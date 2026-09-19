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மதுரையில் காவல் நிலையம் அருகே படுகொலை - போலீசார் தீவிர விசாரணை

சப்பாணி சரவணன் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதால், முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை நடந்ததா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

காவல்நிலையம் அருகே நடந்த கொலை
காவல்நிலையம் அருகே நடந்த கொலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 2:09 PM IST

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மதுரை: மதுரையில் இன்று அதிகாலையில் 50 வயது நபர் ஓட ஓட விரட்டப்பட்டு, காவல் நிலையம் அருகே படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மதுரை மாநகர் சோலை அழகுபுரம் சப்பாணி கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சப்பாணி சரவணன் (50). இவர் மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும், சில வழக்குகளில் சிறை சென்று தற்போது வீட்டில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், சோலை அழகுபுரம் பிரதான சாலையிலுள்ள டீக்கடைக்கு சரவணன் தினமும் வந்து செல்வதை மர்ம நபர்கள் சிலர் நோட்டமிட்டு வந்துள்ளனர்.

இன்று அதிகாலை சரவணன் டீக்கடைக்கு வந்த போது, ஆயுதங்களுடன் வந்த சுமார் 5 பேர் கொண்ட கும்பல் அவரை திடீரென சுற்றி வளைத்து தாக்கியுள்ளது. அந்த கும்பலிடம் வாள், கத்தி, அரிவாள் உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்கள் இருந்துள்ளன.

கும்பலின் தாக்குதலில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக சரவணன் சாலையில் ஓடியுள்ளார். ஆனால், அவரை விடாமல் பின்தொடர்ந்த அந்த மர்ம கும்பல் ஓட ஓட விரட்டிச் சென்று சரவணனை சரமாரியாக வெட்டியும் குத்தியும் தாக்கியுள்ளது. இதில் படுகாயமடைந்த சரவணன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ஜெய்ஹிந்த்புரம் போலீசார், கொலை தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சம்பவ இடத்தில் கிடந்த ஆயுதங்கள் உள்ளிட்ட தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் அந்த பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளையும் வைத்து போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

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கொலை நடந்த இடத்தை மதுரை மாநகர காவல் துணை ஆணையர் இனிகோ திவ்யன் நேரில் பார்வையிட்டு, காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தார். சப்பாணி சரவணன் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதால், முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை நடந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்பது குறித்து போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பொதுமக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பிரதான சாலையில் ஜெய்ஹிந்த்புரம் காவல் நிலையம் அருகேயே இந்த கொலை நடந்திருப்பது அப்பகுதி மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

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