ETV Bharat / state

சேலத்தில் ஒரே இரவில் இருவேறு இடங்களில் கை வரிசை காட்டிய 'ஹெல்மெட்' கொள்ளையர்கள்

ஒரு இடத்தில் மட்டும் நாய்கள் அதிக அளவில் இருந்ததால் அந்த கும்பல் கொள்ளையை நிகழ்த்த முடியாமல் தப்பியோடி உள்ளது.

கணேசனின் வீட்டில் குவிந்த பொதுமக்கள்
கணேசனின் வீட்டில் குவிந்த உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: ஒரே இரவில் மூன்று வெவ்வேறு இடங்களில் ஹெல்மெட் அணிந்த கொள்ளை கும்பல் துணிகர கொள்ளை சம்பவத்தை நிகழ்த்தியிருப்பது பெருத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

சேலம் மாவட்டம், தம்மம்பட்டி அடுத்த செந்தாரப்பட்டி அருகே உள்ள மண்மலை பாலக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கணேசன் (வயது 65). இவர் அரசு பள்ளியில் இளநிலை உதவியாளராக பணி புரிந்து ஓய்வு பெற்றவர் . இவருடைய மனைவி செல்வி (வயது 59). இவர் அரசு செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களது மகன் பிரசாத் (வயது 26).

இவர்கள் மூவரும் நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 18) இரவு வீட்டில் உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த போது வீட்டின் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டுள்ளது. இதையடுத்து செல்வி கதவை திறந்து பார்த்துள்ளார். அப்போது, ஹெல்மெட் அணிந்து வந்திருந்த மர்ம நபர்கள் 7 பேர் வீட்டிற்குள் திடீரென புகுந்துள்ளனர். இதை சற்றும் எதிர்பாராத மூன்று பேரும் கத்தி கூச்சலிட்டனர்.

கணேசனின் மனைவி செல்வி
கணேசனின் மனைவி செல்வி (ETV Bharat Tamil Nadu)

உடனே அந்த மர்ம நபர்கள் தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த ஆயுதங்களை காட்டி அவர்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். மேலும், அவர்கள் மூவரையும் ஒரே தனி அறையில் வைத்து அடைத்தனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த கணேசனின் கைகளில் அவர்கள் கத்தியால் வெட்டியுள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சியில் உறைந்த மூவரும் அவர்கள் போகும் வரை அமைதியாகி இருந்திருக்கின்றனர்.

தொடர்ந்து, அந்த மர்ம கும்பல் வீட்டின் பீரோவில் இருந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மற்றும் 9 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து தப்பியோடியுள்ளனர். அவர்கள் சென்றதை உணர்ந்த மூவரும் உடனே அலறியடித்து கத்தியுள்ளனர். இவர்களின் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் வீட்டின் தனி அறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மூவரையும் மீட்டனர்.

மண்மலை பாலக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த கணேசன்
மண்மலை பாலக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த கணேசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் சம்பவம் குறித்து தம்மம்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. தகவலை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தம்மம்பட்டி போலீசார், திருட்டு குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதே போல சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லி அருகே உள்ள கூடமலை ஊராட்சி பகுதியில் வசிக்கும் பழனிவேல் என்கிற மாதேஸ்வரன் - மலர்விழி தம்பதியினர் வீட்டிலும் மர்ம கும்பல் ஒன்று கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றியுள்ளது. மலர்விழி அணிந்திருந்த தாலி செயின், பீரோவில் இருந்த 11 பவுன் நகை மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணம் ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்து விட்டு அவர்கள் தப்பியிருக்கின்றனர்.

இங்கு கொள்ளையை நிகழ்த்திய கும்பலும் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தே சம்பவத்தை நிகழ்த்தியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, அதே இரவில் சேலம் மாவட்டம், கொண்டையம்பள்ளி பகுதியில் உள்ள சந்திரன் என்பவரின் மாவு மில் உள்ளே அதே ஹெல்மெட் அணிந்த கும்பல் நுழைந்துள்ளது. அங்கு நாய்கள் அதிகளவில் குறைத்ததால் அந்த இடத்தில் கை வரிசையை காட்ட முடியாமல் மர்ம கும்பல் தப்பிச் சென்றிருக்கிறது.

கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறிய கணேசனின் வீடு
கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறிய கணேசனின் வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: சென்னையில் ரவுடி ஓடஓட வெட்டிக் கொலை; தப்பியோடிய 4 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு

ஒரே நேரத்தில் இரு வேறு இடங்களில் ஹெல்மெட் அணிந்த கொள்ளை கும்பல் துணிகர கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த சேலம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் குத்தாலிங்கம், ஆத்தூர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சத்யராஜ் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடங்களில் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில் இந்த சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த மர்ம கும்பல் 3 இருசக்கர வாகனங்களில் வந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இது தொடர்பாக நான்கு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு அந்த மர்ம கும்பலை தேடும் பணியில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

தலைக்கவசம் அணிந்த கொள்ளையர்கள்
HELMETED ROBBERS
THEFT
ROBBERS
SALEM THEFT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.