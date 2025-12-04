திருப்பரங்குன்ற தீபம் விவகாரம்: நீதிமன்றத்தில் அனல் பறந்த விவாதம்
பிரதான வழக்கு மேல்முறையீடு நிலுவையில் உள்ள போது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் தனி நீதிபதி உடனடியாக எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது என மாநில அரசு தனது வாதத்தை முன்வைத்துள்ளது.
Published : December 4, 2025 at 1:00 PM IST
மதுரை: உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் உத்தரவுப்படி திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்காத மாவட்ட ஆட்சியர் மீது தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரிய மேல் முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை இன்று விசாரணை நடைபெற்றது. அப்போது காரசார வாதங்கள் நடைபெற்றன.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் தீபம் ஏற்ற தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார். ஆனால் நேற்று தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றாமல் பிள்ளையார் கோயில் தூணில் ஏற்றப்பட்டதால், மீண்டும் வழக்கானது நீதிபதியிடம் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதனால் அதிருப்தியடைந்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், மனுதாரர் உள்பட 10 பேர் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றலாம் என உத்தரவிட்டதோடு, அவர்களுக்கு மத்திய தொழிற் பாதுகாப்புப் படை போதிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
ஆனால் காவல் துறையினர் அனுமதி மறுத்ததால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதில் 2 காவலர்களுக்கு காயம் ஏற்பட, அசாதாரண சூழலை கருத்தில் கொண்டு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கே.ஜே. பிரவீன்குமார் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
இந்நிலையில் இது தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கின் விசாரணையானது நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன், நீதிபதி ராமகிருஷ்ணன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. முதலில் மதுரை மாவட்டத்தில் விதிக்கப்பட்ட 144 உத்தரவு குறித்து மனுதாரர் வழக்கறிஞர் முறையிட்டார். அப்போது இது குறித்து முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வழக்கு பட்டியிலிடப்பட்டவுடன் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கிற்கு எதிரான மாநில அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணைக்கு வந்தது.
அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன் கூறுகையில், “நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு எடுத்த அன்றே, தண்டனை வழங்க இயலாது. இதனை சட்டமும் உறுதி செய்கிறது. தர்ஹா நிர்வாகம் மேல்முறையீடு செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. அதைக் கேட்காமல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டனர். மனுதாரர் உள்பட 10 நபர்களோடு இணைந்து தீபத்தூணில் தீபமேற்ற நீதிபதிஅனுமதி வழங்கியுள்ளார். ஆனால் மனுதாரர் பெரும் கூட்டத்தோடு சென்று சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையை ஏற்படுத்தியுள்ளார். அவர் மீதுதான் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
அங்கு கம்பி தடுப்புகள் உடைக்கப்பட்டுள்ளன. காவலர்கள் தாக்கப்பட்டுள்ளனர். மதப் பிரச்சினை ஏற்படும் நிலை உருவானது. CISF நீதிமன்றத்தை பாதுகாக்கத் தானே தவிர, அவர்களை மனுதாரருக்கு பாதுகாப்பாக அனுப்பியது ஏற்கத்தக்கதல்ல. மேலும் அவர்களின் அதிகாரம் நீதிமன்ற எல்லைக்குள் மட்டும் தான். அதைத் தாண்டி அல்ல. இரு இடங்களில் தீபம் ஏற்றுவது ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதல்ல. ஒரு இடத்தில் மட்டுமே தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.
100 ஆண்டுகளாக இந்த தூணில் தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. திருப்பரங்குன்றத்தில் மதக் கலவரம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அரசு தரப்புக்கு அச்சம் எழுந்துள்ளது. தனி நீதிபதி உத்தரவால் சமூக நல்லிணக்கம், பாதுகாப்பு பாதிக்கப்பட்டது” என்றார்.
மேலும், நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளில் எத்தகைய நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது குறித்து அரசு தரப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தின் பல்வேறு உத்தரவுகளை சுட்டி காட்டி வாதத்தை முன் வைத்தது.
“பிரதான வழக்கு மேல்முறையீடு நிலுவையில் உள்ளபோது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் தனி நீதிபதி உடனடியாக எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது. ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊர்வலம் தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்கலாமே தவிர உத்தரவை வழங்க இயலாது என ஏற்கனவே நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவை வைத்துக் கொண்டு மனுதாரர் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையை ஏற்படுத்த முயன்றுள்ளார்” என அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: திருப்பரங்குன்றம் மோதல் சம்பவம்: பாஜக மாநில இளைஞரணி செயலாளர் உட்பட 15 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
அதற்கு மனுதாரர் ராம ரவிக்குமார் தரப்பில், “நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு 5 மணிக்கு எடுக்கப்பட்ட போது, கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் யாரும் ஆஜராகி எந்த உறுதியையும் அளிக்கவில்லை. அரசுத் தரப்பில் முன் கூட்டியே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்தே நீதிபதி 6.05 மணிக்கு வழக்கை எடுத்தார். காவல் துறையினர் போதிய பாதுகாப்பை அளிக்காத காரணத்தினாலேயே சி.ஐ.எஸ்.எஃப் பாதுகாப்பை வழங்க உத்தரவிட்டார். நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு, உத்தரவு நிறைவேற்றப்படுவதை உறுதி செய்யவே தொடரப்பட்டது” என வாதம் செய்யப்பட்டது.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்க இயலாது என தெரிவித்தார்களா? என கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும் நீதிபதிகள் அரசு தரப்பிடம், “5 மணிக்கு முன்கூட்டியே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு எடுக்கப்பட்டதாக கூறியிருக்கிறீர்கள். அவ்வாறெனில் 6.05 மணிக்கு வழக்கை எடுத்து உத்தரவு நிறைவேற்றப்பட்டதா? என கேட்டதில் என்ன தவறு?” என கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு அரசு தரப்பு, “6 மணிக்கு முன்பே CISF காவல்துறையினர் நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வெளியே வந்து விட்டனர். முன்கூட்டியே முடிவு செய்யவில்லை எனில், உத்தரவு பிறப்பித்து பின்னர் CISF காவல் துறையினரை அழைத்திருந்தால், அவர்கள் வர குறைந்தது 10 நிமிடங்கள் ஆகியிருக்கும்” என பதிலளித்தனர்.
அதற்கு நீதிபதிகள், “தனி நீதிபதி குறிப்பிட்ட நேரத்தில், குறிப்பிட்ட உத்தரவை நிறைவேற்றுமாறு, குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு உத்தரவிட்டும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தனி நீதிபதியிடம் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்திருப்பதாக குறிப்பிட்டால், நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என விதி உள்ளதா?” என கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், “தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து, அரசு தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய 30 நாட்கள் அவகாசம் உள்ள நிலையில், ஏன் உடனடியாக நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை தாக்கல் செய்தீர்கள்?” எனவும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியதோடு, கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் என்ன விளக்கமளிக்கப்பட்டது?” என கேட்டனர். அதற்கு, கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் யாரும் ஆஜராகவில்லை என ராம ரவிக்குமார் தரப்பு பதில் அளித்தது. தர்ஹா அருகே உள்ளது தீபத் தூண் அல்ல. அது எல்லைக் கல் என தர்ஹா தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் சிறிது நேரத்தில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.