தஞ்சாவூரில் 125 ஆண்டுகள் பழமையான நவராத்திரி கொலு - சிறப்பு அம்சமாக முறுக்கு திருடிய சிறுவன் பொம்மை
ஒன்பது நாட்கள் கொண்டாடப்படும் இவ்விழாவின் மாலை வேலைகளில் தினமும் சுற்றத்தாரை இல்லத்துக்கு அழைத்து பக்தி பாடல்கள், பஜனை பாடல்கள் பாடுவது வழக்கம்.
Published : October 17, 2026 at 10:55 PM IST
தஞ்சாவூர்: 125 ஆண்டுகள் பழமையான கொலு பொம்மைகள் வைத்து தஞ்சாவூரில் நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அதில், முறுக்கு திருடிய சிறுவன் பொம்மை அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான நவராத்திரி விழா, கோயில்கள் மற்றும் வீடுகளில் கொலு பொம்மைகள் வைத்து கொண்டாடப்படுகிறது. தஞ்சாவூர் மானம்புச்சாவடி வந்தவாசி வேணுகோபாலசாமி மடத்தில் 125 ஆண்டுகள் பழமையான கொலு பொம்மைகள் வைத்து நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்படுகிறது.
இதில் சிறப்பு அம்சமாக 125 ஆண்டுகள் பழமையான முறுக்கு திருடன் எனும் பொம்மை அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது. முறுக்கு திருடிய சிறுவனை கம்பத்தில் கட்டி வைத்துள்ளனர். சிறுவனின் கையில் உள்ள முறுக்கு கயிறு கொண்டு செய்யப்பட்டதாகும். மேலும் அப்பா, அம்மா, மகன், மகள் எனும் ஆளுயர பொம்மைகளும், தேவதைகளுடன் கூடிய திருவாச்சி, கொலு படிச்சட்டம், துவாரபாலகர் ஆகியவை 125 வருடங்களாக இன்றும் உள்ளன.
மேலும் செட்டியார் பொம்மை, காய்கறிகள், பழங்கள், தசாவதாரம் , அஷ்டலட்சுமி, கைலாய மலை, திருமணக் கோலம், நாரதர், பிரம்மா, முருகன், ராமர் குகன் புராண கதைகள், நரசிம்ம அவதாரம் உள்ளிட்ட சுவாமிகளும் கொலுவில் இடம்பெற்றுள்ளன.
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தஞ்சாவூர் ஓவியத்தில் வரையப்பட்ட பள்ளிகொண்ட ரெங்கநாதர் ஓவியம், மகாலட்சுமி நாராயணன் விக்ரஹம், ஸ்ரீதேவி, பூதேவி பெருமாள் விக்ரஹம், ராமர்,சீதா, ஆஞ்சநேயர் விக்ரஹம் ஆகியவையும், அஷ்டலட்சுமிகள், ரிஷிகள், ஆகியோரின் ஓவியங்களும் பழமை மாறாமல் இன்றும் உள்ளன.
புதுமையாக ரெங்கநாதர், குசேலர் அவல் காட்சி, கண்ணப்ப நாயனார் கதை, காவடியாட்டம், சிவன் அன்னாபிஷேகம், நரசிம்மர், மகாலட்சுமி, கருமாரியம்மன், குருவாயூர் உள்ளிட்ட சுவாமிகளின் பொம்மைகளும் கொலுவில் இடம் பெற்றுள்ளன.
இது குறித்து நிர்வாகிகள் விமலா தேவி, சூரியகுமாரி ஆகிய கூறுகையில், "கடந்த 7 தலைமுறைகளாக பழமையான கொலு பொம்மைகள் வைத்து முன்னோர்கள் காலம் முதல் தொடர்ந்து நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இதில் முறுக்கு திருடன் பொம்மை சிறப்பு வாய்ந்தது. அந்த பொம்மையை பார்த்து ரசித்து வியந்து வருகின்றனர்.
கொலுவில் உள்ள பொம்மைகளை இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பார்த்து விட்டு செல்கின்றனர். பழமையும் புதுமையும் சேர்ந்து இங்கு நிறைய கொலு பொம்மைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன" என்று தெரிவித்தனர்.
நவராத்திரி விழாவின் முக்கிய அடையாளமாக கொலு வைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. மர பொம்மைகள், களிமண் பொம்மைகள், தெய்வத்தின் உருவங்கள் வரிசையாக வைத்து அலங்கரிக்கப்படுகின்றன.
ஒற்றைப் படையில் அமைக்கப்பட்ட படிகளில் உயிரினங்கள், மனிதர்கள். மகான்கள், தெய்வங்களை சித்தரிக்கும் பொம்மைகள் வரிசையாக வைக்கப்படும். ஒன்பது நாட்கள் கொண்டாடப்படும் இவ்விழாவின் மாலை வேலைகளில் தினமும் சுற்றத்தாரை இல்லத்துக்கு அழைத்து பக்தி பாடல்கள், பஜனை பாடல்கள் பாடுவது வழக்கம்.
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பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம், ரவிக்கை துண்டு, வளையல், தேங்காய், வெற்றிலை பாக்கு உள்ளிட்ட பொருட்களைக் கொண்ட தாம்பூல பரிசு அளித்து சுண்டல் பிரசாதம் விநியோகிக்கப்படும். ஒன்பதாம் நாள் சரஸ்வதி பூஜையாக கொண்டாடப்படுகிறது.