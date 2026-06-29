கோயிலில் வழிபட சாதிய ரீதியில் அனுமதி மறுக்கக் கூடாது: உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
சாதிய அடையாளத்தால் கோயிலுக்குள் நுழைய அனுமதி மறுப்பது என்ற குற்றச்சாட்டை, தனிப்பட்ட தகராறாக கருத முடியாது என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 7:00 PM IST
மதுரை: கோயிலில் வழிபடுவதற்கு சாதிய ரீதியில் அனுமதி மறுக்கக் கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
சாதிப் படிநிலைகளின் அடிப்படையில், பொது மத விழாவில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அரசியலமைப்பு சட்டம் அங்கீகரிக்கவில்லை என்றும், ஒட்டுமொத்த கிராமத்தாலும் வழிபடப்படும் தெய்வம் அந்த முழு கிராமத்திற்கும் உரியது எனவும் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை முதலபுரம் கிராமத்தில் ஆயிரம் அருவாள் கோட்டை கருப்பசாமி கோயிலில், "தமிழ் தை" மாதத் திருவிழாவின்போது பட்டுத் துணியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மரப்பெட்டி ஊர்வலத்தை பட்டியலின மக்கள் வாழும் வடக்குத் தெரு வழியாக கொண்டு செல்லவும், திருவிழா அமைதியாக நடைபெற தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளடக்கிய குழுவை அமைக்கவும் உத்தரவிடக்கோரி பாக்கியராஜ் என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
|இதையும் படிங்க.. ஆளும்கட்சியின் ஆள் பிடிக்கும் அரசியல் - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமா குறித்து உதயநிதி விமர்சனம்
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி விக்டோரியா கெளரி, "சாதிப் படிநிலைகளின் அடிப்படையில், பொது மத விழாவில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அரசியலமைப்பு சட்டம் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஒட்டுமொத்த கிராமத்தாலும் வழிபடப்படும் தெய்வம் அந்த முழு கிராமத்திற்கும் உரியது. இது வெறும் மதச் சடங்குகள் மட்டுமல்ல. மக்கள் அனைவரும் ஒரு சமூகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் என்ற உணர்வை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு. ஜனநாயகச் சமூகத்தின் உண்மையான வலிமை, மக்களைப் பிரித்து வைக்கும் மரபுகளைப் பாதுகாப்பதில் இல்லை.
பொது மத விழாக்களில் பட்டியல் சாதி சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை தடுப்பது அல்லது சாதி அடையாளத்தால் கோயிலுக்குள் நுழைய அனுமதி மறுப்பது என்ற குற்றச்சாட்டை தனிப்பட்ட தகராறுகளாகக் கருத முடியாது.
கிராமத்தில் நடத்தப்படும் கோயில் திருவிழா என்பது வெறும் மத நிகழ்வு மட்டுமல்ல. திருவிழா, மக்களை விலக்கி வைக்கும் கருவியாக மாறினால், சமூக வழிபாட்டின் நோக்கமே தோல்வியடைந்துவிடும். எனவே மனுதாரர் கோரிக்கை தொடர்பாக திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் விரிவாக விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
சடங்கு சார்ந்த மரப்பெட்டி ஊர்வலம் செல்லும் பாதை, மனுதாரரின் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் திருவிழாவிலோ அல்லது அதன் நிர்வாகத்திலோ விலக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளார்களா? திருவிழாவை நடத்துவதில் சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடு அல்லது தீண்டாமை உள்ளதா? வடக்குத் தெருவை உள்ளடக்கிய வகையில் சாமி ஊர்வலப் பாதையை நீட்டிப்பது அல்லது இணைப்பது சாத்தியமா? என்பதை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
ஊர்வலப் பாதையில் வடக்கு தெருவை சேர்ப்பது சாத்தியம் என்றால் அதை செய்ய வேண்டும். திண்டுக்கல் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் எதிர்காலத் திருவிழா நிகழ்வுகள் அனைத்திலும் போதுமான போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
சாதியின் அடிப்படையில் எந்தவொரு பக்தரும் கோயிலுக்குள் நுழைவதையோ, வழிபாட்டில் பங்கேற்பதையோ, பிரார்த்தனை செய்வதையோ அல்லது சட்டப்பூர்வமான மத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதையோ மறுக்கக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் 12 வாரங்களில் உரிய முடிவை எடுக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டார்.