மாநில வளர்ச்சிக்கான புதிய உத்திகள்| தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்த மான்டேக் சிங் அலுவாலியா குழு
மான்டேகு சிங் அலுவாலியா தலைமையிலான குழு தனது முதல் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை ஏற்கெனவே முடித்துள்ள நிலையில், முதலமைச்சருடனான இந்த முதல் சந்திப்பு சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக நீடித்தது.
Published : August 13, 2026 at 7:01 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் வரி மற்றும் வரி அல்லாத வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான செயல்திட்டத்தை வகுப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட பொருளாதார அறிஞர் மான்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவினர் முதலமைச்சர் விஜய்யை, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
தமிழ்நாடு அரசின் வரி மற்றும் வரியில்லாத வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான விரிவான பரிந்துரைகளை வழங்கும் நோக்கில், வருவாய் அதிகரிப்பு குழு (Revenue Augmentation Committee) என்ற உயர்மட்ட குழுவை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது.
இதன் தலைவராக நாட்டின் மிக முக்கிய பொருளாதார நிபுணர்களில் ஒருவரும், மத்திய திட்டக் குழுவின் முன்னாள் துணைத் தலைவருமான மான்டேக் சிங் அலுவாலியா நியமிக்கப்பட்டார். மேலும், இந்த உயர் மட்ட குழுவின் உறுப்பினர்களாக பொருளாதார நிபுணர் டாக்டர் கே.பி. கிருஷ்ணன், வரிக் கொள்கை நிபுணர் அர்பிந்த் மோடி, முன்னாள் மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரிய (CBEC) தலைவர் நஜிப் ஷா, தமிழ்நாடு அரசின் நிதித்துறை செயலாளரும், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருமான எம்.ஏ. சித்திக், சென்னை வளர்ச்சி ஆய்வு நிறுவன இயக்குநர் டாக்டர் எம். சுரேஷ் பாபு ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இந்தக் குழு மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான புதிய வழிமுறைகள், வரியல்லாத வருவாயை உயர்த்தும் திட்டங்கள், புதிய வருவாய் ஆதாரங்களை கண்டறிதல், வரி ஏய்ப்பு மற்றும் வருவாய் இழப்புகளை தடுக்கும் நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப சீர்திருத்தங்கள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்க உள்ளது.
மேலும், தமிழ்நாடு அரசுக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் மற்றும் பிற சொத்துகளை பயனுள்ள முறையில் பணமாக்குவது, பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் லாப பங்குகளை அதிகரிப்பது, பயனாளர் கட்டணங்களை மறுஆய்வு செய்வது உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு அரசுக்கு பரிந்துரைகளை வழங்க உள்ளது.
இந்நிலையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மான்டேக் சிங் தலைமையிலான குழுவினர் முதலமைச்சர் விஜய்யை இன்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர். முதலமைச்சருடனான இந்த முதல் சந்திப்பு சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக நீடித்தது. அப்போது மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கேற்ப வருவாயை சீரமைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும், வள ஆதாரங்களை வலுப்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
முன்னதாக மான்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையிலான குழுவின் முதல் கூட்டம், சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் கட்டடத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், மாநிலத்தின் முக்கிய வருவாய் ஈட்டும் துறைகளான வணிக வரிகள், பதிவுத்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை, தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம், போக்குவரத்துத் துறை, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை, நீர்வளத் துறை, சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம், நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககம் மற்றும் பொதுத் துறை மாநிலக் கழகம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று வருவாய் தொடர்பாக விரிவான விளக்கம் அளித்தனர்.
ஒவ்வொரு துறைகளின் சார்பில், தொழில்நுட்பப் பயன்பாடு உள்ளிட்ட வருவாய் ஆதாரத்தின் அமைப்பு மற்றும் நிர்வாகம் தகவல், வசூலின் போக்கு, மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியுடனான இணக்க நிலை நீண்ட கால வருவாய் மேம்பாட்டிற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து கருத்துகள் முன் வைக்கப்பட்டன.