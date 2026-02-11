சட்டமன்ற தேர்தல் எதிரொலி: 7 பேர் கொண்ட துணை தேர்தல் ஆணையர்கள் குழு சென்னை வருகை
தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் துணை தேர்தல் ஆணையர்கள் விரிவான ஆலோசனைகளை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
Published : February 11, 2026 at 5:24 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் ஆயத்தப் பணிகளை ஆய்வு செய்வதற்காக, இந்தியத் துணை தேர்தல் ஆணையர்கள் தலைமையிலான 7 பேர் கொண்ட குழுவினர் இன்று சென்னை வந்தடைந்தனர்.
தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்ளில் 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்- மே மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகளைத் தேர்தல் ஆணையம் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்திய துணை தேர்தல் ஆணையர்கள் பானு பிரகாஷ், மானேஷ் கார்க், பவன் குமார் சர்மா, சஞ்சய் குமார்,ஆசிஷ் கோயல் உட்பட 7 பேர் கொண்ட குழுவினர் ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானத்தில் டெல்லியில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்தனர்.
சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையம் வந்த இக்குழுவினரை தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்டின நாயக் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். அப்போது இந்திய தேர்தல் துணை ஆணையர் மானேஷ் கார்க் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தேர்தல் தயார் நிலையை மதிப்பாய்வு செய்ய சென்னை மற்றும் புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் சென்று தேர்தல் பணிகளின் முழுமையான தயாரிப்புகளை ஆய்வு செய்வது தேர்தல் ஆணையத்தின் வழக்கமான நடைமுறையாகும், மேலும் மாநில நிர்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் தேர்தல் தொடர்பாக கூட்டங்கள் நடத்தி, தேர்தலுக்கு அனைத்து பணிகளும் தயார்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு செய்வோம்" என கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: கழிவறையைச் சுத்தம் செய்த மாணவர்கள் - வீடியோ வைரல்
பின்னர், சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து காரில் புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர். புதுச்சேரியில் முதற்கட்டமாகத் தேர்தல் ஆயத்தப் பணிகள், சட்டம் ஒழுங்கு நிலை மற்றும் வாக்குச் சாவடிகளில் தயார் நிலை குறித்து அந்த மாநிலத் தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபடுகின்றனர். மேலும் அங்கு ஆய்வு கூட்டங்களை முடித்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்பி தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் விரிவான ஆலோசனைகளை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் வரும் பிப்ரவரி 17ஆம் ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ள நிலையில், இந்தியத் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளின் இந்த வருகை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் இருப்பு, வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு மற்றும் தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகளை அமல்படுத்துவது குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் இறுதி முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளன. அரசியல் கட்சிகள் ஏற்கனவே கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்து தீவிரமாக விவாதித்து வரும் நிலையில், இந்த மாத இறுதி அல்லது மார்ச் முதல் வாரத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.