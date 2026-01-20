யூ டியூப் பார்த்து உடல் எடையை குறைக்க முயற்சி; ‘வெங்காரம்’ சாப்பிட்ட கல்லூரி மாணவிக்கு நேர்ந்த சோகம்
மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்துகளை எடுக்க வேண்டாம் என ‘வெங்காரம்’ சாப்பிட்டு உயிரிழந்த மாணவியின் தந்தை கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : January 20, 2026 at 4:40 PM IST
மதுரை: உடல் எடையை குறைப்பதற்காக யூ டியூப் வீடியோ பார்த்து, ‘வெங்காரம்’ சாப்பிட்ட கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை செல்லூர் மீனாம்பாள்புரம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் வேல்முருகன் - விஜயலெட்சுமி தம்பதி. இவர்களுக்கு ஒரு மகனும், மகளும் உள்ளனர். மேலும், இளைய மகள் கலையரசி நரிமேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் முதலாமாண்டு படித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், சிறிதளவு உடல் பருமனாக இருந்த கலையரசி, அவ்வப்போது தனது உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என பெற்றோரிடம் கூறி வந்துள்ளார். அப்போது, அதனை பெரியதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம், உடல் எடை தானாகக் குறைந்து விடும் என பெற்றோரும் சமாதானம் செய்து வந்துள்ளனர். இந்த சூழலில், யூ டியூப் பக்கத்தில் 'உடலை மெலிய வைக்கும் வெங்காரம்' என்ற தலைப்பிலான வீடியோவை பார்த்த கலையரசி, கடந்த 16-ம் தேதி நாட்டு மருத்துக் கடையில் அதனை வாங்கி வந்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, வீடியோவில் கூறியது போது வெங்காரத்தை சாப்பிட்ட கலையரசிக்கு, சிறிது நேரத்திலேயே வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், அவரது தாய், கலையரசியை முனிச்சாலை பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளார். மாலையில் மீண்டும் வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டதால், வீட்டின் அருகே உள்ள ஒரு மருத்துவமனையிலும் கலையரசிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், வீட்டுக்கு வந்த கலையரசி, அதிகமாக வயிறு வலிப்பதாகவும், வயிற்றுப்போக்கில் ரத்தம் வெளியேறி வருவதாகவும் தந்தையிடம் கூறி அழுதுள்ளார். அதனால், பதறிப் போன குடும்பத்தினர், இரவு 11 மணியளவில் கலையரசியை மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் கலையரசி ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர். தொடர்ந்து, மாணவியின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பிறகு, குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த செல்லூர் போலீசார், விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: “முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து; இறுதியில்தான் தேசிய கீதம்” - சபாநாயகர் அப்பாவு திட்டவட்டம்
இந்த நிலையில் மாணவியின் தந்தை வேல்முருகன் கூறுகையில், “எனது மகள் உடல் பருமனாக இருப்பதாக கவலையில் இருந்தார். திடீரென யூ டியூப் பார்த்து வெங்காரம் வாங்கி சாப்பிட்டார். அப்போது, இதெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம். மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் சாப்பிடக் கூடாது என்றேன். இருந்தாலும் கேட்கவில்லை. உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக யூ டியூப்பில் சொன்னபடி வெங்காரத்தை சாப்பிட்டார். சிறிது நேரத்திலேயே உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால், மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றோம்.
வீட்டுக்கு வந்த போது, “வயிறு வலிக்குதுப்பா, ரத்தமா வருதுப்பா, என்னை கட்டிப்பிடிப்பா என்னைய விட்ராதப்பா, காப்பாத்துப்பா” என உளறத் தொடங்கினார். அதனால், அவசர அவசரமாக அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தோம். மருத்துவர்கள் இறந்து விட்டதாகத் தெரிவித்து விட்டனர். ஆகையால், மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்துகளை எடுக்க வேண்டாம், எனது மகளுக்கு வந்த நிலை, யாருக்கும் வரக் கூடாது” என கண்ணீர் மல்க பேசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய மாணவியின் உறவினர் சண்முகம், “இது போன்று யூடியூப் பார்த்து யாரும் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம். மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்துகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். இதுகுறித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மருத்துவர்கள் கூறுவது என்ன?
வெங்காரம் சாப்பிட்டு மாணவி உயிரிழந்தது தொடர்பாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை பொது மருத்துவ துறை மருத்துவர் சுரேஷ் கூறுகையில், 'அலோபதி, சித்தா, ஆயுர்வேதம், ஹோமியோபதி என எந்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் அந்த துறையின் மருத்துவர்கள் ஆலோசனை இன்றி இது போன்று மருந்து உட்கொள்வது மிக மிக ஆபத்தானது.
வெங்காரம் என்பது அமேசான், பிளிப்கார்ட் போன்றவற்றில் கூட விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அவர்களும் அந்த பேக்கேஜில் உரிய மருத்துவ ஆலோசனை பெற்ற பிறகு தான் இதனை சாப்பிட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
ஆகையால் இது போன்று மருத்துவர்கள் ஆலோசனையின்றி மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்வது என்பது மிக மிக தவறு என்பது தான் இந்த சம்பவம் நமக்கு உணர்த்துகிறது. மாற்று மருத்துவத்தில் பெரும்பாலும் உடல் எடை, வயது ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மருந்து அளவு மாறுபடும். அதில் சற்று கூடுதலாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருந்து விட்டால், இது போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு. ஆகையால் இதை தவிர்ப்பதே நல்லது' என்றார்.