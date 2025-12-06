கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திற்கு 3ஆவது முறையாக வெடிகுண்டு மிரட்டல்
ரஷ்ய அதிபர் புதின் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ள நேரத்தில், இந்த மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் அணுமின் நிலையம் பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
Published : December 6, 2025 at 7:37 PM IST
திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திற்கு 3-ஆவது முறையாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட சோதனையில், மின்னஞ்சல் மூலம் வந்த மிரட்டல் வெறும் புரளி என்பதும் தெரியவந்தது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், கூடங்குளத்தில் ரஷ்யாவின் பங்களிப்புடன் கூடிய அணுமின் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்குள்ள இரண்டு அணு உலைகளில் தற்போது தலா 1000 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. கூடுதலாக 4 அணு உலைகள் அமைக்கும் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த அணுமின் நிலையத்தின் தலைமை அலுவலகம் மும்பையில் உள்ளது. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அணு உலையாக கூடங்குளம் அணு உலை திகழ்கிறது.
இதனிடையே, நேற்று முன்தினம் இந்தியாவுக்கு வந்த ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் கூடங்குளம் அணு உலை பற்றி பேசியிருந்தார். கூடங்குளத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அணு உலையை செயல்படுத்தி வருகின்றோம். இதன் மூலம் சுத்தமான மின்சாரம் கிடைக்கிறது என்று பெருமையோடு அவர் பேசி இருந்தார்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மும்பையில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் வந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அதிகாரிகள் உடனடியாக கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொண்டு உஷார்படுத்தினர்.
இதனைத்தொடர்ந்து, கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய வளாகம் முழுவதும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை காவலர்கள் சல்லடை போட்டு சோதனை நடத்தினர். ஆனாலும், வெடிகுண்டு எதுவும் கிடைக்காததால் மின்னஞ்சல் மூலம் வந்த மிரட்டல் வெறும் புரளி என்பது தெரியவந்தது. எனினும், ரஷ்ய அதிபர் வருகை தந்த சூழலில் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் தொடர்ந்து அணுமின் நிலையத்தை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர்.
இதேபோல, ஏற்கனவே கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக மின்னஞ்சல் மூலம் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்தது. மேலும், நேற்று முன்தினமும் கூடங்குளம் அணு உலைக்கு மிரட்டல் விடப்பட்டிருந்தது. இது போன்ற மர்ம நபர்கள் அடுத்தடுத்து கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து வரும் சம்பவம் அங்கு பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுற்றி வசிக்கும் பொது மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.