17 வயது கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு; கர்ப்பமாக இருந்தது குறித்து போலீசார் விசாரணை!
திண்டுக்கல் அருகே 17 வயது கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்தது குறித்து வடமதுரை போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 28, 2025 at 11:05 PM IST
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 17 வயது கல்லூரி மாணவி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். முன்னதாக மருத்துவ பரிசோதனையில் மாணவி கர்ப்பமாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டதால் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூர் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் 17 வயது சிறுமி. திண்டுக்கல் அருகில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். இந்நிலையில் அவருக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால் பெற்றோர் அவரை மீட்டு திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த 24 ஆம் தேதி சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.
மருத்துவர்கள் அவரை பரிசோதித்த போது சிறுமி கர்ப்பமாக இருந்தது தெரிந்தது. இதற்கிடையே மருத்துவ சிகிச்சைகள் பலன் அளிக்காமல் சிறுமி இன்று உயிரிழந்தார். இதனை தொடர்ந்து மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் இதுகுறித்து வடமதுரை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அதன் பின்னர், வடமதுரை போலீசார் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வந்தனர். பின்னர், கல்லூரி மாணவியின் பெற்றோரை அழைத்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தினர். அப்போது கல்லூரி மாணவிக்கு ஆண் நண்பர்களுடன் ஏதேனும் தொடர்புகள் இருந்ததா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி பெற்றோரிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும் மாணவியின் செல்ஃபோன் எண்ணை கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட போலீசார் மாணவியின் பெற்றோர் கருக்கலைப்புக்கு முயன்றதால் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு சிறுமியை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனரா? அல்லது மாணவி இயற்கையாக இறந்தாரா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் வடமதுரை போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இறந்த மாணவியின் சொந்த கிராமம் வடமதுரை காவல் நிலைய எல்லைக்கு வருவதால், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்வது உள்ளிட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளை வடமதுரை போலீசார் தான் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று திண்டுக்கல் தாலுகா காவல் நிலைய வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
17 வயது கல்லூரி மாணவி உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததும், மருத்துவ பரிசோதனையில் சிறுமி கர்ப்பமாக இருந்ததும் கிராம மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், பெரும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.