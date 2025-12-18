ETV Bharat / state

பைக்கில் அடிபட்டு இறந்த தெருநாய்... காயங்களுடன் உயிர் தப்பிய குடும்பம்

மயிலாடுதுறையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வெறி நாய் ஒன்று 30-க்கும் மேற்பட்டோரை கடித்து காயப்படுத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் சுற்றித்திரிந்த தெருநாய்கள்
மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் சுற்றித்திரிந்த தெருநாய்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 6:29 PM IST

1 Min Read
மயிலாடுதுறை: தெருநாய்கள் குறுக்கே வந்து விழுந்ததால் ஏற்பட்ட விபத்தில், இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த குடும்பத்தினர் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம், மயிலாடுதுறை முதலியார் தெருவை சேர்ந்தவர் பாரதிராஜா. இவரது மனைவி சுகன்யா. இவர்களது இரு மகள்களும் அப்பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பாரதிராஜா குடும்பத்துடன் இன்று இரு சக்கர வாகனத்தில் கால்டெக்ஸ் பகுதியில் உள்ள வள்ளலார் கோவிலுக்கு சென்றார். அங்கு சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு இரு சக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக்கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது சாலையில் சண்டையிட்டுக் கொண்ட தெருநாய்கள் பாரதிராஜாவின் இரு சக்கர வாகனத்தில் சிக்கியதில், நான்கு பேரும் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தனர்.

இதில் ஒரு சிறுமிக்கு முகத்திலும், முழங்காலிலும் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டது. மற்ற மூவருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். மேலும், வாகனத்தில் சிக்கிய தெருநாய் ஒன்று சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது.

மயிலாடுதுறை நகராட்சி பகுதியில் தெரு நாய்கள் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். இங்குள்ள பல்வேறு தெருக்களில் தெரு நாய்கள் உலாவுவதால் மாணவர்கள், பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் செல்ல வேண்டிய சூழல் நிலவி வருகிறது. மேலும், கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வெறி நாய் ஒன்று 30-க்கும் மேற்பட்டோரை கடித்து காயப்படுத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோர் கூறுகையில், ''சாலையில் சுற்றித் திரியும் தெரு நாய்களால் மக்களுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல் இருந்து வருகிறது. இன்று சாலையில் சண்டையிட்டுக்கொண்டிருந்த நாய்கள் திடீரென எங்கள் வாகனத்தில் வந்து விழுந்தன. இதில் நிலைதடுமாறி நாங்கள் நான்கு பேரும் கீழே விழுந்து விட்டோம். ஒரு மகளுக்கு மட்டும் அதிக காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, சாலைகளில் இது போன்ற விபத்துகளை ஏற்படுத்தும் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சாலையில் நடந்து செல்வோரையும், இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வோரையும் விரட்டி சென்று அச்சுறுத்தும் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.'' என்று கோரிக்கை விடுத்தனர்.

