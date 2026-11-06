வழிப்பறி வழக்கில் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட சிறுவன் தப்பி ஓட்டம்
தற்போது விசாரணைக்காக அழைத்துவரப்பட்ட சிறுவன் மீது பல்வேறு வழிப்பறி வழக்குகள் இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 6, 2026 at 2:18 PM IST
சென்னை: வானகரத்தில் வழிப்பறி வழக்கில் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட சிறுவன் காவல் நிலையத்திலிருந்து தப்பி ஓடிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தாம்பரம் - மதுரவாயல் புறவழிச்சாலை, வானகரம் சர்வீஸ் சாலையில் இரவு நேரங்களில் தனியாக செல்பவர்களை வழிமறித்து செல்போன்கள் பறிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வந்தன. இது குறித்து வானகரம் போலீசார் தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிரமாக கண்காணித்து வந்த நிலையில், வழிப்பறி சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 17 வயது சிறுவன் ஒருவனை மடக்கி பிடித்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் போலீசார் அழைத்து வந்தனர்.
வானகரம் காவல் நிலைய வாசலுக்கு அருகே வந்ததும், சிறுவனிடம் விசாரணை நடத்துவதற்காக போலீசார் இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து இறக்கி, காவல் நிலையத்துக்குள் அழைத்துச் செல்ல முயன்றுள்ளனர். அப்போது திடீரென போலீசாரின் கையை உதறித் தள்ளிய அந்த சிறுவன், மின்னல் வேகத்தில் அங்கிருந்து ஓடியுள்ளான்.
இதனைக் கண்டதும் அங்கிருந்த போலீசார் அந்த சிறுவனை மடக்கி பிடிக்க துரத்திச் சென்றுள்ளனர். எனினும், அந்த சிறுவன் போலீசார் கண்ணில் படாமல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டான்.
|இதையும் படிங்க: பச்சிளம் பெண் குழந்தையை சாலையில் வீசிச்சென்ற கொடூரத் தாய் - கைதுக்கு பின் அளித்த வாக்குமூலம் என்ன?
இதையடுத்து வானகரம் போலீசார் தனிப்படைகள் அமைத்து காவல் நிலையத்திலிருந்து தப்பி ஓடிய சிறுவனை தேடி வருகின்றனர். தற்போது விசாரணைக்காக அழைத்துவரப்பட்ட சிறுவன் மீது பல்வேறு வழிப்பறி வழக்குகள் இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
வழிப்பறி வழக்கில் விசாரணைக்காக அழைத்து வரப்பட்ட சிறுவன் காவல் நிலையத்திலிருந்து தப்பிச் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.