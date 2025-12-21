ETV Bharat / state

பொன்னை ஆற்றில் மூழ்கி சிறுவன் உயிரிழப்பு; 3 சிறுவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக மீட்பு

சிறுவனின் உடலை மீட்டுப் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.

சிறுவன் உயிரிழந்த ஆற்றுப்பகுதி
சிறுவன் உயிரிழந்த ஆற்றுப்பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 21, 2025 at 7:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: பொன்னை ஆற்றில் மூழ்கி சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம், பொன்னை அருகே உள்ள பரமசாத்து கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பாலாஜி. இவரது மகன் ஜோதீஸ்வரன். பாலாஜிக்கு மேலும் 2 குழந்தைகள் உள்ளனர். பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பதால் பாலாஜியின் தாய் விஜயா தனது 3 பேரப் பிள்ளைகள் மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு சிறுவன் ஆகியோரை அழைத்துக்கொண்டு பொன்னை ஆற்றுக்கு குளிக்க சென்றுள்ளார்.

ஆற்றில் அனைவரும் குளித்துக் கொண்டு இருந்த போது, சிறுவன் ஜோதீஸ்வரன் எதிர்பாராத விதமாக ஆற்றின் ஆழமான பகுதிக்கு சென்று நீச்சல் தெரியாமல் தத்தளித்துள்ளார். சிறுவன் ஜோதீஸ்வரன் உயிருக்கு போராடுவதை பார்த்து, மற்ற மூன்று சிறுவர்களும் அவரை காப்பாற்ற முயன்றபோது அவர்களும் ஆழமான நீரில் சிக்கி உயிருக்கு போராடினர்.

ஒரே நேரத்தில் 4 பிள்ளைகள் உயிருக்கு போராடுவதை பார்த்து பாட்டி விஜயா அதிர்ச்சியுடன் கூச்சலிட்டு உதவி கோரினார். இதை கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் மற்றும் பொதுமக்கள் ஓடி வந்து ஆற்றுக்குள் குதித்து 3 சிறுவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்டனர். ஆழமான பகுதியில் சிக்கிய ஜோதீஸ்வரனை மீட்டபோது, அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்த நிலையில் இருப்பது தெரிந்தது.

உயிரிழந்த சிறுவன்
உயிரிழந்த சிறுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுதொடர்பாக தகவல் அறிந்து பொன்னை காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்தனர். பின்னர் சிறுவனின் உடலை மீட்டுப் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் பரமசாத்து கிராம மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதோடு, குடும்பத்தினர் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதையும் படிங்க: சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் 'மியாவாக்கி' அடர்வனம்; சென்னையின் பசுமை பரப்பு இவ்வளவு தானா?

இந்த துயர சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ஒருவர் கூறுகையில், ''பாட்டி அலறி கூச்சலிட்டு கத்தியதுமே நாங்கள் ஓடி வந்துவிட்டோம். இதன் பின்னர் குழந்தைகள் ஆற்றில் தத்தளிப்பதை பார்த்து அதிர்ந்து, உடனே தண்ணீரில் குதித்து 3 சிறுவர்களையும் காப்பாற்றி விட்டோம். 3 குழந்தைகளை காப்பாற்றியது உண்மையில் அதிர்ஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு சிறுவன் உயிரிழந்தது துயரத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது'' என்று கவலையுடன் கூறினார்.

TAGGED:

RIVER DEATH VELLORE
பொன்னை ஆற்றில் சிறுவன் உயிரிழப்பு
சிறுவன் உயிரிழப்பு பொன்னை ஆறு
BOY DROWNED IN PONNAI RIVER
PONNAI RIVER DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.