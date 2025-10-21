கஞ்சா போதையில் சிறுவன்... தட்டிக்கேட்டவர்களை கத்தியால் தாக்கிய கொடூரம்! கோவையில் அதிர்ச்சி!!
மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் நடமாட்டம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிகரித்து உள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
கோயம்புத்தூர்: கஞ்சா போதையில் சிறுவன் ஒருவன் பொதுமக்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் அருகே ஆலங்கொம்பு பகுதியில் 17 வயது சிறுவன் நேற்றிரவு, தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின் போது கஞ்சா போதையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சுற்றியுள்ளார். ஆலங்கொம்பு சந்திப்பு வழியாகச் சென்று தாறுமாறாக பைக்கை ஓட்டிய சிறுவன் சாலையோரம் நடந்து சென்ற பிரசாத் என்பவர் மீது மோதிவிட்டு, நிற்காமல் சென்றுள்ளார்.
இதனைக் கண்ட அருகில் இருந்தவர்கள், சிறுவனைத் துரத்திச் சென்று, வீராசாமி நகர் பகுதியில் வைத்து மடக்கியுள்ளனர். அப்போது அந்த சிறுவன் தன்னைப் பின் தொடர்ந்தவர்களை கத்தியை கொண்டு சரமாரியாகத் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அவர்களை ஆபாசமாகவும் திட்டியுள்ளார். அப்போது, சிறுவனின் செயலை அங்கிருந்தவர்கள் பலரும் செல்போனில் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். அதனை கண்ட அச்சிறுவன் அவர்களது செல்போன்களை பிடுங்கி உடைத்துள்ளார்.
கஞ்சா போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட சிறுவன் குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறையினருடனும் அச்சிறுவன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதோடு அவர்களையும் தாக்க முயன்றுள்ளார்.
அப்போது போலீசாரை பார்த்து, “யாராவது தன்னைப் பிடிக்க முயன்றால், தற்கொலை செய்து கொள்வேன்” என மிரட்டிவிட்டு, அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளார்.
சிறுவனின் தாக்குதலில் காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தப்பியோடிய சிறுவனை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். மேலும், சிறுவர்களுக்கு கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் எவ்வாறு கிடைத்தன? என்பது குறித்தும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவத்தால் ஆலங்கொம்பு பகுதியில் நேற்றிரவு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் நடமாட்டம் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அதிகரித்திருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இதனால் குற்றச் சம்பவங்களும் பெருகி வருவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், காவலர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து, ரோந்துப் பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும், கஞ்சா போதையில் சிறுவன் பொதுமக்களை கத்தியால் மிரட்டி, தாக்கும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.