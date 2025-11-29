'மாவட்ட அளவிலான தடகள போட்டி' - வெற்றி பெற்ற வீராங்கனைகளுக்கு பதக்கம் வழங்கி பாராட்டு
November 29, 2025
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான தடகள போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீராங்கனைகளுக்கு பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
திருவள்ளூர் மாவட்ட அளவிலான தடகளப்போட்டி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் நேற்று (நவம்பர் 28) காலை 7 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற்றது. போட்டியில் மாவட்ட அளவிலான பல்வேறு பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவிகள் 200க்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்ற நிலையில், முதல் 3 இடங்களில் வென்றவர்களுக்கு பதக்கம் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழை மாவட்ட தடகள சங்க தலைவர் எம்.கே.எஸ். சிவகுமார் வழங்கினார்.
இந்திய தடகள சம்மேளனம் மற்றும் இந்திய விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையமும் இணைந்து மத்திய அரசு ஆதரவுடன் நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் திறமையான பெண் தடகள வீராங்கனைகளை கண்டறிந்து அவர்களை சர்வதேச அளவிலும், ஒலிம்பிக் அளவிலும் பங்கேற்க செய்து வெற்றி பெறும் வகையில் அனைத்து வகையிலும் உதவி அளித்து வருகிறது.
அந்த வகையில் அஸ்மிதா கேலோ என்ற பெயரில் 14,16 வயதுக்கு உட்பட்ட தடகள வீராங்கனைகளுக்கு தடகள போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது. இப்போட்டிகள் நடத்துவதற்கு இந்தியா முழுவதும் 750 மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் 300 மாவட்டம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. அதில் திருவள்ளூர் உட்பட தமிழகத்தில் உள்ள 10 மாவட்டங்கள் இடம்பெற்றது. அதன்பேரில் திருவள்ளூர் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் 14, 16 வயது பிரிவுகளை சேர்ந்த மாணவிகள் பங்கேற்ற தடகள போட்டிகள் நடைபெற்றது.
இதில் 200 மீ ஓட்டம், 600 மீ ஓட்டம், ஈட்டி எறிதல், இரும்பு குண்டு எறிதல், நீளம் தாண்டுதல், நின்று நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட 7 வகையான போட்டிகளில் பல்வேறு அரசு பள்ளி தனியார் பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவிகள் 200க்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.
இதில் ஒவ்வொரு போட்டிகளிலும் முதல் 3 இடங்களை பிடித்த மாணவிகளுக்கு பதக்கம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் திருவள்ளூர் மாவட்ட தடகள சங்கத்தின் தலைவரும், முன்னாள் ஒன்றியக்குழு தலைவருமான கே.எம்.எஸ். சிவகுமார் கலந்து கொண்டு பாராட்டி தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் ஆகிய பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
இந்த போட்டியில் திருவள்ளூர் மாவட்ட பிரஸ் கிளப் துணைத் தலைவர் சுரேஷ்பாபு மகள் S.ஜெனிடா ஜேயல் குண்டு எறிதல் போட்டியில் மாவட்ட அளவில் மூன்றாவது பிடித்து வெற்றி பொற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட தடகள சங்க செயலாளர் மோகன்பாபு, பொருளாளர் வெங்கடாஜலபதி, மகளிர் சங்க தலைவர் பிரியா மற்றும் உடற்பயிற்சியாளர்கள் நடுவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.