சிறுமியை விரட்டி விரட்டி கடித்த தெரு நாய்கள்... நெல்லையில் மீண்டும் அதிர்ச்சி
அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சிறுமியை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.
Published : December 3, 2025 at 7:50 PM IST
திருநெல்வேலி: விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறுமியை தெரு நாய்கள் விரட்டி கடித்ததில் படுகாயம் அடைந்த நான்கு வயது சிறுமி நெல்லை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
நெல்லை மாவட்டம், மானூர் அடுத்த மேல பிள்ளையார் குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தங்கபாண்டியன். இவரது நான்கு வயது மகள் நேற்று (டிச.3) வீட்டின் முன்பு விளையாடிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது வீட்டின் அருகே இருந்த தெரு நாய்கள் குழந்தையை திடீரென விரட்டியுள்ளன. அப்போது நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த குழந்தையை கை, கால், தொடை உள்ளிட்ட இடங்களில் நாய்கள் கடித்து குதறியுள்ளன.
இந்நிலையில், குழந்தையின் அலறல் சத்தம் கேட்டு பெற்றோர் ஓடி வந்து நாயை விரட்டி குழந்தையை மீட்டனர். உடனடியாக படுகாயம் அடைந்த குழந்தைக்கு மானூர் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு, நெல்லை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்து அனுமதித்துள்ளனர். அங்கு சிறுமிக்கு நாய் கடிக்கான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து சிறுமியை கண்காணித்து வருகின்றனர். நான்கு வயது குழந்தையை நாய் கடித்த சம்பவத்தால் மானூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
ஏற்கனவே நெல்லை மாவட்டத்தில் வள்ளியூர் அருகே சமீபத்தில் நாய் கடித்து சரியான சிகிச்சை எடுக்காத இளைஞர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மேலும், பள்ளி மாணவனை டவுன் பகுதியில் தெரு நாய்கள் சூழ்ந்து கொண்டு துரத்திய சம்பவமும் நிகழ்ந்தது. இதுபோன்று நெல்லை மாவட்டத்தில் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வரும் சூழலில், சிறுமியை நாய் கடித்துக் குதறிய சம்பவம் மக்களிடையே மேலும் பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.