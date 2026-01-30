ETV Bharat / state

சிறுமியை மிரட்டி வன்கொடுமை - போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் தீயணைப்புப் படை வீரர் கைது

தீயணைப்புப் துறையில் பணி புரிந்து வரும் இளைஞர் ஒருவர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைதான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேலூர்: மனைவியின் தங்கையான 17 வயது சிறுமியை ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றி வன்கொடுமை செய்த தீயணைப்பு படை வீரரை காவல் துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

காட்பாடி அடுத்த செங்கோட்டை எதிரா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் காட்பாடியை அடுத்த லத்தேரி எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு துறையில் பணிபுரிந்து வரும் சசிக்குமார் (30) என்பவருக்கும் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், தீயணைப்புப் படை வீரர் சசிக்குமார் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு இடையே குடும்பப் பிரச்சினை காரணமாக அடிக்கடி தகராறு நடந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, தீயணைப்புப் படை வீரர் சசிக்குமார் தனது மனைவியின் 17 வயதுடைய இரண்டாவது தங்கையை காதலிப்பதாகவும், திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும் கூறி நம்ப வைத்துள்ளார். பின்னர் அவரை பல்வேறு இடங்களுக்கு வெளியே அழைத்துச் சென்று வன்கொடுமை செய்துள்ளார்.

ஒரு கட்டத்தில், அக்காவின் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்த அந்த சிறுமி, சசிக்குமாருடன் உள்ள தொடர்பை முற்றிலும் துண்டித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த சசிக்குமார், தன்னிடம் பேச மறுத்தால் இருவரும் நெருக்கமாக இருந்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவதாக மிரட்டி வந்துள்ளார்.

இதனையடுத்து, இந்த விவகாரம் குறித்து அந்த சிறுமி தனது தாயாரிடம் தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் சிறுமியுடன் காட்பாடியில் உள்ள அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் சென்ற அவரது தாயார், தனது மருமகன் சசிக்குமார் மீது புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்திய காவல் துறையினர், உடனடியாக தீயணைப்புப் படை வீரர் சசிக்குமார் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனர். பின்னர் சசிக்குமாரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய வேலூர் காவல் துறையினர் அவரை நீதிபதியின் உத்தரவின் பேரில் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், தீயணைப்புப்படை வீரர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

