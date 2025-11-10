ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் மாற்றம்; நவம்பர் 23, 24 ஆம் தேதிகளில் அமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை!

தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத் திட்டத்தை மாற்றுவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நவம்பர் 23, 24 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.

அமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை (கோப்பு படம்)
அமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை (கோப்பு படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 7:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத் திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டங்களை மாற்றி அமைக்கப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட 2 குழுக்களின் முதற்கட்ட ஆலோசனை கூட்டம் வருகின்ற 23, 24 ஆம் தேதிகளில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமாெழி தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.

தமிழ்நாட்டிற்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டு இருக்கும் கல்விக்கொள்கை 2025-ன் அடிப்படையில் பல்வேறு செயல்பாடுகளை பள்ளிக்கல்வித் துறை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த கல்விக் கொள்கை அடிப்படையில் தான் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாடு மாநில பள்ளிக்கல்வி கொள்கையை பின்பற்றி பாடத்திட்டங்களை மாற்றி அமைப்பதற்காக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமாெழி தலைமையில் ஒரு குழு மற்றும் மாநில திட்டக் குழு உறுப்பினர் சுல்தான் இஸ்மாயில் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

இரண்டு குழுக்களிலும் தலா 16 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர். இந்த குழுக்களின் முதல் ஆலோசனை கூட்டம் வரும் 23, 24 ம் தேதிகளில் சென்னையில் பள்ளி கல்வி துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தலைமையில் நடைபெறுகிறது. மாநில பள்ளிக்கல்வி கொள்கையில் இடம் பெற்று இருக்கக் கூடிய அம்சங்கள் என்ன? புதிய பாடங்கள் எவை எவை இடம்பெற வேண்டும்? கற்பித்தலில் எந்த வகையான நவீன முறையை புகுத்துவது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து முதல் கட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட இருக்கிறது.

1. இதையும் படிங்க: ''வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியில் முறைகேடுகள்'' - வானதி சீனிவாசன் பகீர் குற்றச்சாட்டு!

2. இதையும் படிங்க: கேரளா, கர்நாடகா, பாண்டிச்சேரிக்கு இன்று முதல் ஆம்னி பேருந்து ஓடாது: ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம்!

3. இதையும் படிங்க: கரூர் விவகாரம்: வீடியோ ஆதாரங்கள் தொடர்பாக தவெக நிர்வாகிகளிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் தொடர் விசாரணை!

மேலும் மாணவர்களுக்கு கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள இடைவெளியை கருத்தில் கொண்டு பாடத்திட்டம், கற்பித்தல் முறை, மதிப்பீட்டு முறைகளை மாற்றுவதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பாடத்திட்டம் தயார் செய்வதற்கான பணிகள் துவக்கப்பட்டு, கலைத்திட்டம் வடிவமைப்பது, பொதுமக்கள், கல்வியாளர்களின் கருத்துகளை பெறுவது போன்றவை குறித்து செய்ய வேண்டிய பணிகள் குறித்தும் ஆலோசிக்க உள்ளனர்.

தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டங்களை மாற்றி அமைக்கப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட 2 குழுக்களின் முதற்கட்ட ஆலோசனை கூட்டம் வருகின்ற 23, 24 ஆம் தேதிகளில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமாெழி தலைமையில் நடைபெற உள்ளதால் எந்த மாதிரியான மாற்றம் இருக்கும் என்று மாணவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

CONSULTATIVE MEETING
TN SCHOOL EDUCATION
தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டம்
பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் மாற்றம்
TAMIL NADU SYLLABUS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.