EXPLAINER: ஆதார் எண் பெற முடியாமல் பரிதவிக்கும் கூலித் தொழிலாளி; 15 ஆண்டுகளாக தொடரும் சோகம் - தீர்வு என்ன?
ஆதார் கார்டு இல்லாததால் வங்கியில் கடன் வாங்குவது, பான் கார்டு விண்ணப்பிப்பது, இன்சூரன்ஸ் போன்ற திட்டங்களில் பயன் பெறுவது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் பொன்ராஜ் கடும் சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறார்.
Published : July 12, 2026 at 10:47 PM IST
By- இரா.மணிகண்டன்
இன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் மருத்துவமனை சென்றாலும், ரயிலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யச் சென்றாலும் முதலில் உங்களிடம் கேட்கப்படுவது ஆதார் எண். ஆனால், ஆதார் எண்ணை பெற முடியாமல் 15 ஆண்டுகளாக பரிதவித்து வருகிறார் ஒரு கூலித் தொழிலாளி. அவருக்கு மட்டும் ஏன் கிடைக்கவில்லை என்று விரிவாக பார்ப்போம்.
ஒரு காலத்தில் ஒருவரின் முக்கிய அடையாள ஆவணமாக, குடும்ப அட்டையும், வாக்காளர் அட்டையும் இருந்தன. ஆனால், அதார் அட்டை வந்த பிறகு அரசின் சேவைகள் மட்டுமன்றி, ஆவணம் சார்ந்த ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஆதார் கட்டாயமாகி விட்டது.
அதிகாரம் பெற்ற ஆதார்
மத்திய அரசு கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கும் (ஆதார்) திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த திட்டத்தால் தனிநபரின் தகவல்கள் அபகரிக்கப்படும் என்று தொடக்கத்தில் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின. ஆனால், அதையும் தாண்டி மத்திய அரசு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தி, நாடு முழுவதும் ஆதார் அடையாள அட்டையை விநியோகம் செய்யும் பணியில் இறங்கியது.
தொடக்கத்தில் செல்போன் சிம் கார்டு வாங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் முகவரி சான்றாக பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆதார் எண், பின்னாளில் பொதுமக்களின் அனைத்து நடவடிக்கைக்கும் கட்டாயம் தேவைப்படும் ஒரு முக்கிய ஆவணமாக மாறிவிட்டது.
குடும்ப அட்டையில் தொடங்கி பான் கார்டு, வங்கி புத்தகம், டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை, பத்திரப்பதிவு, வாகனப்பதிவு என அனைத்திற்கும் ஆதார் எண் இருந்தால்தான் வேலை நடக்கும் என்ற நிலையை மத்திய அரசு உருவாக்கிவிட்டது.
சிலருக்கு மட்டும் ஏன் சிக்கல்?
அரசின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதார் எண், பெரும் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் தற்போது வரை ஆதார் அடையாள அட்டையில் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் மக்களை பாதித்து வருகின்றன. குறிப்பாக ஆதார் அட்டையில் ஏதாவது பிழை இருந்தால், அதை திருத்தம் செய்வதற்கு மக்கள் திணறுவதை நாள்தோறும் பார்க்க முடிகிறது.
சில தவறுகளை சேவை மையங்களில் திருத்திக் கொண்டாலும் புகைப்படம் மாற்றுவது பெயர்கள் மாற்றுவது உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு எளிதில் தீர்வு கிடைப்பதில்லை.
மேலும், ஆதார் எண் பதிவின்போது ஒருவரின் கை ரேகை, கண் கருவிழிப் பதிவு, புகைப்படம் ஆகியவை மின்னணு முறையில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகின்றன. இதில், கருவிழி பதிவும், புகைப்படமும் எளிதில் பதிவேற்றம் செய்துவிட முடியும். ஆனால், கை ரேகையை பதிவு செய்வதில் பலருக்கும் இன்னமும் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.
காரணம், கைகளைக் கொண்டு கடினமான வேலை பார்க்கும் கூலித் தொழிலாளர்கள், சலவை தொழில் செய்பவர்கள் ஆகியோரின் கை ரேகைகள் சிறு வயதிலேயே அழிந்து விடுவதால், அவர்களால் ஆதார் எண் பெற முடிவதில்லை. கை ரேகை பதிவானால் மட்டுமே அவர்கள் ஆதார் எண் பெற முடியும்.
15 ஆண்டுகளாக போராடும் தொழிலாளி
இதனால், ஆதார் திட்டம் தொடங்கப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் பலர் ஆதார் அட்டையே இல்லாமல் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அப்படி வாழ்ந்து வரும் ஒருவர்தான், திருநெல்வேலி மாவட்டம், கிருஷ்ணாபுரத்தை சேர்ந்த பொன்ராஜ்(36).
பொன்ராஜ் கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, கான்கிரீட் தளம் போடுவதற்கு அமைக்கப்படும் சென்ட்ரிங் பலகை அடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவர் கடினமான இரும்பு கம்பிகளை கையாண்டதால் அவருக்கு கைரேகை அழிந்து விட்டன. ஆதார் அட்டை அறிமுகமான புதிதில் 2011-ம் ஆண்டு ஆதார் எண் பெறுவதற்காக பொன்ராஜ் முயற்சி செய்தார். ஆனால் கை ரேகை பதிவாகவில்லை என்பதால் அவரால் ஆதார் எண் பெற முடியவில்லை.
அதன்பிறகு பலமுறை முயற்சி செய்தும் பலனளிக்கவில்லை. இதற்கிடையே, 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கலா என்பவரை பொன்ராஜ் திருமணம் செய்து கொண்டார். திருமணத்திற்கு பிறகு, தனது கணவருக்கு ஆதார் எண் இல்லை என்பதை அறிந்த கலா, எப்படியாவது ஆதார் எண் வாங்கியே தீர வேண்டும் என்று எண்ணி முயற்சியில் ஈடுபட்டார். அவரும் 12 ஆண்டுகளாக கணவருக்கு ஆதார் எண் பெறும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதுவரை 10 முறை சேவை மையங்களுக்கு கணவரை அழைத்து சென்று விண்ணப்பித்தும் அவரது முயற்சி தோல்வியில் தான் முடிந்துள்ளது.
கை ரேகை இல்லாததால் தற்போது வரை பொன்ராஜாவால் ஆதார் எண் பெற முடியவில்லை. இதனால் வங்கியில் கடன் வாங்குவது, பான் கார்டு விண்ணப்பிப்பது, இன்சூரன்ஸ் போன்ற திட்டங்களில் பயன் பெறுவது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் பொன்ராஜ் கடும் சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறார்.
புதிதாக வந்த சோதனை
இதற்கிடையில் வயிற்றில் கட்டி ஏற்பட்டு பொன்ராஜ் நோய்வாய்ப்பட்டார். இதனால் சரிவர வேலைக்குச் செல்ல முடியாமல் வறுமை அவரை வாட்டியது. இதனால் குடும்ப பொறுப்புகளை பொன்ராஜின் மனைவி கலா சுமக்கத் தொடங்கினார். தற்போது மகளிர் சுய உதவி குழு மூலம் அரசு நடத்தும் கேண்டினில் கலா வேலை பார்த்து வருகிறார். பொன்ராஜ் நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார்.
மருத்துவர்கள் பொன்ராஜை பரிசோதித்து விட்டு அறுவை சிகிச்சை மூலம் கட்டியை அகற்ற முடிவெடுத்தனர். தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் அவருக்கு இலவசமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது. அந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு ஆதார் எண் வேண்டும் என்பதால் மருத்துவர்கள் ஆதார் எண் கேட்டபோது பொன்ராஜ் விவரத்தை கூறியுள்ளார். இருப்பினும் ஆதார் எண் இருந்தால் மட்டுமே காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியதால் கலாவும், பொன்ராஜும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
மனைவியின் போராட்டம்
தனது கணவருக்கு ஆதார் எண் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்களை எடுத்துக் கூறிய கலா, ஆதார் எண் இல்லை என்ற காரணத்திற்காக மருத்துவ சிகிச்சையை தள்ளிப்போட வேண்டாம் என்று மருத்துவர்களிடம் கெஞ்சியுள்ளார். இதுதொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடமும் மனு அளித்தார்.
இதையடுத்து, பொன்ராஜ்-கலா தம்பதியின் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு ஆதார் எண் இல்லாமலேயே அறுவை சிகிச்சை செய்ய மருத்துவர்கள் சம்மதித்தனர். அதன்பிறகு பொன்ராஜ் வயிற்றில் இருந்த ஒரு கட்டி அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டது. மேலும் ஒரு கட்டியை அகற்ற விரைவில் மற்றொரு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டுமென மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளது. அதற்குள் ஆதார் எண் பெறும்படி மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தி இருப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால், அதற்கான வழி தெரியாமல் கலா தவித்து வருகிறார்.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில், கலாவை தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "எனக்கு திருமணமாகி 13 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. என் கணவருக்கு ஆதார் எண் வாங்குவதற்கு கடந்த 12 ஆண்டுகளாக அலைகிறேன். ஆனால் அவருக்கு கைரேகை பதிவாகவில்லை என்பதால் எண் பெற முடியவில்லை.
சமீபத்தில் அவருக்கு வயிற்றில் கட்டி வந்ததால் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தேன். அறுவை சிகிச்சை செய்ய ஆதார் எண் கட்டாயம் வேண்டும் என மருத்துவர்கள் கூறினர். பிறகு எனது நிலைமையை எடுத்துக் கூறிய பிறகு மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளனர். இன்னும் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியுள்ளது.
ஆதார் எண் இல்லாமல் என் கணவருக்கு வங்கிக் கணக்கு தொடங்க முடியவில்லை. இன்சூரன்ஸ் திட்டம் போட முடிவதில்லை. பான் கார்டு விண்ணப்பிக்க முடியவில்லை குழந்தைகளின் கல்வி விஷயங்களுக்கும் கணவரின் ஆதார் எண் இல்லாததால் சிரமப்படுகிறோம். எனவே, எப்படியாவது என் கணவருக்கு ஆதார் கிடைக்க அரசு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
தீர்வை நோக்கி..
இந்த பிரச்சனைக்கு என்னதான் தீர்வு என்பதை அறிந்துகொள்ள ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில், திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆதார் சேவை மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சதீஷ்குமாரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம்.
அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "ஆதார் எண் பெறுவதற்கு கைரேகை மிக மிக கட்டாயம். கை விரல்கள் இல்லாதவர்களுக்கு மட்டும் ரேகை இல்லாமல் ஆதார் எண் வழங்கு நடைமுறை உள்ளது. ஆனால், கை விரல்கள் உள்ளவர்கள் கைரேகை இல்லாமல் ஆதார் பெறவே முடியாது.
எனது அனுபவத்தில் நான் பல ஆயிரம் பேருக்கு ஆதார் எண் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளேன். கைரேகை பதிவாகாத பலரை பார்த்துள்ளோம். ஆனால் நான்கைந்து முறை முயற்சித்தால் எப்படியும் கை ரேகை பதிவும். சாதாரண நபர்களுக்கு 60 முதல் 80 சதவீதம் வரை ரேகை பதிவாகும். இதுபோன்று பிரச்சனைக்குரிய நபர்களுக்கு 5 முதல் 10 சதவீதம் கட்டாயம் பதிவாகும்.
எப்படியாவது கை ரேகையை பதிய வைப்பதே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக அமையும். இதுபோன்று பிரச்சனை உள்ளவர்கள், திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள எங்கள் தலைமை அலுவலகத்துக்கு வந்து விண்ணப்பிக்கலாம். கை ரேகை பதிந்து விட்டால் தற்போது தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் நவீன வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வைத்து, எளிதில் ஆத எண்ணை பெற முடியும். அந்த நவீன வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் விண்ணப்பதாரரின் சமீபத்திய புகைப்படம் பதிவாகி இருக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
இதனால் பொன்ராஜுக்கு விரைவில் ஆதார் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.