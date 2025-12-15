ETV Bharat / state

மாணவர்களுக்கு எத்தனை நாட்கள் அரையாண்டு விடுமுறை? - வெளியானது மகிழ்ச்சி செய்தி

பள்ளிக்கல்வித் துறை வெளியிட்ட 2025 - 2026 ஆண்டுக்கான நாள்காட்டியில் டிசம்பர் 24 முதல் 2026 ஜனவரி 4ம் தேதி வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.

மாணவ, மாணவிகள்
மாணவ, மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 10:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தின்கீழ் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 24 முதல் 2026 ஜனவரி 4 ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான அரையாண்டுத் தேர்வு டிசம்பர் 10 துவங்கி 23 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெற இருக்கிறது.

இவர்களில், தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் 23 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி முதல் அரையாண்டு தேர்வு தொடங்கி 23 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இவர்களுக்கான விடைத்தாள்கள் தயார் செய்யப்பட்டு பள்ளிகள் மூலம் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.

இந்நிலையில், 2025-26 கல்வியாண்டுக்கான பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்ட நாள்காட்டியில், டிசம்பர் 24 முதல் 2026 ஜனவரி 4 ஆம் தேதி வரை பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து மூன்றாம் பருவ தேர்வு ஜனவரி 5 ஆம் தேதி தொடங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ''திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கு'' - உயர் நீதிமன்றத்தில் இரண்டாவது நாளாக அனல் பறந்த வாதம்

ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஏழாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மூன்றாம் பருவத்திற்கான பாடப் புத்தகங்கள் மற்றும் நோட்டு புத்தகங்களை அச்சிட்டு வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள் திறக்கும்போது மாணவர்கள் கையில் புத்தகம் வழங்கப்பட உள்ளது என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

TAGGED:

HALF YEARLY HOLIDAYS TAMIL NADU
பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு
மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை
TAMIL NADU SCHOOL HOLIDAYS
TN SCHOOL HOLIDAYS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.