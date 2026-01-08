நெல்லையில் அட்டகாசம் செய்த கரடி... மூதாட்டியை கடித்ததால் பரபரப்பு
தோட்டத்திற்குள் புகுந்து அட்டகாசம் செய்த கரடியை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : January 8, 2026 at 6:34 PM IST
திருநெல்வேலி: வாழைத் தோட்டத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த மூதாட்டியை, கரடி கடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வனப்பகுதிக்குள் இருந்து வெளியேறும் யானை, கரடி உள்ளிட்ட விலங்குகள் குடியிருப்பு மற்றும் தோட்டப் பகுதிகளுக்குள் புகுந்து அட்டகாசம் செய்வது தொடர் கதையாக உள்ளது. இதனால், அவ்வப்போது மனித - மிருக மோதலும் நடக்கிறது. எனவே, வனத்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருக்குறுங்குடி பகுதியை சேர்ந்தவர் தங்க புஷ்பம் (65). இவர் வீட்டிற்கு அருகே இருந்த வாழைத் தோட்டத்தில் இன்று (ஜன. 8) வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, புதருக்குள் மறைந்திருந்த கரடி ஒன்று, மூதாட்டியை நோக்கி வேகமாக வந்துள்ளது. பிறகு, கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் மூதாட்டி தங்க புஷ்பத்தின் காலில் கடித்த கரடி, அங்கிருந்து தப்பியுள்ளது.
கரடி கடித்ததில் வலி தாங்க முடியாத தங்க புஷ்பம் கதறி துடித்துள்ளார். அவரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு விரைந்து வந்த அப்பகுதியினர், தங்க புஷ்பத்தை மீட்டு சிகிச்சைக்காக வள்ளியூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக மூதாட்டி, தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். தற்போது மூதாட்டி தங்க புஷ்பத்திற்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே, தகவலறிந்து வந்த முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக வனத்துறையினர், இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதே போன்று, கடந்த டிசம்பர் மாதம் 19 ஆம் தேதி அதே பகுதியை சேர்ந்த பாபு என்ற விவசாயி, தோட்டத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது, புதருக்குள் மறைந்திருந்த கரடி கடித்ததில் படுகாயம் அடைந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, அவருக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், மூதாட்டி ஒருவரை கரடி தாக்கிய சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை பீதியடைய செய்துள்ளது. எனவே, தோட்டத்திற்குள் புகுந்து அட்டகாசம் செய்யும் கரடியை வனத் துறையினர் கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இது குறித்து திருக்குறுங்குடி வனச்சரகர் யோகேஷ்வணனிடம் கேட்டபோது, கரடியை பிடிப்பதற்காக திருநெல்வேலியில் இருந்து கூண்டு வரவழைக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், இன்று மாலை கரடியை பிடிப்பதற்காக கூண்டு வைக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.