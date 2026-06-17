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Gen-z இளைஞர்களை குறிவைத்து புதிதாக உதயமானது இடதுசாரிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு

வரும் செப்டம்பர் மாதம் இடதுசாரி கட்சிகளின் சார்பில் பேரணி நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம்
இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 6:14 PM IST

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சென்னை: இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் (மார்க்சிஸ்ட் - லெனினிஸ்ட்) விடுதலை கட்சி ஆகிய மூன்று இடதுசாரி கட்சிகளும் இணைந்து இடதுசாரிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவை புதிதாக உருவாகியுள்ளன.

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட் - லெனினிஸ்ட்) விடுதலை ஆகிய மூன்று இடதுசாரிக் கட்சிகளின் மாநில அளவிலான ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலத் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூன் 17) நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட் - லெனினிஸ்ட்) விடுதலை கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் ஆசைத்தம்பி உள்ளிட்டோர் கலந்துக் கொண்டனர். இடதுசாரிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு தொடங்குவது தொடர்பாக சுமார் இரண்டு மணி நேரம் ஆலோசனை நடைபெற்றது.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில அலுவலகத்தில் சிபிஐ, சிபிஎம், சிபிஐஎம்எல் ஆகிய மூன்று கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஒன்றுக்கூடி ஆலோசித்தோம். ஏற்கனவே சிபிஎம் அலுவலகத்தில் இரண்டு முறை ஆலோசனை செய்துள்ளோம். எதிர்வரும் காலங்களில் தமிழ்நாட்டின் நலன் சார்ந்த இயக்கங்களையும், போராட்டங்களையும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். இடதுசாரிக் கட்சிகள் மட்டுமல்ல ஜனநாயகச் சக்திகளையும் எதிர்வரும் காலத்தில் அணித் திரட்ட உள்ளோம்.

இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம்
இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாட்டை எதிர்காலத்தில் இடதுபக்கம் திருப்புவதற்கு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இணைந்துள்ளோம். இந்த இயக்கத்தை இடைத்தேர்தல், உள்ளாட்சித் தேர்தலோடு ஒப்பிட வேண்டாம்; Gen-z இளைஞர்களிடம் இடதுச்சாரி சிந்தனையை தருவது தான் எங்களது இடது அணியின் நோக்கம்.

தேர்தல் நேரத்தில் எப்படி செயல்படுவோம் என தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் அறிவிப்போம். நாளை தொடங்கும் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு தான் முன்னுரிமை தர வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறியபோது, "இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் உழைக்கும் மக்களின் உயிரோட்டமான கோரிக்கைகளை மாநில மக்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்லும் வகையிலும், இடதுசாரி அரசியலை தமிழ்நாட்டின் முன்னெடுத்துச் செல்லும் வகையிலும் மூன்று கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட முடிவுக்கு வந்துள்ளோம். இடதுசாரி கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

சிபிஐ, சிபிஎம், சிபிஐஎம்எல் கட்சிகளில் தலா நான்கு பேர் என 12 பேர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு உருவாக்கப்பட்டது. ஜூலை மாதம் 10- ஆம் தேதி இந்த இயக்கத்தில் உள்ள அணிகளின் மாநில நிர்வாகிகள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் கூடி புதிய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள உள்ளோம்.

முடிவு செய்யப்படவுள்ள கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி செப்டம்பர் மாதம் இடதுசாரி கட்சிகளின் சார்பில் அனைவரும் சேர்ந்து பேரணி நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம்; இதற்கான இடம், தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். இது தேர்தலுக்கான அணி அல்ல" என்றார்.

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அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய சிபிஐஎம்எல் மாநிலச் செயலாளர் ஆசைத்தம்பி, "நீண்டக் காலமாக சிறுபான்மை, பெரும்பான்மையை அடக்கி ஒடுக்கி ஆண்டு கொண்டுள்ளது. இதற்கு இடதுசாரிகள் தான் மாற்று. இந்தியாவில் பெரும்பான்மையாக உள்ள மூன்று இடதுசாரிக் கட்சிகளும் அகில இந்திய அளவில் ஒன்றாக இணைந்து மக்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளோம். மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண இடதுசாரி அணி ஒன்று தேவை என்பதை உணர்ந்து மூன்று கட்சிகளும் இன்று ஒன்றுக்கூடி பேசினோம்" என்றார்.

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இடதுசாரிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு
இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
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