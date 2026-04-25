திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம்

திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த ரயிலில் முண்டியடித்து ஏறிய பயணிகளால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ரயிலில் முண்டியடித்து ஏறிய பயணிகள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 8:20 PM IST

திருநெல்வேலி: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றிவிட்டு மீண்டும் தங்கள் வசிப்பிடங்களுக்கு செல்ல மக்கள் படையெடுத்ததால் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது.

கடந்த ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு அமைதியான முறையில் நடந்து முடிந்துள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவான நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மட்டும் 77.90 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவாக சுமார் 25 லட்சம் கூடுதல் வாக்குகள் பதிவாகி, இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. அப்படி பதிவான வாக்குகள் வரும் மே 4 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு, அன்றே முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

இந்த நிலையில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றிய மக்கள், மீண்டும் தாங்கள் பணி புரிந்து வரும் மாவட்டங்கள், வசிப்பிடங்களுக்கு திரும்ப தொடங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, இளம்பெண்கள், இளைஞர்கள், கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் வெளியூர்களுக்கு செல்லத் தொடங்கியுள்ளதால் திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. அத்துடன், ரயில்களில் ஏறுவதற்காகப் பயணிகள் முண்டியடித்தனர்.

திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் முன்பதிவில்லா பெட்டிகளில் இடம் பிடிப்பதற்காக ஒருவருக்கொருவர் ரயில் பெட்டிகளில் ஏறுவதற்கு முண்டியடித்தனர். ரயில் பெட்டிகளில் இடம் கிடைக்காத பயணிகள், ரயில் படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்தவாறு ஆபத்தான முறையில் பயணித்தனர். இந்த ரயில் தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம் வழியாக இயக்கப்படுகிறது.

அதேபோல், சொந்த ஊர்களில் இருந்து திரும்பும் பொதுமக்களால் தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் உள்ள பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனிடையே, தெற்கு ரயில்வே சார்பில் பயணிகளின் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில்களும், தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் இன்றும், நாளையும் சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றது. சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு திரும்புவதற்கு வசதியாக 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு www.tnstc.in என்ற இணையதளம் மூலம் பயணிகள் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்யலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

