தொழிலதிபரை கடத்தி நகை, கார், ரூ.5 லட்சம் பறித்த கும்பல்; தப்பி வந்தது எப்படி?
இயற்கை உபாதை கழிக்க செல்வதாக கூறி, கடத்தல் கும்பலிடம் இருந்து தப்பி வந்த கணவரை மீட்ட மனைவி ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளார்.
Published : January 7, 2026 at 6:51 PM IST
கரூர்: ஓட்டுநர் பயிற்சி மைய உரிமையாளரை கடத்தி கார், நகைகள் மற்றும் ரூ.5 லட்சம் ரொக்கம் பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கரூர் மாவட்டம், கடவூர் அருகே உள்ள டி. அய்யம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் (55). இவர் நேற்று இரவு குஜிலியம்பாறையில் உள்ள தனது ஓட்டுநர் பயிற்சி மையத்தில் இருந்து கிளம்பி வெள்ளியணை அருகே காரில் வந்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது செல்வராஜை வழி மறித்த மர்ம நபர்கள் வேறொரு காரில் அவரை வலுக்கட்டாயமாக கடத்தி சென்றனர். மேலும் செல்வராஜை கடுமையாக தாக்கி, அவரிடம் இருந்த கார், அணிந்திருந்த தங்க மோதிரம், செயின் உள்ளிட்ட நகைகளையும் அந்த கும்பல் பறித்துக் கொண்டது.
மேலும், செல்வராஜை விடுவிப்பதற்கு ரூபாய் 10 லட்சம் பணம் ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என அந்த கும்பல் மிரட்டியுள்ளது. இதனால் செல்வராஜ் தனக்கு தெரிந்த நபருக்கு போன் செய்து 5 லட்ச ரூபாய் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, இரவு முழுவதும் செல்வராஜ் வீடு திரும்பாததால், அவரது மனைவி கலைச்செல்வி வெள்ளியணை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இந்நிலையில், செல்வராஜ் இன்று அதிகாலை இயற்கை உபாதை கழிக்க செல்வதாக கூறி, கடத்தல் கும்பலிடம் இருந்து தப்பித்து மனைவி கலைச்செல்வியை தொடர்பு கொண்டு உள்ளார். பின்னர் திருச்செங்கோடு அருகே செல்வராஜை கலைச்செல்வி மீட்ட போது, அவர் கடுமையாக தாக்கப்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்துள்ளார்.
அதன் பின்னர் கரூர் காந்தி கிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சைக்காக செல்வராஜ் சேர்க்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இன்று கரூர் எஸ்பி அலுவலகத்தில் கலைச்செல்வி கடத்தல் கும்பல் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் அளித்தார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த கலைச்செல்வி, '' தனது கணவர் செல்வராஜை நேற்று ஒரு கும்பல் கடத்தியுள்ளது. பின்னர் அவர் அணிந்திருந்த தங்க நகைகள் மற்றும் கார் ஆகியவற்றை அபகரித்து கொண்டு, திருச்செங்கோட்டுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்குள்ள ஒரு கடையில் வைத்து எனது கணவரை தாக்கியுள்ளனர். இந்நிலையில், இன்று காலை கடத்தல் கும்பலிடம் இருந்து தப்பித்த கணவர் எனக்கு போன் செய்தார். பின்னர் அவரை உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளேன். கடத்தலில் ஈடுபட்ட சமூக விரோதிகளை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கரூர் மாவட்ட எஸ்பி-யிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளேன்.'' என கூறினார்.
இது குறித்து வெள்ளியணை காவல் துறை வட்டாரத்தில் விசாரித்த போது, '' கடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் செல்வராஜ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார். அவரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.'' என தெரிவித்தனர்.