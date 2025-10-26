ETV Bharat / state

காட்டு பன்றிகளை பிடிக்க பிரம்மாண்ட கூண்டு: ஆனைமலை வனத்துறையினர் ஏற்பாடு!

காட்டு பன்றிகளை பிடிக்க ஐந்து அடி உயரம், 600 கிலோ எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட கூண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறையினர் ஆச்சரியம் தெரிவித்துள்ளனர்.

காட்டு பன்றிகளை பிடிக்க ஐந்து அடி உயரம் 600 கிலோ எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட கூண்டு
காட்டு பன்றிகளை பிடிக்க ஐந்து அடி உயரம் 600 கிலோ எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட கூண்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தி வரும் காட்டு பன்றிகளை பிடிக்க ஐந்து அடி உயரம் கொண்ட பிரம்மாண்ட கூண்டு வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காலநிலை மாற்றம், சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு, காடு அழிப்பு போன்ற பல்வேறு விசயங்களால் மனித-விலங்கு மோதல்கள் ஆங்காங்கே நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், கோவை மாவட்டம் கிணத்துக்கடவு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காட்டு பன்றிகள் கூட்டம் விவசாய நிலங்களைச் சேதப்படுத்துவதுடன் விளை நிலங்களையும் இரவில் புகுந்து சேதப்படுத்தி வருகிறது. இதனால் விவசாயிகள் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்து வருகின்றனர். முன்னதாக, கேரளாவில் பன்றிகளை சுட்டுக் கொல்ல தனி சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. அதே போல தமிழகத்திலும் பன்றிகளை வனத்துறையினர் மேற்பார்வையில் சுட அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், கிணத்துக்கடவு அருகே கோதவாடி கிராமத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட காட்டு பன்றிகள் தொடர்ந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது. இது தொடர்பாக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமாரிடம் விவசாயிகள் மனு அளித்தனர். இதை அடுத்து வனத்துறை உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவின் பேரில் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் கலை இயக்குனர் வெங்கடேஷ் அறிவுரைப்படி பொள்ளாச்சி வனச்சரகர் ஞானபால முருகன் தலைமையில், நேற்று கோதவாடி பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களை ஆய்வு செய்தனர். ஆனைமலை துணை கள இயக்குனர் தேவேந்திர குமார் அறிவுறுத்தலின்படி காட்டுப்பன்றிகளைப் பிடிக்க ஐந்து அடி உயரம் 600 கிலோ எடையுள்ள கூண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொள்ளாச்சி வனச்சரகர் ஞான பாலமுருகன் கூறுகையில், "வனத்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவின் பேரில் கிணத்துக்கடவு அருகே உள்ள கோதவாடி விவசாய நிலத்தில், ஐந்து அடி உயரம் 600 கிலோ எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட கூண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு இவ்வளவு பெரிய கூண்டு எங்கும் வைக்கப்பட்டது இல்லை, இதுவே முதல் முறையாகும். மேலும், காட்டுப்பன்றிகளை பிடித்து ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பகுதிகளில் விட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்த சில நாட்களில் காட்டு பன்றிகள் கூண்டில் சிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பன்றிகள் பிடிக்கப்பட்டால் விவசாயிகள் அச்சமின்றி நிலத்திற்கு செல்லலாம்" என்றும் தெரிவித்தார்.

