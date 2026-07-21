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பவானியில் பிறந்த 14 மணி நேரத்தில் பெண் சிசுவை கொன்ற பாட்டி: அதிர்ச்சி பின்னணி

மதுவுக்கு அடிமையான கணவரை வைத்துக் கொண்டு, தனது மகனால் 2 பெண் குழந்தைகளை வளர்க்க முடியாது என்று பாட்டியே பேத்தியை கொலை செய்தது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 9:01 PM IST

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ஈரோடு: பவானியில் பிறந்த 14 மணி நேரத்திலேயே பெண் குழந்தையை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இச்சம்பவத்தில் சிசுவின் பாட்டி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியை சேர்ந்தவர் செல்வகுமார். இவரது மனைவி பிரியதர்ஷினி (25). நிறைமாத கர்ப்பிணியான இவர், கடந்த 17 ஆம் தேதி பவானியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்கு சேர்க்கப்பட்டார்.

அவருக்கு ஜூலை 18 ஆம் தேதி அறுவை சிகிச்சை மூலம் பெண் குழந்தை பிறந்தது. தொடர்ந்து, தாயும், சேயும் நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவர்களும் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆனால், ஆரோக்கியமாகக் காணப்பட்ட அந்த பெண் சிசு அடுத்த 14 மணி நேரத்தில் உயிரிழந்தது. குழந்தையின் உடலில் காயங்கள் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த மருத்துவர்கள் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.

மேலும், சிசு மர்மமான முறையில் உயிரிழந்ததாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் பவானி போலீசாரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனால், சந்தேக மரணம் என வழக்குப் பதிவு செய்த பவானி போலீசார், குழந்தையின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட பாட்டி தங்கமணி
கைது செய்யப்பட்ட பாட்டி தங்கமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், பிறந்த 14 மணி நேரத்தில் பெண் குழந்தை கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, பவானி போலீசார் மேற்கொண்ட தீவிர விசாரணையில், குழந்தையின் பாட்டியான எடப்பாடி தாலுகா, செட்டிமாங்குறிச்சியை சேர்ந்த தங்கமணி (47) இக்கொலையை செய்தது தெரியவந்தது.

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மேலும் விசாரணையில், தனது மகள் பிரியதர்ஷினிக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் என நம்பியிருந்ததாகவும், ஏற்கனவே 4 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளதாகவும், இரண்டாவது குழந்தையும் பெண் குழந்தையாக பிறந்ததால் விரக்தி அடைந்த அவர் இந்த கொடூரச் செயலை செய்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதேபோல, மருமகன் செல்வகுமார் (31) மிகவும் மது அருந்துவதால், குடும்பத்தை சரிவரப் பார்க்கவில்லை எனவும், அதனால் தனது மகள் இரண்டு பெண் குழந்தைகளை வளர்க்கக் கஷ்டப்படுவார் என்று கருதி குழந்தையை கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்தது தெரிய வந்துள்ளது.

இதையடுத்து, தங்கமணியை நேற்று கைது செய்த பவானி போலீசார் நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மதுவுக்கு அடிமையான கணவரை வைத்துக் கொண்டு, தனது மகனால் 2 பெண் குழந்தைகளை வளர்க்க முடியாது என்று பாட்டியே பேத்தியை கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

பெண் சிசு கொலை
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