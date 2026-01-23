ETV Bharat / state

முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்த சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம் - சட்ட முன்வடிவு தாக்கல்

சட்ட முன்வடிவில், மாமல்லபுரம், கன்னியாகுமரி போன்ற முக்கியமான சுற்றுலா மையங்களில் நவீன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த 300 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்படும் என்ற பட்ஜெட் அறிவிப்பு இடம் பெற்றுள்ளது.

தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 23, 2026 at 7:59 PM IST

சென்னை: வரலாற்று சூழலியல் மற்றும் சுற்றுலா முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான மாமல்லபுரம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சிறப்புப் பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையத்தை அமைப்பதற்கான சட்ட முன்வடிவு தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக் கூட்டத் தொடரின் 4-வது கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது நேரமில்லா நேரத்தில் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் வரலாற்று சூழலியல் மற்றும் சுற்றுலா முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு மாமல்லபுரம், கன்னியாகுமரி போன்ற பகுதிகளுக்கு சிறப்புப் பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையத்தை அமைப்பதற்கான சட்ட முன்வடிவை தாக்கல் செய்தார்.

அந்த சட்ட முன்வடிவில், மாமல்லபுரம், கன்னியாகுமரி போன்ற முக்கியமான சுற்றுலா மையங்களில் நவீன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த 300 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்படும் என்ற பட்ஜெட் அறிவிப்பு இடம் பெற்றுள்ளது.

தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் மக்கள்தொகை, தொழில்மயமாக்கல், சுற்றுலாத் துறையின் நிலையான வளர்ச்சி ஆகியவை நவீன நகரங்களை திட்டமிடுவதில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக அமைந்திருப்பதாகவும் சட்ட முன்வடிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அடிப்படை வசதிகள் பற்றாக்குறை, சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு, சூழலியல் சமநிலையின் பாதிப்பு ஆகியவை தொழில்துறை மற்றும் சுற்றுலாத் துறைகளிலும் மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதால், அத்தகைய சவால்களை திறம்பட கையாள தனித்துவமான மேம்பாட்டு ஆணையங்களை நிறுவ வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகவும் அந்த சட்ட முன்வடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி உள்ளாட்சிகளின் அதிகார அமைப்புகள் அல்லது பாரம்பரிய ஆணையத்தின் அதிகாரங்களை மீறாமல், திட்டமிட்ட கட்டமைப்பை உருவாக்க ஒரு சிறப்பு சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்திருப்பதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதற்கேற்றவாறு எந்தவொரு பகுதியையும் சிறப்பு மேம்பாட்டு பகுதியாக அறிவிக்கவும், அந்த பகுதிக்கு ஒரு சிறப்பு மேம்பாட்டு ஆணையத்தை அமைக்கவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கிட இந்த சட்டத்தில் வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதற்கட்டமாக தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான மாமல்லபுரம் மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய பகுதிகளை மேம்படுத்த அமைக்கப்படும் சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம், சிறப்பு முதன்மை திட்டத்தை தயாரிக்கும் என சட்ட முன்வடிவில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

