காற்றடைத்த பலூனுக்கே இந்த அடியா?- துடைப்பத்தால் பலூனை உடைக்கும் சுவாரசிய போட்டி
குடும்ப பாரங்களை சுமக்கும் பெண்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள் புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றால் மிகையாகாது.
Published : August 8, 2026 at 9:02 PM IST
திருநெல்வேலி: அம்மன் திருக்கோயில் ஆடிப்பெரும் கொடை விழாவில் பலூனை துடைப்பத்தால் உடைக்கும் போட்டியில் பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தினர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளை, செல்வமருதூரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ பெரிய அம்மன் திருக்கோயிலில் ஆடிப்பெரும் கொடை விழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக, பெண்களுக்கென பிரத்யேகமாக பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
அந்த வகையில், காற்றடைத்த பலூனை துடைப்பத்தால் அடித்து உடைக்கும் சுவாரஷ்ய போட்டி நடைபெற்றது. போட்டியில் கலந்து கொண்ட பெண்களின் கண்களைத் துணியால் இறுகக்கட்டி அவர்களின் கையில் துடைப்பம் ஒன்று தரப்பட்டது. அவர்களை சுற்றிலும் மைதானத்தில் காற்றடைத்த கலர்ஃபுல் பலூன்கள் விடப்பட்டன. தங்கள் யூகத்தால் பலூன்களைத் துடைப்பத்தால் அடித்து உடைக்க வேண்டும். ஒரு நிமிடத்திற்குள் யார் அதிக பலூன்களை உடைக்கின்றார்களோ அவர்களே வெற்றியாளர்கள் என்று போட்டியில் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது.
'பலூனுக்கே இந்த அடியா?’ கோயில் திருவிழாவில் நடந்த சுவாரசிய போட்டி#templefestival | #baloongame | #thirunelveli | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/uOFmbtinBj— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 8, 2026
இந்த போட்டியில் பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, பெண்கள் துடைப்பத்தால் சரமாரியாக பலூன்களைத் தாக்கி உடைக்கும் காட்சி அங்கிருந்த பொதுமக்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. அதேபோல், பலூன்களையே இந்த அளவிற்கு அடிக்கும் பெண்கள், தங்களது கணவர்களை எந்த அளவிற்கு அடித்துப் புரட்டி எடுப்பார்கள் என்று பார்வையாளர்கள் காமண்டரி செய்தனர். இதனால் அங்கிருந்தவர்கள் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தனர்.
தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகைக்கு கிராமப்புறங்களில் விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படும். அதிலும் சுவாரசியமான போட்டி நடத்துவதில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் முன்னணி வகிக்கிறது. இதே திசையன்விளை, ராதாபுரம், வள்ளியூர் பகுதிகளில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு விதவிதமான போட்டிகளை ஊர்மக்கள் நடத்துகின்றனர்.
அந்த வரிசையில் தற்போது திருக்கோயில் திருவிழாவிற்கும் இதுபோன்ற விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்த தொடங்கியிருப்பது மக்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாள் முழுவதும் குடும்ப பாரங்களை சுமக்கும் பெண்களுக்கு மனதளவிலும் இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது