'நம்ம ஊர் நாட்டு நாய்கள்' - புத்துயிர் பெரும் பாரம்பரிய ராஜபாளையம், கன்னி, சிப்பிப்பாறை, கோம்பை இனங்கள்
ராணுவம், துணை ராணுவம் மற்றும் தமிழ்நாடு காவல் துறைக்கு நாய்களை முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்குவோம் என்று அங்குள்ள பணியாளர்கள் நம்மிடம் தெரிவித்தனர்.
Published : June 13, 2026 at 4:14 PM IST
- By எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சிங்கத்தின் வேகம், சிறுத்தையின் பாய்ச்சல், மனிதனை மிஞ்சும் விசுவாசம்.... இது தான் தமிழ் மண்ணின் நாட்டு நாய் இனங்களின் 'அக்மார்க்' அடையாளம். தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரம் மற்றும் வீரத்தின் அடையாளமாக போற்றப்படும் பாரம்பரிய நாட்டு நாய்கள் என்றாலே அது, ராஜபாளையம், சிப்பிப்பாறை, கோம்பை மற்றும் கன்னி ஆகியவை தான்.
நாட்டு நாய்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?
வெளிநாட்டு நாய் இனங்களின் மோகத்தால் நமது பாரம்பரிய நாய் இனங்கள் அழிவின் விளிம்புக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றன.
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஹரியானா மாநிலம் கர்னாலில் உள்ள தேசிய விலங்கு மரபணு வளப் பணியகம் (ICAR-NBAGR) மற்றும் தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்புத் துறையின் தரவுகளின்படி, தமிழ்நாட்டில் நாட்டு நாய்களின் தோராயமான எண்ணிக்கை 12,000 முதல் 15,000 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதில் அதிகபட்சமாக சிப்பிப்பாறை இன நாய்கள் சுமார் 6,000 வரை இருப்பதாக அந்த புள்ளிவிவரம் தெரிவிக்கிறது. ராஜபாளையம் இனம் சுமார் 3,000 முதல் 4,000 வரை இருக்கலாம் என்றும், கோம்பை மற்றும் கன்னி இன நாய்கள் சுமார் 3,000 வரை இருக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடுகளில் கொஞ்சி விளையாடும் வெளிநாட்டு நாய்கள்
வீடுகளில் செல்லப்பிராணிகளாக வெளிநாட்டு நாய் இனங்களான லாப்ரடோர் ரெட்ரீவர் (Labrador Retriever), ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் (German Shepherd), பீகிள் (Beagle), கோல்டன் ரெட்ரீவர் (Golden Retriever), பக் (Pug), பாமரேனியன் (Pomeranian) போன்றவற்றை வளர்ப்பது ஃபேஷனாகிவிட்டது.
நகரங்களில் வசதியானவர்களின் வீடுகளில் குழந்தைகளை போல் வெளிநாட்டு நாய் இனங்களை வளர்த்து வருகின்றனர். ஆனால் அந்த இனங்களுக்கு தட்பவெப்ப நிலை மாற்றத்தால், தோல் நோய்கள் ஏற்படும் போது, அவை தெருக்களில் அநாதைகளாக கைவிடப்படுகின்றன. இதனால் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து, பொதுமக்களை கடிக்கும் சம்பவங்களும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றன.
நாட்டு நாய் இனத்தின் சிறப்புகள் என்ன?
- வெளிநாட்டு நாய் இனங்களை போல நாட்டு நாய்களுக்கு பிறவியிலேயே ஏற்படும் இடுப்பு எலும்பு விலகல், தோல் நோய்கள் அல்லது இதய நோய்கள் ஏற்படுவது மிகக் குறைவு.
- இயற்கையிலேயே வலுவான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டவை என்பதால் மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு செலவு மிகக் குறைவு
- தமிழ்நாட்டின் கடுமையான கத்தரி வெயிலையும், கடலோரப் பகுதிகளில் உப்பளக் காற்றையும் மிக எளிதாக தாங்கி வளரக் கூடிய உடலமைப்பை கொண்டவை.
- வெளிநாட்டு நாய் இனங்களைப் போல இவற்றுக்கு குளுமையான சூழலோ அல்லது 24 மணி நேர ஏசி வசதியோ தேவை இல்லை
- கோம்பை, ராஜபாளையம் போன்ற நாய்கள் இயற்கையிலேயே அசாத்திய தைரியம் கொண்டவை. தன் எல்லைக்குள் அந்நியரோ அல்லது ஆபத்தான விலங்குகளுகளோ வந்தால் சற்றும் யோசிக்காமல் தாக்கும் திறன் கொண்டவை.
- எஜமானர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஒரு ஆபத்து என்றால் தங்களது உயிரை கொடுத்தும் காக்கும் விசுவாசம் கொண்டவை.
- இவற்றுக்கு பாக்கெட் உணவுகளோ அல்லது ஆடம்பர ஊட்டச் சத்துகளோ தேவையில்லை. நம் வீடுகளில் சமைக்கப்படும் சாதம், தயிர், முட்டை மற்றும் கேழ்வரகு கூழ் போன்ற சாதாரண இந்திய உணவுகளே போதுமானது.
- குறுகிய ரோமங்களை கொண்டிருப்பதால் உடலை ஒட்டுண்ணிகள் எளிதில் தாக்காது
- அடிக்கடி குளிப்பாட்டவோ, ரோமங்களை வெட்டவோ வேண்டிய அவசியமில்லை.
- மருது சகோதரர்கள் மற்றும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் போன்ற சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் போர்ப் படைகளில் பங்காற்றிய வரலாற்றுப் பெருமை இந்த நாய் இனங்களுக்கு உண்டு. இந்த அரிய நாய் இனங்களை வளர்க்க தவறினால், நம் மண்ணின் ஒரு முக்கிய மரபணு வளம் உலகை விட்டே முற்றிலும் அழிந்துவிடும்.
இந்த நிலையில், வெறும் செல்லப்பிராணிகளாக மட்டுமல்ல, நம் மண்ணின் மரபணு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் நேரடி அடையாளங்களாக இந்த நாய்கள் திகழ்வதால், அதனை மீட்டெடுத்து, அறிவியல்பூர்வமாகப் பெருக்கும் உன்னதமான ஒரு முயற்சியை தமிழ்நாடு அரசு மிகச் சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருகிறது.
அழிந்து வரும் இனத்தை மீட்டெடுக்கும் முயற்சி
அழிந்து வரும் நாட்டு இன நாய்களை மீட்டு எடுக்கவும், அதன் இனப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்கவும், தமிழ்நாடு அரசு 1980-ம் ஆண்டே சென்னை சைதாப்பேட்டையில் ஒரு இனப்பெருக்க மையத்தை அமைத்தது. இருப்பினும், அங்கு பல்வேறு குறைபாடுகள் இருப்பதாக இந்திய விலங்குகள் நல வாரியம் கவலை தெரிவித்தது. இதனையடுத்து 2016 ஆம் ஆண்டில் அந்த மையம் மூடுவிழா கண்டது. ஆனால், தற்போது மீண்டும் அந்த மையம் புத்துயிர் பெற்று செயல்பட்டு வருகிறது.
சைதாப்பேட்டை பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கி தேனாம்பேட்டை நோக்கி சற்று தூரம் நடந்து சென்றால் வலதுபுறம் தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையர் அலுவலகம் வரும். அந்த வளாகத்தின் உள்ளே சென்றால் இடதுபுறமாக கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் பன்னோக்கு மருத்துவமனை நம்மை வரவேற்றது. அங்கு வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் நாய், பூனை உள்ளிட்ட செல்லப்பிராணிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதை நம்மால பார்க்க முடிந்தது.
நாய்கள் இனப்பெருக்க மையம்
இந்த வளாகத்தில் இது மட்டும் தானா? என்ற முடிவுக்கு வருவதற்குள் நமது கண்ணில் பட்டது 'நாய்கள் இனப்பெருக்க மையம்' என்ற பெயர் பலகை. அருகே சென்றால், கிரில் கம்பிகளுடன் கூடிய கட்டடம். உள்ளே சென்று அங்கிருந்த பணியாளர்களிடம் பேச்சுக் கொடுத்தோம். அப்போது அவர்கள், இனப்பெருக்கத்திற்காக நாட்டு இன நாய்கள் அங்கு வளர்க்கப்படுவதாக தெரிவித்தனர். கடந்த 2025-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 58 கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த மையம் தொடங்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் கூறினர்.
எத்தனை நாய்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன?
இந்த மையத்தில் தற்போது 35 நாய்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. ராஜபாளையம் இனத்தில் 11 பெண், 2 ஆண் என 13 நாய்கள் உள்ளன. கோம்பை இனத்தில் 6 பெண், 2 ஆண் என 8 நாய்களும், 6 பெண் 2 ஆண் என 8 சிப்பிப்பாறை நாய்களும், 4 பெண், 2 ஆண் என 6 கன்னி இன நாய்களும் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன.
பூர்வீகப் பகுதிகளில் இருந்த வந்த குட்டிகள்
இது குறித்து கால்நடை மருத்துவர் சரவணன் நம்மிடம் பேசினார். அப்போது அவர், "நாட்டு இன நாய்களின் இனப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்க, அவற்றின் பூர்வீகப்பகுதிகளுக்கு சென்ற மருத்துவ குழு, 3 மாதக் குட்டிகளாக வாங்கி வந்து இங்கு வளர்த்து வருகிறோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து நாய்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதிக்கு நம்மை அழைத்துச் சென்றார். அதுவரை அமைதியாக இந்த அந்த பகுதியில் பெரும் களேபரம் வெடித்தது. கூண்டுக்குள் அடைக்கப்பட்ட நிலையிலும், வெளியாட்கள் வந்துள்ளார்கள் என்பதை மோப்பம் பிடித்த அந்த நாய்களில் ஒன்று குரைக்க ஆரம்பித்தது.
ஒரு நாய் குரைக்க ஆரம்பித்தவுடன் மற்ற அனைத்து நாய்களும் குரைக்க ஆரம்பித்தன. நாய்களின் குரைப்பு சப்தம் வானம் வரை கேட்டது. அந்த சப்தத்தை கேட்டு நமக்கே நம்மை அறியாமல் சற்று பயம் ஏற்பட்டது. பராமரிக்கும் ஊழியரின் அதட்டல் குரல் கேட்டதும், அனைத்து நாய்களும் அமைதியாகின. ஆக்ரோஷமாக இருந்த நாய்களா இவை? என்று கூண்டுக்கள் இருந்தவாறு நம்மை பார்த்தன.
பராமரிப்பு மற்றும் உணவு முறைகள்
அப்போது நாய்களுக்கான பராமரிப்பு மற்றும் உணவு முறைகளை அங்கிருந்த பணியாளர்கள் நம்மிடம் விளக்கினர். இந்த நாய்கள் அறிவியல்பூர்வமான மற்றும் மிக நேர்த்தியான முறைகளில் பராமரிக்கப்படுவதாக பட்டியலிட்டனர்.
- வயது மற்றும் உடல் எடைக்கு ஏற்ப, தினமும் குறிப்பிட்ட அளவில் வேக வைத்த தரமான கோழி இறைச்சி, சாதம் மற்றும் முட்டை வழங்கப்படுகின்றன. வேகவைத்த காய்கறியும் கொடுக்கப்படுகின்றன.
- கூடுதல் புரதச்சத்து, கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் தேவைப்படும் நாய்களுக்கு அதற்கான மாத்திரைகள் உணவோடு கலந்து தரப்படுகின்றன.
- குட்டிகள் பிறந்தால் 45 நாட்களிலிருந்து பார்வோ வைரஸ், ரேபிஸ் மற்றும் டிஸ்டெம்பர் போன்ற கொடிய நோய்களுக்கான தடுப்பூசிகள் முறையாக போடப்படுகின்றன.
- நாய்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை (குட்டிகளுக்கு) மற்றும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தொடர்ந்து குடற்புழு நீக்கச் சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது.
- ஏதேனும் ஒரு நாய்க்கு நோய்தொற்று ஏற்பட்டால், அது உடனடியாக தனிப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு மற்ற நாய்களுக்குப் பரவாமல் தீவிரச் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
- நாய்கள் தங்கும் கூண்டுகள் தினமும் காலையும் மாலையும் கிருமிநாசினிகள் கொண்டு தூய்மை செய்யப்படுகின்றன.
- கூண்டுகள் எப்போதும் ஈரம் இல்லாமல் உலர்வாக பராமரிக்கப்படுவதால், நாட்டு நாய்களுக்குத் தோல் நோய்கள் மற்றும் உண்ணித் தொல்லைகள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படுகிறது.
- நாட்டு நாய்கள் இயற்கையிலேயே அதிக சக்தி கொண்டவை என்பதால், அவை சோர்வடையாமல் இருக்க மைய வளாகத்திற்குள்ளேயே தினமும் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் கட்டாய நடைபயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
- நாய்கள் எப்போதும் சங்கிலியால் கட்டப்படாமல், சுதந்திரமாக விளையாடப் பிரத்யேக திறந்தவெளிப் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என நீண்டு கொண்டே போனது அந்த பட்டியல்.
இனப்பெருக்க காலம் எப்போது?
ராஜபாளையம், சிப்பிப்பாறை, கோம்பை மற்றும் கன்னி ஆகிய நாய்களுக்கு 1.5 வயது நிரம்பியவுடன் இனப்பெருக்கத்திற்கு விடப்படும் என மருத்துவர் சரவணன் நம்மிடம் தெரிவித்தார்.
அப்போது, ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த (அண்ணன்-தங்கை, தாய்-மகன்) நாய்களுக்குள் இனப்பெருக்கம் ஏற்படுவது முற்றிலும் தடுக்கப்படும் என்றும், மரபணு பதிவேடுகள் துல்லியமாக பராமரிக்கப்பட்டு, முற்றிலும் தொடர்பில்லாத ஆரோக்கியமான ஆண் - பெண் நாய்கள் மட்டுமே இனப்பெருக்கத்திற்கு தேர்வு செய்யப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார். இதனால் பிறவிக் குறைபாடுகள் இல்லாத ஆரோக்கியமான குட்டிகள் பிறக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
நாட்டு இன நாய்களுக்கு ஆயுள் காலம் 14 ஆண்டுகள். இந்த வகை நாய்களை 3 முதல் 6 மாதங்களுக்குள் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் நாம் கூறுவதை கேட்டு அந்த நாய்கள் செயல்படும்.
நாய்களை பெறுவது எப்படி?
தமிழ்நாடு அரசின் நாய்கள் இனப்பெருக்க மையத்தில், நாய்கள் மற்றும் குட்டிகளை பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் குறைந்த விலை கொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளலாம். தனியார் பண்ணைகளை விட இங்கு விலை குறைவாக இருப்பதால், தேவை இங்கு அதிகம்.
இங்கு நாய்கள் வாங்க விரும்புவோர், நேரடியாக சென்று முன்பதிவு செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதற்கு ஆதார் அட்டையுடன் 2 புகைப்படங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும். அங்கு வழங்கப்படும் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து எந்த இனம்? எந்த பாலினம் வேண்டும்? என்பதை குறிப்பிட வேண்டும். விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டவுடன் முன்னுரிமை எண் வழங்கப்படும்.
பிறந்து, நாய்க்குட்டிகள் தாய்ப்பால் மறந்து, தானாக உணவு உண்ணும் பக்குவத்தை அதாவது 45 முதல் 60 நாட்கள் ஆனவுடன், முன்னுரிமை வரிசைப்படி அழைத்து குட்டிகள் வழங்கப்படும். பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குட்டிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் மற்றும் முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கும். கால்நடை மருத்துவரின் ஆரோக்கிய சான்றிதழும், நாய்க்குட்டியின் அடுத்தடுத்த தடுப்பூசி விவரங்கள் அடங்கிய மருத்துவ அட்டையும் வழக்கப்படும்.
குறிப்பாக, ராணுவம், துணை ராணுவம் மற்றும் தமிழ்நாடு காவல் துறைக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் நாய்க்குட்டிகளை வழங்குவோம் என்றும் அங்குள்ள பணியாளர்கள் நம்மிடம் தெரிவித்தனர்.
நமது மாநிலத்தின் கடுமையான தட்பவெப்ப நிலையைத் தாங்கி வளரும் தனித்துவ மிக்க நாட்டு நாய்களைப் பாதுகாப்பதில் சைதாப்பேட்டை நாய் இனப்பெருக்க மையம் ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்கிறது. வெளிநாட்டு நாய் இனங்களுக்கு பின்னால் ஓடுவதைத் தவிர்த்து, அரசின் இந்த அரிய முயற்சிக்கு கை கொடுத்து நமது மண்ணின் நாய்களை வீடுகளில் வளர்ப்பதே நமது பாரம்பரியத்திற்கு நாம் செலுத்தும் பெருமையாகும்.