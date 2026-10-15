நான் பேசுறது போரடிக்குதா? எதற்காக என்னை அழைத்தீர்கள்? - தவெக எம்.எல்.ஏ.வின் பேச்சால் ஆத்திரமடைந்த சேகர் பாபு
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 7:45 AM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழைக்கான ஆய்வுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு பேசிகொண்டிருந்த போது, தவெக எம்.எல்.ஏ. போரடிக்கிறது என்று கூற, “எதற்காக என்னை அழைத்தீர்கள்?” என்று சேகர் பாபு கோபத்துடன் கேள்வி எழுப்பியது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு சென்னை மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் தொடர்பாக, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் தலைமை அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில், சென்னை மாநகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள 15 மண்டலங்களுக்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பு அமைச்சர்கள் வெங்கட்ரமணன், பிரபு, பார்த்திபன், விக்னேஷ், ரமேஷ், விஜய் பாலாஜி, லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன், துணை மேயர் மகேஷ் குமார், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் மற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
ஆய்வுக்கூட்டத்தில் சேகர் பாபு பேச்சு
மேலும், இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சேகர் பாபு கலந்துகொண்டு பேசினார். அப்போது, “சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் இணைப்புப் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடையவில்லை. முகத்துவாரங்களைச் சீரமைக்க ஒதுக்கப்படும் நிதியை அதிகரிக்க வேண்டும்.
இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், வேறு பணியின் காரணமாக அவரால் பங்கேற்க முடியவில்லை. கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு மழைக்காலத்தின்போது, அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரவு நேரங்களில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டதன் விளைவாக பல்வேறு மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நடைபெற்றன.
திமுக ஆட்சியில் அதிகளவில் மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் இணைப்புப் பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவடையவில்லை. மீதமுள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டியது அவசியம்” என்று கூறினார்.
நான் பேசுவது போரடிக்கிறதா?
சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேகர் பாபு பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அவருக்கு பின்னால் அமர்ந்திருந்த தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் தாமு, “சீக்கிரம் பேசி முடியுங்கள், நீங்கள் பேசுவது போரடிக்கிறது” என்று கூறினார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த சேகர் பாபு, “நான் அதிகமாக பேசுகிறேனா? நான் பேசுவது போரடிக்கிறதா? அப்படியென்றால் எதற்கு என்னை ஆய்வு கூட்டத்திற்கு அழைத்தீர்கள்?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், “ஜனநாயகத்தை மதித்து என்னை நீங்கள் அழைத்தீர்கள். அதற்காகத்தான் நான் வந்துள்ளேன். என்னை அழைக்காமல் இருந்திருக்கலாம். நான் அநாவசியமாகப் பேசுகிறேனா? நானும் அமைச்சராக இருந்தவன்தான். ஐந்து முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ளேன்” என்று ஆவேசமாகப் பேசினார்.
அப்போது அங்கிருந்த அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர் சேகர் பாபுவிடம் சமாதானம் பேசினர். அதற்கு சேகர் பாபு, “முதலில் அவரை அடக்குங்கள்” என்று கூறினார். விஜய் தாமு தெரிவித்த கருத்தும், அதற்கு சேகர் பாபு அளித்த பதிலும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
இதற்கு முன்னதாக, ஆய்வு கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “சென்னைக்கு பெருவெள்ளம் புதிதல்ல. ஏற்கனவே சென்னை பல கடினமான சூழல்களை கடந்து வந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் அதிகனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
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முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில், மண்டல வாரியாக அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மழையின்போது அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளைக் கண்டறிந்து, தேவையான உதவிகளை வழங்க ட்ரோன்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
மேலும், சென்னையில் மழையால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. வடசென்னையில் பழுதடைந்த மின் கம்பிகளைச் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மழைக்காலத்தில் எந்தவிதமான உயிர் சேதமும் ஏற்படாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன” என்று தெரிவித்தார்.