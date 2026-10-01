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பரனூர் டோல்கேட்டில் இனி நிற்க தேவையில்லை - சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க நவீன தொழில்நுட்பம்

இதன் மூலம் கட்டண வசூலில் ஏற்படும் தவறுகள் மற்றும் சுங்க வருவாய் இழப்பைக் குறைக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பரனூர் டோல்கேட்
நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பரனூர் டோல்கேட் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 4:23 PM IST

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செங்கல்பட்டு: பரனூர் சுங்கச் சாவடியில் வாகனங்களுக்கு தானியங்கி முறையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கும் முறையில் புதிய மாற்றமாக, செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள பரனூர் சுங்கச் சாவடியில் முதன் முறையாக இந்த தொழில்நுட்பம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலை

தற்போதைய நடைமுறையில் சுங்கச்சாவடியை கடக்கும் போது வாகனங்கள் வேகத்தைக் குறைத்து, சுங்கக் கட்டணப் பாதையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. தொடர் விடுமுறைகள் மற்றும் விழாக்காலங்களில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது, சுங்கச் சாவடிகளில் நீண்ட வரிசை ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் பயண நேரம் அதிகரிப்பதுடன், எரிபொருள் விரயமும் ஏற்படுகிறது.

பழைய பரனூர் டோல்கேட்
பழைய பரனூர் டோல்கேட் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சிக்கலுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பரனூர் சுங்கச்சாவடியில் தானியங்கி முறையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முறையில் சுங்கச்சாவடியில் தடுப்புகளோ, வழக்கமான சுங்கக் கட்டண பூத்களோ இருக்காது. இதனால் வாகனங்கள் வேகத்தைக் குறைத்து நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமல் சுங்கச் சாவடியைக் கடந்து தொடர்ந்து பயணிக்க முடியும்.

ஏஐ தொழில்நுட்பம் கொண்ட கேமிரா

இந்த புதிய முறையில் வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஃபாஸ்டேக் அட்டையை அடையாளம் காணும் கருவியும், வாகனங்களின் பதிவு எண்களைப் பதிவு செய்யும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய தானியங்கி கேமராக்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பரனூர் டோல்கேட்
நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பரனூர் டோல்கேட் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவை இரண்டும் இணைந்து செயல்படும் வகையில் இந்த தொழில்நுட்பம் உள்ளது. அதாவது ஒரு வாகனம் சுங்கச்சாவடியை கடந்து செல்லும் போது அதில் ஒட்டப்பட்டுள்ள ஃபாஸ்டேக் அட்டையை முதல் கருவி அடையாளம் காணும். அதே நேரத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் கொண்ட கேமராக்கள் வாகனத்தின் பதிவு எண் பலகையைப் படம் பிடிக்கும்.

தவறுகள் மற்றும் இழப்பைக் குறைக்க முடியும்

இவ்வாறு பெறப்படும் ஃபாஸ்டேக் அட்டை விவரமும், வாகனத்தின் பதிவு எண் விவரமும் ஒரே நேரத்தில் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கப்படும். அதன் பின்னர் தொடர்புடைய கணக்கிலிருந்து சுங்கக் கட்டணம் தானாகவே எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

ஃபாஸ்டேக் அட்டையின் தகவல் சரியாகப் பதிவாகாத சந்தர்ப்பங்களிலும், வாகனத்தின் பதிவு எண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டணத்தை அடையாளம் காணும் வகையில் இந்த இரட்டை அடுக்கு தொழில்நுட்பம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் கட்டண வசூலில் ஏற்படும் தவறுகள் மற்றும் சுங்க வருவாய் இழப்பை குறைக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருவேளை ஃபாஸ்டேக் இல்லாத அல்லது போதுமான இருப்புத் தொகை இல்லை என்றால், அந்த வாகனங்களுக்கு அபராத சலான்கள் (challans) வழங்கப்படும்.

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இன்று முதல் அமல்

பரனூர் சுங்கச் சாவடியில் தடையற்ற தானியங்கி சுங்கக் கட்டண வசதியை செயல்படுத்துவதற்கான அனைத்து உட்கட்டமைப்புப் பணிகளும் நிறைவடைந்த நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு 12 மணி முதல் (அதாவது அக்டோபர் 1 முதல்) இந்த புதிய கட்டண வசதி முழுமையாக பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் பரனூர் சுங்கச்சாவடியைக் கடந்து செல்லும் வாகனங்கள் சுங்கக் கட்டணத்துக்காக நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல், தடையற்ற வகையில் தொடர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய நிலை உருவாகியுள்ளது.

குறிப்பாக, அதிகளவில் வாகனங்கள் செல்லும் நேரங்களிலும் தொடர் விடுமுறை மற்றும் விழாக்காலங்களிலும் சுங்கச்சாவடிகளில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க இந்த புதிய நடைமுறை உதவும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

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பரனூர் சுங்கச்சாவடி
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