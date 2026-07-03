ETV Bharat / state

20 ஆண்டுகளாக தொடரும் தீரா பகையால் நான்கு மகன்களை இழந்து தவிக்கும் தந்தை;நெல்லையில் என்ன நடக்கிறது?

ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்த இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சாதாரண பகையால் அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் கொலை சம்பவத்தை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா? பொறுத்திருந்துப் பார்ப்போம்.

மூலச்சி கிராமம்
மூலச்சி கிராமம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 9:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

-BY இரா.மணிகண்டன்

ஒரு நபரை கொலைச் செய்து அவரின் தலையை கையில் தூக்கி வரும் காட்சிகளை பெரும்பாலும் சினிமாவில் பார்த்திருப்போம். இதுபோன்ற காட்சி நிஜத்தில் நிகழ்ந்தால், அதனை காண்போரின் மனநிலை எப்படி இருக்கும்? அப்படியொரு கொடூர சம்பவம்தான் நெல்லையில் தற்போது அரங்கேறியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இரு குடும்பத்தினரிடையே 20 ஆண்டுகளாக நிலவும் தீராத பகை காரணமாக குழந்தைகளுடன் சென்ற தந்தையைக் கொடூரமாக கொலை செய்த கும்பல், அவரது தலையை கையில் எடுத்து ஊரில் வலம் வந்த சம்பவம் மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சியில்தான் இந்த கொடூரம் அரங்கேறி உள்ளது. அம்பாசமுத்திரம் செல்லும் வழியில் கல்லிடைக்குறிச்சி அமைந்துள்ளது. அதன் அருகே கரம்பை என்ற பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் நேற்று (ஜூலை 02) பிற்பகல் 03.45 மணியளவில் ஒரு கும்பல் மனித தலையுடன் வந்ததைக் கண்டு அங்கிருந்த மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர்.

பின்னர் அந்த கும்பல் அந்த தலையை சாலையில் வைத்துவிட்டு சென்றுவிட்டது. அதன்பிறகே போலீசாருக்கு அந்த பகுதியில் கொலை நடைபெற்றது தெரியவந்தது. தலையை மீட்ட போலீசார் உடல் எங்கே இருக்கிறது? என்ன நடந்தது? என விசாரணையில் இறங்கினர். உயிரிழந்த நபர் அருகில் உள்ள மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த காளிமுத்து (வயது 40) என்பது தெரிய வந்ததையடுத்து, அந்த கிராமத்தை நோக்கி விசாரணை திரும்பியது.

சித்தரபுத்தனின் மகன்கள்
சித்தரபுத்தனின் மகன்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அடுத்த சில நொடியில் மூலச்சி கிராமத்தில் இருந்து மாதுடையார் குளம் வழியாக ரெட்டியார் குளம் செல்லும் வழியில் தலையில்லாமல் ஒரு உடலும், ஒரு சிறுவனும் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்த சம்பவத்தை அறிந்து போலீசார் அங்கு விரைந்தனர். அங்கே கருப்பு நிறத்தில் அம்பாசிடர் கார் ஒன்றில் கொலையாளிகள் வந்து சென்றதும் தெரிய வந்தது.

தீரா பகையால் நான்கு மகன்களை இழந்த தந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதாவது கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த காளிமுத்து (வயது 40) நேற்று தனது இரண்டு மகன்களுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் அருகில் உள்ள ரெட்டியார்புரம் பகுதியை நோக்கி சென்றபோது மர்மகும்பல் அவரது தலையைத் துண்டித்து கொடூரமாக கொலை செய்தது. கார் மற்றும் ஆட்டோவில் வந்ததாகக் கூறப்படும் அக்கும்பல் காளிமுத்துவின் இருசக்கர வாகனம் மீது காரை மோதி பின்னர் அரிவாளால் வெட்டியுள்ளது.

கார் மோதியதில் காளிமுத்துவின் இளைய மகன் ஜெயராஜ் (வயது 5) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மற்றொரு மகன் சின்னதுரை (வயது 15) காலில் காயத்துடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

கொலைச் செய்யப்பட்ட காளிமுத்து தனது குடும்பத்துடன் இருக்கும் புகைப்படம்
கொலைச் செய்யப்பட்ட காளிமுத்து தனது குடும்பத்துடன் இருக்கும் புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பட்டப்பகலில் நடைபெற்ற இரட்டைக் கொலை சம்பவம் ஒட்டுமொத்த திருநெல்வேலியையும் உலுக்கியது. திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி திருநாவுக்கரசு, திருநெல்வேலி எஸ்பி விஸ்வேஸ் பாலசுப்ரமணியம் சாஸ்திரி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் முகாமிட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

உயிரிழந்த தந்தை, மகன் ஆகியோரது உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இரட்டைக் கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கொலையாளிகளை கைது செய்ய ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பெருமாள் பாண்டியன்
பெருமாள் பாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் நம்மிடம் கூறுகையில், "உயிரிழந்த காளிமுத்துவின் தந்தை சித்திரபுத்தனுக்கு மகன் காளிமுத்து உள்பட 10 மகன்களும், 3 மகள்களும் உள்ளனர். கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன், கடந்த 2005-இல் சித்திரபுத்தனின் குடும்பத்தினருக்கும், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெருமாள் பாண்டியன் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே பகை ஏற்பட்டுள்ளது.

பெட்டிக்கடையில் தொடங்கிய பகை

பெட்டிக் கடையில் கூல்ட்ரிங்ஸ் குடித்தபோது ஏற்பட்ட தகராறில் பகை ஆரம்பித்துள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து தெரு குழாயில் தண்ணீர் பிடித்தபோது இந்த பகை வளர்ந்துள்ளது. இந்த பகை காரணமாக கடந்த 2007- ஆம் ஆண்டு சித்திரபுத்தனின் மகன் சுப்பிரமணியனை, பெருமாள் பாண்டியன் தரப்பினர் வீட்டில் வைத்தே வெட்டி கொலை செய்துள்ளனர்.

அதற்கு பழி வாங்கும் விதமாக பெருமாள் பாண்டியனை கொலை செய்ய முயன்றபோது கடந்த 2008- ஆம் ஆண்டு சித்திரபுத்தனின் மகன்களான பெருமாள், பாபநாசம் ஆகிய இருவரையும் பெருமாள் பாண்டியன் தரப்பு இரட்டை கொலை செய்தது.

அதாவது சுப்பிரமணியன் கொலை வழக்கில் தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் பெருமாள் பாண்டியன் கையெழுத்து போட சென்றதை அறிந்து சித்திரபுத்தனின் மகன்களான பெருமாள், பாபநாசம் உள்பட சிலர் ஆயுதங்களுடன் சாத்தான்குளம் சென்றனர்.

இதை முன்கூட்டியே அறிந்த பெருமாள் பாண்டியன் தனது ஆதரவாளர்களைத் திரட்டி பெருமாள் மற்றும் பாபநாசத்தை ஒரே நேரத்தில் இரட்டை கொலை செய்தனர். இதனால் பெருமாள் பாண்டியன் மீது சித்திரபுத்தன் குடும்பத்தினருக்கு பகை முற்றியது. எனவே கல்லிடைக்குறிச்சியில் வைத்து பெருமாள் பாண்டியனை சித்திரபுத்தனின் மகன்கள் மிக கொடூரமாக தலையைத் துண்டித்து கொலை செய்து தலையை சாலையில் வைத்து விட்டு சென்றுள்ளனர்.

அடுத்தடுத்து பழிவாங்கும் படலமாக இரு தரப்பினரும் கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். சித்திரபுத்தனின் குடும்பத்திலிருந்து அவரது மகன்கள் சுப்பிரமணியன், பாபநாசம், பெருமாள், மருமகன் குமார் என ஏற்கெனவே நான்கு பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தனர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் நேற்று சித்திரபுத்தனின் மற்றொரு மகனான காளிமுத்துவும், அவரது ஐந்து வயது பேரனும் கொலை செய்யப்பட்டனர்.

எனவே, இதுவரை சித்திரபுத்தன் குடும்பத்தில் மொத்தம் ஆறு பேரும், பெருமாள் பாண்டியன் குடும்பத்தில் பெருமாள் பாண்டியன் உள்பட 3 பேரும் என மொத்தம் 9 பேர் இந்த பகையால் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். பெட்டிக்கடையில் தொடங்கிய சாதாரண பகை இதுவரை ஒன்பது உயிர்களை பலிகொண்டுள்ளது." என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

களத்திற்கு சென்ற ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர்

இதற்கிடையே, கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் வரை காளிமுத்து மற்றும் அவரது மகன் உடலை வாங்கமாட்டோம் எனக்கூறி உறவினர்கள் இன்று (ஜூலை 03) இரண்டாவது நாளாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். கொலை நடைபெற்ற கிராமத்தின் தற்போதைய சூழல் குறித்து அறிந்து கொள்ள நமது ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில் நாம் அங்கு நேரில் சென்றோம்.

கல்லிடைக்குறிச்சியில் இருந்து சுமார் நான்கு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் வயல்வெளிகளுக்கு இடையே மூலச்சி கிராமம் அமைந்திருந்தது. ஐந்து வயது சிறுவன் உட்பட இரண்டு பேர் ஒரே நேரத்தில் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டதால் அந்த கிராமமே சோகத்தில் மூழ்கி இருந்ததை நம்மால் உணர முடிந்தது. அந்த கிராம மக்கள் அனைவரும் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர்.

தொடரும் பதற்றம் காரணமாக போலீசார் ஆங்காங்கே குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஊர் எல்லையில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அங்கிருந்து நேராக ஊருக்குள் சென்றோம். கொலையான காளிமுத்துவின் வீட்டில் உறவினர்கள் கண்ணீருடன் கூடியிருந்தனர். ஒருபுறம் பிரச்சனையை சரி செய்ய போலீசார் அவர்களுடன் சமாதானம் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.

இந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில் ஊரில் இருந்த சில ஆண்களிடம் இந்த கொலை குறித்து பேச்சு கொடுத்தோம். அப்போது அவர்கள் கூறும்போது, "நேற்று பிற்பகல் 03.00 மணி வரை அந்த சிறுவனை (கொலையான ஜெயராஜ்) ஊரில் நாங்கள் பார்த்தோம். பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு தனது தந்தையுடன் பைக்கில் சென்றான். அடுத்த சில நிமிடங்களில் இந்த கொலை குறித்து எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அப்பாவி சிறுவனை இப்படி பண்ணிட்டாங்களே" என்று அவர்கள் தங்களது வேதனையை வெளிப்படுத்தினர்.

காளிமுத்துவின் சகோதரர் பரமசிவம்
காளிமுத்துவின் சகோதரர் பரமசிவம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காளிமுத்துவின் சகோதரர் பேட்டி

மேலும் ஐந்து வயது சிறுவனை கொலை செய்யும் அளவுக்கு அப்படி என்னதான் பகை ஏற்பட்டது என்று அறிந்து கொள்ள உயிரிழந்த காளிமுத்துவின் உடன்பிறந்த சகோதரரான பரமசிவத்தைத் தொடர்புக் கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெட்டிக்கடையில் ஏற்பட்ட சின்ன பிரச்சனை காரணமாக பெருமாள் பாண்டியன் மச்சானை (மனைவியின் தம்பி) எனது சகோதரர் சுப்ரமணியன் லேசாகத் தாக்கினார். இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பெருமாள் பாண்டியனை அவரது மனைவி தூண்டிவிட்டதால் பெருமாள் பாண்டியன் தரப்பு எனது சகோதரர் சுப்பிரமணியனை கொலை செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: விதிகளை மீறி கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் அருண் ராஜ் உறுதி

பின்னர் சாத்தான்குளத்தில் வைத்து எனது மற்றொரு இரண்டு சகோதரர்களான பாபநாசம், பெருமாளை இரட்டை கொலை செய்தனர். இந்த விவகாரத்தில் பழிக்கு பழியாக பெருமாள் பாண்டியனும் கொலை செய்யப்பட்டார்" என்றார்.

பெருமாளின் மனைவி பேட்டி

இதுகுறித்து சித்திரபுத்தனின் மகன் பெருமாளின் மனைவி மாரி நம்மிடம் கூறுகையில், "குடும்ப பிரச்சனையில் தான் இந்த பகை ஏற்பட்டது. அடுத்தடுத்து நாங்கள் பலரை இழந்து வருகிறோம். எங்களுக்கு யாரும் இல்லை; எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். எங்கள் உயிருக்கு உத்திரவாதம் இல்லை. நாங்கள் தான் நிறைய உயிர்களை பறிகொடுத்துள்ளோம். எனது கணவரையும், கொழுந்தனையும் ஒரே நேரத்தில் வெட்டி கொலை செய்தார்கள். மேலும் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது, முதலமைச்சர் தான் எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும்" என்று கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார்.

சுப்பிரமணியம் மனைவி உஷா பேட்டி
சுப்பிரமணியம் மனைவி உஷா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சித்திரபுத்தனின் கொலையான மற்றொரு மகன் சுப்பிரமணியனின் மனைவி உஷா நம்மிடம் கூறுகையில், "எங்கள் குடும்பத்தினரைக் கொலை செய்தவர்கள் ஊரில் இருக்கக் கூடாது. நாங்கள் உடல்களை வாங்க மாட்டோம். அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கண்ணீரோடு தெரிவித்தார்.

ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்த இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சாதாரண பகையால் அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் இந்த கொலை சம்பவங்களை தடுக்க ஏற்கெனவே 2010- ல் போலீசார் சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளாக இரு தரப்பினரும் மோதிக் கொள்ளாமல் இருந்துள்ளனர். தற்போது மீண்டும் இந்த பழிவாங்கும் படலம் தொடங்கி இருப்பதால் காவல்துறைனரும் இந்த விவகாரத்தில் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். நீண்டகாலமாகத் தொடரும் பகையை பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் முடிவுக் கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

TAGGED:

20 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் தீரா பகை
மகன்களை இழந்த தந்தை
TIRUNELVELI DISTRICT
MOOLACHI VILLAGE
DOUBLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.