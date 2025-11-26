ETV Bharat / state

மாற்றுத்திறனாளி நகரமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்பு! அரக்கோணம் நகராட்சியில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் பங்கு பெறுதல், சமூக ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சமத்துவ வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான அடிப்படையாகும் என விழாவில் பலர் கருத்து தெரிவித்தனர்.

நகரமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்ற மணிகண்டன்
நகரமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்ற மணிகண்டன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 9:08 PM IST

ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் நகராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி நகர்மன்ற உறுப்பினராக அரசு மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டவருக்கு நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் இன்று பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டது.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளை நியமன அடிப்படையில் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கும் மசோதா தமிழக சட்டப்பேரவையில் அண்மையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனையடுத்து, உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளை நியமிக்கும் பணிகளை தமிழக அரசு முன்னெடுத்து வருகிறது. இதன் கீழ் 2,984 ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும், 650 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் நகராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி நகரமன்ற உறுப்பினராக மணிகண்டன் என்பவர் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இன்று (நவ26) அரக்கோணம் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு நகராட்சி ஆணையர் பதவிப்பிரமாணத்தை வழங்கினார்.

நகரமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்ற மணிகண்டன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்ச்சியில் நகர மன்ற தலைவர், துணைத் தலைவர், உறுப்பினர்கள் மற்றும் பல அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டு வாழ்த்துகள் தெரிவித்தனர். மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் பங்கு பெறுதல், சமூக ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சமத்துவ வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான அடிப்படையாகும் என விழாவில் பலர் பெருமித்துடன் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இட ஒதுக்கீடு: முதல்வரை சந்திக்க மதுரையில் இருந்து பேரணியாக புறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள்

மாநகராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் இவர்கள் மூலம் மக்களின் பிரச்சனைகள், தேவைகள் மற்றும் உரிமைகள் நேரடியாக நகராட்சி நிர்வாகத்தில் பிரதிபலிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக விழாவில் பங்கேற்றவர்கள் பெருமிதம் தெரிவித்தனர்.

பதவி ஏற்றபோது மணிகண்டன் கூறும்போது, "இந்த நியமனம் எனக்கு பெரும் பொறுப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது. நான் மாற்றுத்திறனாளி மக்களின் தேவைகள், பிரச்சனைகள் மற்றும் உரிமைகளை நகராட்சி நிர்வாகத்தில் சரியான முறையில் பிரதிபலிக்க முயலுவேன். சமூக ஒருங்கிணைப்பு, சமத்துவ வளர்ச்சி மற்றும் அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் உருவாக்குவதே என் முக்கிய நோக்கம்." என்றார்.

