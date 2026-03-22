அப்பாவுடன் என்னையும் அடக்கம் செய்யுங்கள்... தந்தையை இழந்த வேதனையில் விபரீத முடிவு எடுத்த மகள்
'நான் தாளில் எழுதி இருப்பதை நிறைவேற்றி என்னையும் அப்பாவுடன் அடக்கம் செய்யுங்கள்' என்று தனது உள்ளங்கையில் உருக்கமாக எழுதி வைத்துவிட்டு வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டார் இளம்பெண்.
Published : March 22, 2026 at 9:40 PM IST
திருநெல்வேலி: தந்தையின் இழப்பை தாங்க முடியாமல் மகள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சோகச் சம்பவம் நெல்லையில் நிகழ்ந்துள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், மூலைக்கரைப்பட்டி அருகே உள்ள வடக்கு நெல்லையப்பபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம். விவசாயியான இவர் கடந்த 17ம் தேதி காலை வழக்கம்போல் வயலுக்கு சென்றிருக்கின்றார். அப்போது, அங்கு வந்த மர்ம கும்பல் ஒன்று அவரை சரமாரியாக வெட்டிக் படுகொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடியது. இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த மூன்றடைப்பு காவல் நிலைய போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த பயங்கர சம்பவம் நடைபெற்று 6 நாட்களான நிலையில் இன்று (மார்ச் 22) மாலையே மூனறு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். இந்த கொலையில் தொடர்புடையவர்களை உடனே கைது செய்ய வலியுறுத்தி, ஆறுமுகத்தின் உடலை வாங்க அவரது உறவினர்கள் மறுப்பு தெரிவித்து தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இதற்கிடையே, தந்தையை இழந்த துக்கம் தாளாமல் அவரது மகள் பேபி கனி (வயது 23) தற்கொலைச் செய்துக் கொண்டிருப்பது அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களை அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாகவே தந்தையின் இழப்பை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அவர் அழுது கொண்டே இருந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. எவ்வளவோ சமாதானம் சொல்லியும் அவர் ஆசுவாசப்படவில்லை என்றும் உறவினர் கூறுகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தான் தமது வீட்டின் அறையில் பேபி கனி இன்று தற்கொலை செய்துக் கொண்டதாக தெரிய வந்தது. அவரை நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு உறவினர்கள் கொண்டு சென்ற நிலையில், அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதை உறுதிப்படுத்தினர்.
தற்கொலைச் செய்துக் கொண்ட இளம்பெண் நர்சிங் படித்து முடித்துவிட்டு தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்து வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது. ஏற்கெனவே தந்தை உயிரிழந்து சில தினங்களே ஆகி உள்ள நிலையில் மகளும் உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த குடும்பத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, அவர் எழுதி வைத்திருந்த கடிதம் மொத்த கிராமத்தையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்திருக்கின்றது. அந்த கடிதத்தில் அவர், "தந்தையோடு இருந்த நாட்களை மறக்க முடியாததால் தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன். இரண்டு நபர்களின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு, அவர்கள்தான் தந்தை கொலைக்கு காரணமானவர்கள். அவர்களை காவல்துறை விரைவில் கைது செய்ய வேண்டும்" என எழுதியுள்ளார். மேலும் அவரது உள்ளங்கையில், 'நான் தாளில் எழுதி இருப்பதை நிறைவேற்றி என்னையும் எங்க அப்பாவுடன் அடக்கம் செய்யுங்கள்' என உருக்கமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து நெல்லை மாவட்ட காவல் அலுவலகம் கூறுகையில், "இறந்த பெண் எழுதி வைத்திருந்த கடிதம் கிடைத்துள்ளது. அப்பாவின் இழப்பை தாங்கி கொள்ள முடியாமல் தான் அப்பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அவர் எழுதி வைத்திருந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் தற்கொலை வழக்குப் பதிவு செய்திருக்கின்றோம். இருவரது உடலும் நெல்லை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் உடற்கூறு ஆய்விற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
மூவர் கைது இதனிடையே, விவசாயி ஆறுமுகம் கொலை வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் என்று மூன்று பேரை மூன்றடைப்பு காவல் துறையினர் இன்று மாலை கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் கொலை குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.