ஆம் தேதி கந்தூரி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த வழக்கம் 250 வருடங்களாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
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கந்தூரி விழாவை இவ்வூரில் உள்ள இந்துக்களே முன் நின்று நடத்துகின்றனர். விழாவிற்காக கேரளா மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் விஜயநாரயணம் கிராமத்திற்கு வருகை தருவது வழக்கம்.
முற்காலத்தில் முஸ்லீம் சமூகத்தினரும், இந்துக்களும் இங்கு வசித்தபோது மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்ததாகவும், பின்னர் ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் ஆடி மாதம் 16-ஆம் தேதி மேத்தபிள்ளை என்ற இஸ்லாமியர் கொலை செய்யப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அவருக்கு உதவி புரிய வந்த பாளையங்கோட்டை பட்டாணி சாகிப் என்பவரும் உயிரிழந்தார். அவர்கள் இருவரின் நினைவாக இங்கு தர்கா எழுப்பப்பட்டு கந்தூரி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்தாண்டு நடைபெற்ற கந்தூரி விழாவிலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர். கிராமத்தில் உள்ள இந்துக்கள் தங்கள் வீட்டு விழா போன்று முன்னின்று நடத்தினர்.
மேத்தப்பிள்ளை அப்பா வாழ்ந்த வீட்டில் இருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட கம்பத்துடன் கூடிய கொடி ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது உள்ளூரை சேர்ந்த இந்துக்களும், வெளியூர்களில் இருந்து வந்திருந்த முஸ்லீம்களும் கொடிக்கம்பத்தை புனித நீரால் கழுவி, சந்தனம் தெளித்து மாலையிட்டு மரியாதை செலுத்தினர்.
பின்னர் தர்காவில் உள்ள வேப்பமரத்தில் கொடி ஏற்றப்பட்டது. அப்பகுதி இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள் உள்பட பலர் ஆடு, கோழி, அரிசி, தானியங்கள், காய்கறிகள், வாழைக்குலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை நேர்ச்சையாக வழங்கினர்.
விழாவிற்கு வந்திருந்த முஸ்லீம்களை விருந்தாளிகளாக தங்கள் வீடுகளுக்கு வரவழைத்து விருந்து உபசரணைகளும் செய்தனர். இங்குள்ள பல இந்துக்கள், தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தர்காவின் பெயரிலேயே மேத்தப்பாண்டியன், மேத்தா என்று பெயர்கள் சூட்டியுள்ளனர். இவ்வாறு கொண்டாடப்படும் இந்த கந்தூரி விழா மதநல்லிணக்கத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது.