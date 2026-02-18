அதிமுக ஆட்சியை விட திமுக ஆட்சியில் அம்மா உணவகம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது - கே.என். நேரு பதில்
கடந்த ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட அம்மா உணவக பணியாளர்களில் ஒருவர் கூட பணி நீக்கம் செய்யப்படவில்லை என்று கே.என். நேரு கூறினார்.
Published : February 18, 2026 at 6:41 PM IST
சென்னை: அதிமுக ஆட்சியை விட திமுக ஆட்சியில் அம்மா உணவகம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று சட்டசபை விவாதத்தின்போது அமைச்சர் கே.என். நேரு தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நேற்று இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து இன்று பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது அம்மா உணவகம் குறித்து காரசார விவாதம் நடந்தது.
சட்டசபையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் அம்மா உணவகம் குறித்து கேள்விகளை அடுக்கினர். அதன்படி, அம்மா உணவகம் தற்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது? என்று எஸ்.பி.வேலுமணி கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், பட்டினப்பாக்கத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் திறந்து வைக்கப்பட்ட அம்மா உணவகம் மூடப்பட்டு இருப்பதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டினார். இதற்கு திமுக அமைச்சர்கள் பதில் அளித்து பேசினர்.
அம்மா உணவகம் என்ன நிலையில் இருக்கிறது என்ற எஸ்.பி.வேலுமணியின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் கே.என். நேரு, '' உங்கள் ஆட்சியை விட நல்ல நிலையில்தான் இருக்கிறது. நீங்கள் வைத்திருந்தத்தை விட அம்மா உணவகம் தற்போது நல்ல நிலையில் உள்ளது'' என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, '' அமைச்சர் விரும்பினால் நான் அவரை அழைத்து செல்கிறேன். வருகிற வழியில் பட்டினப்பாக்கத்தில் அம்மா உணவகத்தை மூடி வைத்துள்ளார்கள்'' என்றார்.
அதற்கு சபாநாயகர் அப்பாவு, '' அங்கு அம்மா உணவகம் மூடி இருந்தால், திறக்க சொல்லிவிடுவோம்'' என கூறினார்.
தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி, '' பட்டினப்பாக்கத்தில் ஜெயலலிதா திறந்து வைத்த அம்மா உணவகம் மூடப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர் வந்தால் நேரில் அழைத்து சென்று காட்டுகிறோம்'' என்று மீண்டும் தெரிவித்தார்.
அதற்கு கே.என். நேரு, '' நான் வர தயாராக இருக்கிறேன். உங்கள் ஆட்சியில் நியமனம் செய்த பணியாளர்கள் தான் இன்றும் அம்மா உணவகத்தில் பணியில் இருக்கிறார்கள். பணியாளர்கள் யாரும் நிறுத்தப்படவில்லை. சாலைப் பணிக்காக சில இடங்களில் அம்மா உணவகம் மூடப்பட்டிருந்தாலும், பணி முடிந்தவுடன் உடனடியாக திறந்து விடுகிறோம். கடந்த ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட அம்மா உணவக பணியாளர்களில் ஒருவர் கூட பணி நீக்கம் செய்யப்படவில்லை. அதிமுக ஆட்சியை விட திமுக ஆட்சியில் அம்மா உணவகம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. அம்மா உணவகத்திற்கு நகராட்சி, பேரூராட்சி நிதியில் இருந்து தான் செலவு செய்யப்பட்டு வருகிறது.'' என்றார்.
தொடர்ந்து இபிஎஸ், '' சேகர்பாபு திமுகவில் இருப்பதால் அம்மா உணவகம் குறித்து மாறுபட்ட கருத்துகளை கூறுகிறார். அவர் அதிமுகவிலேய இருந்திருந்தால் இப்படி பேசி இருக்க மாட்டார்'' என்றார்.
அதற்கு அமைச்சர் கே.என். நேரு, '' அவர் எங்கே இருந்தாலும் அப்படித்தான் பேசுவார். சேகர்பாபு எங்கே இருந்தாலும் நாணயமாகவும், நியாயமாகவுமே இருப்பார்'' என்றார்.
முடிவில் அமைச்சர் சிவசங்கர், '' முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தான் அம்மா உணவகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கவில்லை, இப்படி உங்கள் அம்மா மீதே விமர்சனம் வைக்கிறீர்களே'' என்றார்.