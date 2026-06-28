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தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முறை; ஐஏஎஸ் அதிகாரி விதைத்த விதை - 600 ஓவியர்களை உருவாக்கிய இலவச பயிற்சி மையம்

ஏழை மாணவர்கள் ஓவியக்கலையை இலவசமாக கற்றுக்கொள்ள சார் ஆட்சியராக பணியாற்றியபோது ஆகாஷ் ஐஏஎஸ் விதைத்த விதையினால் உருவான சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம் மூலம் சுமார் 600 ஓவியர்கள் உருவாகியுள்ளனர்.

சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தில் பயிற்சி பெற்று வரும் மாணவர்கள்
சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தில் பயிற்சி பெற்று வரும் மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 7:01 PM IST

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By இரா. மணிகண்டன்

”கிராமப்புற மாணவர்கள் சென்னை போன்ற வெளியூர்களுக்கு சென்று ஓவியம் கற்றுக்கொள்ள அதிக பணம் செலவு செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு கிராமத்திலேயே இலவச பயிற்சி வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மையம் தொடங்கப்பட்டது. இங்கு மாணவர்களுக்கு அடிப்படையில் இருந்து, அதாவது புள்ளி வைப்பத்தில் தொடங்கி அவர்கள் ஒரு முழு ஓவியராகவும் அளவுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது” என சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தின் ஓவிய ஆசிரியர் மாரியப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

சமூக முன்னேற்றத்திற்காவும், ஏழை மக்களில் விடியலுக்காகவும் உழைத்த பல்வேறு அரசு அதிகாரிகளை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். உரிய இடமில்லாமல் தவித்த பழங்குடியின மக்களுக்கு சொந்தமாக இடம் வாங்கி கொடுத்து, அவர்களின் வாழ்க்கையே மாற்றியவர் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஞான ராஜசேகரன். அதே போன்று, சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு களத்தில் இருந்து உதவி செய்து, இளம் தலைமுறையினருக்கு முன் உதாரணமாக திகழ்ந்தவர் ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்.

புதுக்கோட்டையில் பெண்களுக்கான சைக்கிள் இயக்கத்தின் மூலம் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவர் முன்னாள் ஐஏஎஸ் ஷீலா ராணி சுங்கத். இந்த வரிசையில் தற்போது இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ஆகாஷ் இணைந்துள்ளார்.

ஓவியக்கலையின் மீதான ஏழை மாணவர்களின் ஆர்வத்தை ஊக்குவித்து, அவர் தொடங்கிய ’சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம்’ என்ற இலவச ஓவியப் பயிற்சி மையத்தின் மூலம் 8 ஆண்டுகளில் சுமார் 600 ஓவியர்கள் உருவாகியுள்ளனர். இவர் உருவாக்கிய இலவச பயிற்சி மையத்தில் ஓவியம் கற்றுக்கொண்ட பலர், தற்போது பெரிய ஐடி நிறுவனங்கள், பள்ளிகளில் பணியாற்று வருகிறார்கள்.

சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம்
சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஓவியத்துறையில் சாதிக்க விரும்பும் ஏழை மாணவர்களின் கனவை நனவாக்கி வரும் ’சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம்’ இலவச பயிற்சி மையத்தை பற்றி பார்க்கலாம்.

சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம் உருவானது எப்படி?

கேரளாவை சேர்ந்த இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ஆகாஷ், கடந்த 2018-ம் ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சேரன்மகாதேவி சார் ஆட்சியராக பணிபுரிந்தார். தமிழ்நாட்டில் ஐவகை நிலங்கள் ஒரே மாவட்டத்தில் இருப்பது திருநெல்வேலியில்தான். சார் ஆட்சியரின் அலுவலகத்தில் மருதம், முல்லை, நெய்தல், பாலை, குறிஞ்சி ஆகிய ஐவகை நிலங்கள் குறித்த ஓவியங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஓவியத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்ட அவர் அதனைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தார்.

இத்தனை சிறப்பு மிக்க நெல்லையில் பணிபுரிவதை நினைத்து பெருமையடைந்த அவர், அந்த ஓவியக் கலையை ஏழை மாணவர்களும் பெற வேண்டும் என எண்ணினார். அதற்காக அவர் விதைத்ததுதான் ’சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம்’.

ஓவியக் கலையை ஏழை மாணவர்கள் இலவசமாக பெருவதற்காக நெல்லையை சேர்ந்த மூத்த ஓவிய ஆசிரியரான சிவ ராதாகிருஷ்ணனை உதவியுடன் சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம் என்ற ஓவியக்கலை பயிற்சி மையத்தை 2018-ம் ஆண்டு சேரன்மகாதேவியில் உள்ள சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே உள்ள அரசு கட்டடத்தில் தொடங்கினர். தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து கிடைக்கும் சமூக பொறுப்பு நிதி (CSR FUND) மூலம் பயிற்சி மையத்தை வழிநடத்தினார்.

சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தில் ஓவியம் வரைந்து பயிற்சி பெறும் மாணவர்கள்
சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தில் ஓவியம் வரைந்து பயிற்சி பெறும் மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதல் ஆண்டிலேயே 40 மாணவர்கள்

சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம் பயிற்சி மையத்தில் மூத்த ஓவிய ஆசிரியர் சிவராமகிருஷ்ணன் மற்றும் மாரியப்பன், வீராசாமி ஆகிய நன்கு அனுபவம் வாய்ந்த மூன்று ஓவிய ஆசிரியர்கள் பயிற்சி ஆசிரியர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர். மையம் தொடங்கிய முதலாண்டிலேயே 40 மாணவர்கள் சேர்க்கை பெற்று, ஓவிய பயிற்சி பெற்றனர்.

இங்கு ஏழை மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் முற்றிலும் இலவசமாக ஓவியம் கற்று கொடுக்கப்படுகிறது. ஓவியம் வரைவதற்கு தேவையான பேப்பர், பென்சில், கலர் பென்சில், ஆயில் பெயிண்ட் உட்பட அனைத்து உபகரணங்களும் இலவசமாகவே மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக

தமிழ்நாட்டில் அரசு ஓவிய பயிற்சி கல்லூரி சென்னையில் மட்டுமே உள்ளது. இதைத் தவிர ஏராளமான தனியார் பயிற்சி மையங்களே உள்ளன. ஓவியம் கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள் கட்டணம் செலுத்தியே அதனை பெற வேண்டும் என நிலை உள்ளது.

சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தில் ஓவியம் வரைந்து பயிற்சி பெறும் மாணவர்கள்
சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தில் ஓவியம் வரைந்து பயிற்சி பெறும் மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், ஐஏஎஸ் அதிகாரி மூலம் தொடங்கப்பட்ட இந்த பயிற்சி முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. அரசு சார்பில் இலவசமாக ஓவிய பயிற்சி மையம் தொடங்கப்பட்டது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில்தான் முதன்முறை ஆகும். இந்த பயிற்சி மையத்தில் நெல்லையை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாவட்டங்களிலும் இருந்து ஏராளமான மாணவர்கள் பயிற்சி பெற வருகிறார்கள்.

இங்கு ஓராண்டு பயிற்சி வழங்கப்பட்டு, பயிற்சியை நிறைவு செய்யும் மாணவர்களுகு சார் ஆட்சியர் கையெழுத்திட்ட சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. நுண்கலை ஓவியம், ஆயில் பெயிண்டிங், வாட்டர் கலர் ஓவியம் உட்பட பல்வேறு நவீன ஓவியங்களும் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. இதனால் இங்கு பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு பள்ளிகளில் ஓவிய ஆசிரியர்களாகவும், ஐடி நிறுவனங்களின் நவீன ஓவியக்கலைஞர்களாகவும் வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன.

ஓவியப்பயிற்சி அளிக்கும் மூத்த ஓவிய ஆசிரியர் சிவராமகிருஷ்ணன்
ஓவியப்பயிற்சி அளிக்கும் மூத்த ஓவிய ஆசிரியர் சிவராமகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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8 ஆண்டுகளாக சிறப்புடன் செயலாற்றி வரும் பயிற்சி மையம்

இந்த மையத்திற்கு வித்திட்ட ஆகாஷ் ஐஏஎஸ் பதவி உயர்வு பெற்று, வேறு மாவட்டட்த்திற்கு ஆட்சியராக சென்றபோதும், அடுத்தடுத்து வரும் சார் ஆட்சியர்களின் ஆதரவுடன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. ஓவியக் கலையை கற்றுக்கொள்ள மாணவர்கள் அதிகம் பேர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

இட நெருக்கடி, நிதி நிலை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு நுழைவுத் தேர்வு மூலம் ஆண்டுக்கு 80 பேர் தேர்வுச் செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இங்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு சேர்க்கை பெற குறைந்தபட்சம் 8ஆம் வகுப்பு தகுதிப் பெற்றிருந்தால் போதுமானது. குறிப்பாக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள், பெண்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. ஓவியத்தில் மீது ஆர்வம் கொண்ட முதியவர்களும் இங்கு பயிற்சி பெறுகிறார்கள்.

சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தை தொடங்கி வைத்த ஆகாஷ் ஐஏஎஸ்
சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகத்தை தொடங்கி வைத்த ஆகாஷ் ஐஏஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஏழை மாணவர்களின் ஓவிய ஆசிரியர் கனவை நனைவாக்கும் சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம் குறித்து இன்னும் கூடுதலாக அறிந்து கொள்ள, ஈடிவி பார்த் செய்தி குழு நேரடியாக களத்திற்கு சென்றது. அப்போது அங்கு பென்சில் நுண்கலை ஓவியம், ஆயில் பெயிண்ட் ஓவியம், வாட்டர் கலர் ஓவியம் உட்பட பல்வேறு நவீன ஓவியங்களும் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், ஏற்கனவே இங்கு பயின்ற மாணவ, மாணவிகள் வரைந்த எண்ணற்ற ஓவியங்கள் அங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

இது குறித்து ஓவிய ஆசிரியர் மாரியப்பன் ஈடிவி பார்த்திடம் கூறுகையில், ”கிராமப்புற மாணவர்கள் சென்னை போன்ற வெளியூர்களுக்கு சென்று ஓவியம் கற்றுக்கொள்ள அதிக பணம் செலவு செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு கிராமத்திலேயே இலவச பயிற்சி வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மையம் தொடங்கப்பட்டது. இங்கு மாணவர்களுக்கு அடிப்படையில் இருந்து, அதாவது புள்ளி வைப்பத்தில் தொடங்கி அவர்கள் ஒரு முழு ஓவியராகவும் அளவுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.

கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் படிக்கும் படிப்பை நாங்கள் ஒரே ஆண்டில் கற்றுக் கொடுக்கிறோம். திருநெல்வேலியை தொடர்ந்து ஆகாஷ் ஐஏஎஸ் நாகப்பட்டினத்தில் ஆட்சியராக இருந்தபோது, கடந்த ஆண்டு இதேபோல் ஒரு மையத்தை அங்கு தொடங்கினார். அதன்படி, தற்போது வரை தமிழகத்தில் இந்த இரண்டு மையங்கள்தான் உள்ளது.

இதுவரை இங்கு பயிற்சி பெற்றவர்களில் 300 பேர் வேலைக்கு சென்றுள்ளனர். தற்போது மத்திய அரசின் பாடத்திட்டம் மற்றும் வெளிநாடு பாடத்திட்டங்களில் ஓவியத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. அதனால் இங்கு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளில் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இதன் காரணமாக வெளி மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான மாணவர்கள் இங்கு பயிற்சி பெற வருகிறார்கள்.

இந்த பயிற்சி மைய கட்டடம் கட்டி சுமார் 25 ஆண்டுகள் ஆகிறது. பழமையான கட்டடம் என்பதால் இருப்பதற்கு பயமாக இருக்கிறது. எனவே, அரசு எப்போதும் இந்த பயிற்சி மையம் செயல்படும் வகையில் நிரந்தர கட்டடம் கட்டித் தர வேண்டும். சென்னையில் இருப்பதே போன்று சிற்பக்கலை போன்ற பிற பயிற்சிகளும் அளிக்கும் வகையில் இந்த மையத்தை அரசு மேம்படுத்தி தர வேண்டும்.

மேலும், இங்கு மாணவர்கள் வரையும் ஓவியத்தை விற்பனை செய்ய ஒரு காட்சிக்கூடம் ஒன்றையும் அமைத்து தர வேண்டும். இதுதான் எங்கள் ஆசை” என அரசிற்கு கோரிக்கை வைத்தார்.

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இது குறித்து இங்கு ஓவிய பயிற்சி பெற்று வரும் மாணவர் பொன் சுப்புராய் கூறுகையில், ”தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இருந்து வருகிறேன். சின்ன வயதிலிருந்து எனக்கு ஓவியம் வரைய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தது. ஆனால், அதற்கு முறையான வழிகாட்டுதல் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. சமூக வலைதளம் மூலம் இந்த மையம் குறித்து தெரிந்து கொண்டேன். தற்போது இங்கு வந்து ஆறு மாதம் ஆகிறது. முழுமையாக நான் ஓவியம் கற்றுக்கொண்டேன்.

இதன் மூலம் ஒரு தனியார் பள்ளியில் பகுதி நேர ஓவிய ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். இதனால் பொருளாதார ரீதியாக இந்த மையம் எனக்கு பக்கபலமாக இருந்து வருகிறது. இங்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல் ஆண்டுதோறும் கண்காட்சி நடத்தி, நாம் வரைந்த ஓவியத்தை எப்படி விற்க வேண்டும் என்ற மார்க்கெட்டிங்கையும் நமக்கு கற்றுத் தருகிறார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து அரசுப் பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணிபுரிந்து கொண்டே இங்கு பயிற்சி பெற்று வரும் ராஜேஸ்வரி கூறுகையில், ”ஓவியம்தான் எனது பேஷன். இங்கு மிக அழகாக கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். ஆசிரியர்கள் எளிமையாக பழகுவதால் நெருடல் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ளலாம். இதன் மூலம் எனது பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் என்னால் ஓவியம் கற்றுக்கொடுக்க முடிகிறது” என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு ஓவிய கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் என்பது பல நாள் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. அந்த கனவை நனைவாக்கும் வகையில் சேரன்மகாதேவியில் செயல்பட்டு வரும் இந்த கவின் கலைக்கழகத்தை ஓவிய கல்லூரியாக மாற்ற வேண்டும் என்பது பயிற்சி வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் விருப்பமாக இருக்கிறது.

TAGGED:

சேரன்மகாதேவி கவின் கலைக்கழகம்
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