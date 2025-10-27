‘விஜய் இன்னும் திருந்தவில்லை... நீலிக் கண்ணீர் வடிக்கிறார்’ - கலங்க வைக்கும் பார்வை மாற்றுத்திறனாளியின் கவிதை!
கரூரில் நடந்த சம்பவத்தை தன்னால் தொலைக்காட்சி வழியே பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும், காதுகளால் கேட்க முடிந்த போது பெரும் வேதனைப்பட்டதன் வெளிப்பாடு தான் இந்த கவிதை என கொளஞ்சிநாதன் தெரிவித்தார்.
Published : October 27, 2025 at 1:08 PM IST
அரியலூர்: கரூரில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை விஜய் வரவழைத்து சந்திக்கும் நிலையில், பார்வை மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் வாசித்த கண்ணீர் கவிதை அனைவரையும் கண் கலங்க வைத்துள்ளது.
பெரம்பலூர் மாவட்டம் கிளியூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கொளஞ்சிநாதன் (55). தனது 4 வயதில் இரண்டு கண்களிலும் பார்வையை இழந்த இவர், மனைவியுடன் இணைந்து ரயில்களில் பேனா, பென்சில் உள்ளிட்ட பொருட்களை விற்று, வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார். என்ன தான் குழந்தை பருவத்திலேயே பார்வையை இழந்தாலும், கல்வி மீது கொண்ட ஆர்வத்தால் திருச்சி புத்தூரில் உள்ள விழியிழந்தோர் பள்ளியில் தங்கி 12-ம் வகுப்பு வரை பயின்றுள்ளார். மேலும், சமூக அவலங்கள் குறித்து அவ்வப்போது கவிதைகளையும் அரங்கேற்றி வருகிறார்.
அந்த வகையில், அரியலூரில் ரயிலுக்காக காத்து நின்ற பயணிகள் மத்தியில் கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாகவும், அதில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் கொளஞ்சிநாதன் வாசித்த கவிதை அனைவரையும் உருக வைத்துள்ளது.
கொளஞ்சிநாதனின் கவிதை வரிகள்
“சினிமா நடிகர் ஒருவரிங்கே, சிறப்பாய் நடிக்க அரசியலில் ஈடுபட்டதால் உருவான கேடு,
பாடுகளை சொல்லுகிறேன். நிலையான கொள்கை இல்லாததும்,
நிதானத்தை கடைபிடிக்காததும், வலுவான திட்டமிடாததும் வந்த (கரூர்) விபத்துக்கு காரணமாம்.
உரிய நேரத்தில் வராததும், உண்ண உணவு தராததும், குடிநீர் வசதி செய்யாததும் கோர விபத்துக்கு காரணமாம்.
தன்னைப் போல் ஒரு தலைவன் இல்லை,
தவெக போல் ஒரு கட்சி இல்லை என்னும் மமதையின் வெளிப்பாடே விபத்துக்கு காரணம்.
ஆழ்ந்து சிந்திக்கத் தெரியாததும், அறிவாளிகள் உடன் இல்லாததும்,
அனுபவமற்ற அவசரமும், அபாயம் ஏற்படக் காரணமாம்.
சனங்களைப் பற்றி எண்ணாததும், சமயோசிதப் புத்தி இல்லாததும்,
சாலைக்காட்சி நடத்தியதும் சகல தொல்லைக்கும் காரணமாம்.
கும்பலில் சிக்கி மடிந்தவர்கள், கொடுமைக்குள்ளாகி தவித்தவர்கள் என யாவரும் மருத்துவமனைகளிலே...
இவர் மட்டும் சென்னை சொகுசு அறையில்!
விசனப்பட்டோர் எல்லோரும் விரைந்தார் மருத்துவமனைகளுக்கு!
மறுநாளில் பேசி சமாளிக்க இவர் வசனம் தயாரிக்கப் போனாரா?
கொஞ்சி விளையாடும் மழலைகளும், கொத்துக் கொத்தாக இளைஞர்களும்,
பழுத்த முதியோரும் - பாவையரும் பரலோகம் போக நேர்ந்ததுவே!
தன்னிடம் தொண்டர் படை இல்லை, தனிப்பெரும் பொதுநலம் துளியும் இல்லை,
தலைமைக்கு சிறிதும் தகுதி இல்லை, ஆனால் தமிழக முதல்வர் ஆகணுமாம்!
காயம்பட்டோர் பல பேரு, கவலைக்கிடமாய் சில பேரு
உயிர்களை இழந்த வேதனையால் உள்ளம் கொதிக்கின்றார் எல்லோரும்.
மாளாத் தவறுகள் யாவுக்கும் காரணமாக இருந்து விட்டு, மனசாட்சியின்றி மற்றவரை மனமாரக் குறை சொல்லுகின்றார்.
இவரோ இன்னும் திருந்தவில்லை எதையும் எண்ணி வருந்தவில்லை...
நம்மை நிம்மதியின்றி ஆக்கிவிட்டு நீலிக் கண்ணீர் வடிக்கிறார்.
இப்பேர்ப்பட்ட இறப்புகளை, இதுவரை நாடு கண்டதில்லை.
இந்த சோகம் எல்லோரின் இதயத்தை விட்டு அகலவில்லை.
இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இவரோ இதனை இப்போது, அரசியலாக்கிப் பலனடைய அவசர திட்டம் தீட்டுகின்றார்.
இங்கே எல்லோரும் வருகையிலே, நீங்கள் எங்கே போனீர்கள் என கேட்டால்,
ஏற்கனவே உள்ள வசனங்களை எடுக்கச் சென்றதாய் உரைப்பாரோ?
இதயம் இல்லாதவர் ஏவியதை, மூளை இல்லாதவர் முடித்ததனால்...
எதையும் அறியா ஜனங்களெல்லாம் இன்னல் பட்டு துடித்தனரே!
இனியும் எந்த மரணங்களும் ஏற்படக்கூடாது என்பதனை
உறுதிப்படுத்த நீதிமன்றம் உயர்ந்த தீர்ப்பை தந்திடனும்.
கவர்ச்சியை கண்டு மயங்காமல், கண்ட வழியிலும் செல்லாமல் மகிழ்ச்சியோடும்,
மன நிறைவோடும் மக்கள் அனைவரும் வாழ்ந்திடனும்” என்ற வரிகளால் தவெக தலைவர் விஜயின் செயல்பாடுகளை விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய கொளஞ்சிநாதன், “கரூரில் நடந்த சம்பவத்தை தன்னால் தொலைக்காட்சி வழியே பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும், காதுகளால் கேட்டதை எண்ணி எண்ணி வேதனைப்பட்டதன் வெளிப்பாடு தான் இந்த கவிதை. மேலும், கரூர் துயர சம்பவம் நடைபெற்று இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகும், நேரடியாக செல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சென்னைக்கு வர வழைத்து சந்திக்கவுள்ளது எந்த அளவிற்கு சரியாக இருக்குமென்று தெரியவில்லை” அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், ரயிலில் பேனா விற்று வாழ்க்கையை நடத்த முடியவில்லை எனத் தெரிவித்த அவர், தனக்கு ஒரு கடை போன்று அமைத்துத் தர வேண்டுமென அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.