செல்போன் செயலி மூலம் இளைஞருக்கு வலை; நம்பி போனவரை நடுநோட்டில் வெட்டிய மர்ம கும்பல் - 5 பேர் கைது
செல்போன் செயலி மூலம் பெண் குரலில் பேசி இளைஞரை வரவழைத்து பணம் பறிக்க முயன்ற நிலையில், இளைஞர் பணம் தர மறுத்ததால் மர்ம கும்பல் அவரை வெட்டியுள்ளது.
Published : November 4, 2026 at 3:39 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் அருகே இளைஞரை கத்தியால் வெட்டிய 5 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்தவர் நித்திஷ்குமார் (வயது-24). இவர் கடந்த 7 நாட்களுக்கு முன்பு டெலிவரி வேலைக்காக சென்னை வந்துள்ளார். இவர் தாம்பரத்தை அடுத்த முடிச்சூர் லட்சுமி நகர் பகுதியில் நண்பர்களுடன் தங்கி பணிபுரிந்து வந்தார்.
இந்த நிலையில் நித்திஷ்குமார் பணி முடித்து விட்டு வீட்டிற்கு சென்றதும் இரவு தூங்கச் சென்றுள்ளார். தூக்கம் வராததால் தனது செல்போனில் ஒரு செயலியை இன்ஸ்டால் செய்துள்ளார். அதில் இருந்த தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்ட போது, மறுமுனையில் பெண் குரலில் பேசிய நபர், உல்லாசமாக இருக்கலாம், நேரில் வா என ஆசை வார்த்தை கூறி அழைத்துள்ளார்.
இதை நம்பிய நித்திஷ்குமார் தனது இரு சக்கர வாகனத்தை எடுத்துக் கொண்டு அவர்கள் அனுப்பிய கூகுள் மேப் லொகேஷன் வழியாக மேற்கு தாம்பரம் குறிஞ்சி நகர் பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு சென்ற போது பெண் யாரும் இல்லை. 4 இளைஞர்கள் மட்டும் இருந்தனர். அவர்கள் நித்திஷ் குமாரை சுற்றி வளைத்து ரூ.10 ஆயிரம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர்.
பயந்து போன அவர் தனது தம்பியிடம் பணம் வாங்கி வருவதாகக் கூறி தனது நண்பர் பார்த்திபன் என்பவருக்கு போன் செய்துள்ளார். சிறிது நேரத்தில் பார்த்திபன் மற்றொரு நபருடன் இரு சக்கர வாகனத்தில் அங்கு வந்துள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் பணம் பறிக்கும் அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது.
சில மணி நேரம் கழித்து நித்திஷ்குமார், அவரது தம்பி உள்ளிட்ட 3 பேரும் தாம்பரம் கிஷ்கிந்தா சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்கில் நின்று கொண்டிருந்த போது, தப்பிச் சென்ற அந்த கும்பல் மீண்டும் அங்கு வந்து இருசக்கர வாகனத்தால் மோதி தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் 5 பேர் கொண்ட கும்பல் நித்திஷ்குமாரை தலையில் பட்டாக்கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பியோடியது.
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படுகாயமடைந்த அவரை அவ்வழியாக சென்றவர்கள் மீட்டு தாம்பரம் தலைமை மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவரது தலையில் 18 தையல்கள் போடப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்து பீர்க்கன்காரணை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில் குற்றவாளிகள் கடப்பேரி மலை அருகே பதுங்கியிருப்பது தெரிய வந்தது. உடனே அங்கு விரைந்த போலீசார் 5 பேரையும் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். அவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் அவர்கள் தாம்பரம் இரும்புலியூர் பகுதியை சேர்ந்த ஹரிஷ் (வயது 23), கடலூர் விருத்தாசலத்தை சேர்ந்த அன்பரசு (வயது 21), இரும்புலியூர் பகுதியை சேர்ந்த அபிஷேக் (வயது 19), மேற்கு தாம்பரத்தை சேர்ந்த அஜித் (வயது 18) மற்றும் மேற்கு தாம்பரத்தை சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன் என்பது தெரிய வந்தது.
தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து 2 பட்டாக்கத்திகள் மற்றும் 2 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும் ஐந்து பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்ய போலீசார், 4 பேரை புழல் சிறையில் அடைத்தனர். 17 வயது சிறுவனை சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளிக்கு அனுப்பினர்.
இதனிடையே இது போன்ற தவறான செயலிகளை பயன்படுத்தினால் இது போன்ற விபரீதம் ஏற்படும் என்பதற்கு இதுவே ஒரு உதாரணம், எனவே இளைஞர்கள் இதுபோன்ற செயல்களில் இனி ஈடுபட வேண்டாம் என போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.