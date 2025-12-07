ETV Bharat / state

பிளஸ் 1 மாணவர்களால் தாக்கப்பட்ட மாணவன் மரணம்; கைதான 15 பேர் மீது கொலை வழக்கு பதிந்தது

ரப்பர் கட்டையால் பின்னந்தலையில் தாக்கப்பட்ட மாணவனுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இன்று உயிரிழந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 7, 2025 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே பிளஸ் 1 மாணவர்கள் தாக்கியதில் பலத்த காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த 12ம் வகுப்பு மாணவன் உயிரிழந்த நிலையில், போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே உள்ள பட்டீஸ்வரம் அண்ணா அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி இந்த பள்ளியில் 17 வயதான 12ம் வகுப்பு மாணவர் மற்றும் 11ம் வகுப்பு மாணவர் (16) இடையில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், 11ம் வகுப்பு மாணவருக்கு மூக்கில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த மாணவரின் பெற்றோர், மாணவரை கும்பகோணம் அரசு தலைமை மருத்துமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வீடு திரும்பினார்.

இந்தச் சம்பவம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவனின் தந்தை பட்டீஸ்வரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். ஆனால், மாணவர்கள் மைனர் என்பதால் இருவரது பெற்றோரையும் போலீசார் வரவழைத்து சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். இதனையடுத்து இரு மாணவர்களும் வழக்கம் போல பள்ளிக்கு வந்தனர்.

இந்த நிலையில், கடந்த 3 ஆம் தேதி மீண்டும் இரண்டு மாணவர்களுக்கும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் டிச.4 அன்று மாலை பள்ளி முடிந்தவுடன் 10-க்கும் மேற்பட்ட 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் பட்டீஸ்வரம் துர்க்கையம்மன் கோயில் தெற்கு கோபுர வாசல் அருகே காத்திருந்தனர். அப்போது சிறப்பு வகுப்பு முடிந்து வந்த 12ம் வகுப்பு மாணவனை அங்கு மறைந்திருந்த 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள், ரப்பர் கட்டையால் பின்னந்தலையில் தாக்கிவிட்டு தப்பி ஓடினர். இதில், மாணவர் பலத்த காயமடைந்தார்.

இதையும் படிங்க: சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழப்பு; குழந்தைகள் உள்பட 5 பேர் படுகாயம்

இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த பெற்றோர் மாணவரை மீட்டு கும்பகோணம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தொடர்ந்து மேல்சிகிச்சைக்காக தஞ்சாவூர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு மாணவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.

இச்சம்பவம் குறித்து பட்டீஸ்வரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, 12ம் வகுப்பு மாணவனை தாக்கிய 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் 15 பேரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, தஞ்சாவூரில் உள்ள இளஞ்சிறார் நீதிகுழும நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அவர்களை சீர்திருத்த பள்ளியில் சேர்த்தனர்.

இந்நிலையில், பலத்த காயமடைந்து தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் தொடர் சிகிச்சையில் இருந்த 12ம் வகுப்பு மாணவர் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இன்று (டிச.7) மரணம் அடைந்தார். இதனை தொடர்ந்து இந்த சம்பவத்தில் கொலை முயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருந்த பிளஸ் 1 மாணவர்கள் 15 பேர் மீது கொலை, ஆபாசமாக திட்டுதல், பயங்கர ஆயுதம் கொண்டு தாக்குதல், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட BNS 103, 296 ( b), 118 (1), 351 (3), 190, 115 (1), 118 (1) ஏழு பிரிவுகளின் கீழ் பட்டீஸ்வரம் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து உள்ளனர்.

TAGGED:

KUMBAKONAM STUDENT DEATH
SCHOOL STUDENT ATTACK
கும்பகோணம் மாணவன் மரணம்
தஞ்சாவூர்
THANJAVUR STUDENT DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.